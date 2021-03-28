2020'ye kıyasla Bahreyn'de en az Ferrari geriledi

Formula 1'de yeni taban kurallarıyla beraber tüm takımların geçen yıldan daha yavaş olması beklenen bir şeydi ve kimin kaybedilen yere basma gücünü daha fazla kazanacağı merak konusuydu.

Bahreyn'deki ilk sıralama turlarında, hem yeni ve daha yavaş lastikler, hem de yeni taban kuralları nedeniyle tüm takımların geçen yıldan daha yavaş kaldığı görüldü.

Ferrari, geçen yılki sıralama turlarında 1:29.149 yapmıştı. Bu yılki sıralama turlarında ise 1:29.678 yaptı ve sadece 0.529 saniyelik bir kayıp yaşamış oldu.

Bir başka Ferrari motorlu takım olan Alfa Romeo, geçen yılki derecesinden 1.217 saniye yavaş kalırken, bu yıl pole pozisyonunu kazanan Red Bull Racing, geçen yılki en iyi derecesinden 1.319 saniye yavaş kaldı.

AlphaTauri de Red Bull'la benzer şekilde 1.361 saniyelik bir kayıp yaşadı. McLaren yeni Mercedes motoruna rağmen 1.385 saniye yakalayıp yaşarken, Alpine/Renault'nun kaybı 1.832 saniyeydi.

Williams, George Russell ile ikinci bölüme kalmayı başarsa da, 2.022 saniyelik bir kayıp yaşadı.

Mercedes, geçen yıl 1:27.264'le pole pozisyonu alırken, bu yıl 2.121 saniyelik bir kayıp yaşadı ve 1:29.385 yapabildi.

Aston Martin/Racing Point de geçen yılki derecesinin 2.279 saniye ardında kaldı.

Bu, Mercedes motorlu araçların benzer kayıplar yaşadığı anlamına geliyor.

En gerileyen takım ise geçen yıl 1:30.111 yapıp, bu yıl 1:32.449 yapabilen Haas oldu.

2020'ye kıyasla tur farkları:

Takım 2020 2021 Fark Ferrari 1: 29.149 1: 29.678 +0.529 Alfa Romeo 1: 29.491 1: 30.708 +1.217 Red Bull Racing 1: 27.678 1: 28.997 +1.319 AlphaTauri 1: 28.448 1: 29.809 +1.361 McLaren 1: 28.542 1: 29.927 +1.385 Alpine / Renault 1: 28.417 1: 30.249 +1.832 Williams 1: 29.294 1: 31.316 +2.022 Mercedes 1: 27.264 1: 29,385 +2.121 Aston Martin / Racing Point 1: 28.322 1: 30.601 +2.279 Haas F1 1: 30.111 1: 32.449 +2.338