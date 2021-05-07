2020'deki felaketin ardından F1'in ekonomisi düzelmeye devam ediyor

2020'de yılın ilk üç ayı için sadece 17 milyon dolar birincil gelir açıklanırken, bu sene aynı dönem için (Ocak, Şubat, Mart) 159 milyon dolar gelir açıklandı. Toplam gelir ise 29 milyon dolardan 180 milyon dolara çıktı.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 137 milyon dolarlık işletme zararı, bu yıl için 33 milyon dolara düştü.

Geçen senenin ilk 3 aylık döneminde hiç yarış yapılmamasının gelirlerdeki düşüşe etkisi fazlaydı. Bu sene ise aynı dönemde Bahreyn GP'nin gerçekleştirilmesiyle gelirde artış oldu.

Geçen sene aynı dönemde takımlara herhangi bir ödeme yapılmazken, bu sene 44 milyon dolar ödeme yapıldı.

Buna ek olarak, F1 gelir akışlarından bazılarını yeniden sınıflandırdığı ve bazı unsurları "diğer" den "birincil" gelire kaydırdığı için rakamlar etkilendi.

İkincil gelirler içerisinde yarış düzenleme ücretleri, sponsorluklar yer alıyor ve F1 bunları medya hakları olarak sınıflandırıyor. Daha önceden buna yayın gelirleri deniyordu.

Liberty Media değişiklikleri, "31 Mart 2021'de sona eren üç aylık dönem boyunca, F1, daha önce diğer F1 gelirlerinde bildirilen bazı bileşenleri, hâlihazırda işletmeyi değerlendirme yöntemiyle daha iyi uyumlu hale getirmek için birincil F1 gelirinde yeniden sınıflandırmaya başladı."

"Birincil F1 geliri olarak yeniden sınıflandırılan daha önemli bileşenler arasında F1 TV abonelikleri için ücretler, Formula 2 ve Formula 3 yarışları için ticari hakları lisanslama ücretleri, program çekimlerinin oluşturulması ve desteklenmesi için ücretler, Formula 2 ve Formula 3 yayın hakları için ücretler ve Formula 1'in dijital platformlarındaki reklam hakları için ücretler bulunmaktadır."

"Yeniden sınıflandırmanın ardından diğer F1 geliri sınıfı, lojistik ve konaklama gelirlerinden oluşuyor." şeklinde açıkladı.

F1, 2021 gelirindeki artışı açıklarken Vietnam GP'nin iptaliyle ilgili olduğu düşünülen tek seferlik bir ödemeyi de ortaya çıkardı.

Liberty Media açıklamasında, "İlk çeyrekteki birincil F1 geliri; yarış promosyonu, medya hakları ve sponsorluk ücretlerindeki büyümeyle arttı."

"Bunun başlıca nedeni, geçen seneye göre aynı dönemde bir yarış düzenlenmesiydi."

"Buna ek olarak, 2021'in ilk çeyreğindeki yarış promosyon geliri, başlangıçta 2020'de yapılması planlanan bir yarışın iptali ile ilgili tek seferlik bir anlaşmadan elde edilen gelirleri içeriyordu. Medya hakları ücretleri de F1 TV abonelik gelirindeki büyümeden faydalandı." sözlerine yer verdi.