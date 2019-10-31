Galeri: 2021 araçları, 2019 renkleriyle nasıl görünürdü?
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Williams 2021 F1 aracı tasarımı
1/10
Fotoğraf: Williams
Williams 2021 F1 aracı tasarımı
2/10
Fotoğraf: Williams
Williams 2021 F1 aracı tasarımı
3/10
Fotoğraf: Williams
Renault F1 Team 2021 F1 aracı tasarımı
4/10
Fotoğraf: Renault F1
Renault F1 Team 2021 F1 aracı tasarımı
5/10
Fotoğraf: Renault F1
Renault F1 Team 2021 F1 aracı tasarımı
6/10
Fotoğraf: Renault F1
McLaren 2021 F1 aracı
7/10
Fotoğraf: McLaren Racing
McLaren 2021 F1 aracı
8/10
Fotoğraf: McLaren Racing
McLaren 2021 F1 aracı
9/10
Fotoğraf: McLaren Racing
McLaren 2021 F1 aracı
10/10
Fotoğraf: McLaren Racing
Renault, McLaren ve Williams Formula 1 takımları, bu sezonki renk düzenlerini 2021 araçlarına aktardılar.
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Galeri: 2021 araçları, 2019 renkleriyle nasıl görünürdü?
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