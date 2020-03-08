2020'nin en güzel F1 aracı anketi sonuçlandı

Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan yeni araçların ardından, ziyaretçilerimizin katılabileceği bir anket düzenlemiştik. Bu anket sonrasında da sizlerin oylarıyla sezonun en güzel aracını belirlemiş olduk.

Toplamda 5 bin 187 oyun kullanıldığı ankette 1.285 oyla Ferrari en güzel araç seçilirken, McLaren 1.098 oyla en güzel ikinci araç seçildi.

Geçen yılki ankette toplamda 5.6 bin oyun kullanılmış ve 1.458 oyla Ferrari en güzel araç seçilmişti. Alfa Romeo ise 1.081 oyla en güzel ikinci araç seçilmişti.

Geçen yılın en kötü aracı Racing Point seçilirken, bu yıl yine Racing Point en kötü araç seçildi. Ayrıca Red Bull da geçen yılki gibi dokuzuncu sırada yer alabildi.