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Formula 1 / Son dakika

2020'nin en güzel F1 aracı anketi sonuçlandı

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2020'nin en güzel F1 aracı anketi sonuçlandı
Ekleyen:
, Editör
8 Mar 2020 13:16

2020 Formula 1 sezonu öncesi, tüm araçların tanıtılmasının ardından düzenlediğimiz "Sezonun en güzel F1 aracı" anketimiz sonuçlandı.

Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan yeni araçların ardından, ziyaretçilerimizin katılabileceği bir anket düzenlemiştik. Bu anket sonrasında da sizlerin oylarıyla sezonun en güzel aracını belirlemiş olduk.

Toplamda 5 bin 187 oyun kullanıldığı ankette 1.285 oyla Ferrari en güzel araç seçilirken, McLaren 1.098 oyla en güzel ikinci araç seçildi.

Geçen yılki ankette toplamda 5.6 bin oyun kullanılmış ve 1.458 oyla Ferrari en güzel araç seçilmişti. Alfa Romeo ise 1.081 oyla en güzel ikinci araç seçilmişti.

Geçen yılın en kötü aracı Racing Point seçilirken, bu yıl yine Racing Point en kötü araç seçildi. Ayrıca Red Bull da geçen yılki gibi dokuzuncu sırada yer alabildi.

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Liste

Racing Point RP19 - 130 oy

Racing Point RP19 - 130 oy
1/10

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Red Bull RB15 - 190 oy

Red Bull RB15 - 190 oy
2/10

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Williams FW43 - 222 oy

Williams FW43 - 222 oy
3/10

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Haas VF-20 - 280 oy

Haas VF-20 - 280 oy
4/10

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes W11 - 490 oy

Mercedes W11 - 490 oy
5/10

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

AlphaTauri AT01 - 520 oy

AlphaTauri AT01 - 520 oy
6/10

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Renault R.S.20 - 550 oy

Renault R.S.20 - 550 oy
7/10

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Alfa Romeo Racing C39 - 622 oy

Alfa Romeo Racing C39 - 622 oy
8/10

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

McLaren MCL35 - 1098 oy

McLaren MCL35 - 1098 oy
9/10

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari SF1000 - 1285 oy

Ferrari SF1000 - 1285 oy
10/10

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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