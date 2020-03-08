2020'nin en güzel F1 aracı anketi sonuçlandı
2020 Formula 1 sezonu öncesi, tüm araçların tanıtılmasının ardından düzenlediğimiz "Sezonun en güzel F1 aracı" anketimiz sonuçlandı.
Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan yeni araçların ardından, ziyaretçilerimizin katılabileceği bir anket düzenlemiştik. Bu anket sonrasında da sizlerin oylarıyla sezonun en güzel aracını belirlemiş olduk.
Toplamda 5 bin 187 oyun kullanıldığı ankette 1.285 oyla Ferrari en güzel araç seçilirken, McLaren 1.098 oyla en güzel ikinci araç seçildi.
Geçen yılki ankette toplamda 5.6 bin oyun kullanılmış ve 1.458 oyla Ferrari en güzel araç seçilmişti. Alfa Romeo ise 1.081 oyla en güzel ikinci araç seçilmişti.
Geçen yılın en kötü aracı Racing Point seçilirken, bu yıl yine Racing Point en kötü araç seçildi. Ayrıca Red Bull da geçen yılki gibi dokuzuncu sırada yer alabildi.
Racing Point RP19 - 130 oy
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Red Bull RB15 - 190 oy
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Williams FW43 - 222 oy
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Haas VF-20 - 280 oy
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Mercedes W11 - 490 oy
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
AlphaTauri AT01 - 520 oy
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Renault R.S.20 - 550 oy
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Alfa Romeo Racing C39 - 622 oy
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
McLaren MCL35 - 1098 oy
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Ferrari SF1000 - 1285 oy
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
2020'nin en güzel F1 aracı anketi sonuçlandı
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