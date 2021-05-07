Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Sainz: "İkinci seansta iyi bir denge bulamadık" Sonraki / Alonso ve Ocon, verimli geçen antrenmanlardan sonra temkinli davranıyor
Formula 1 / İspanya GP Haberler

2020'deki felaketin ardından F1'in ekonomisi düzelmeye devam ediyor

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Formula 1, COVID-19 salgınının geçen sezonun başlarında gelirini yok etmesinden sonra ekonomik açıdan rakamların iyileşmeye devam ettiğini gösteren 2021'in ilk çeyreği finansal raporlarını açıkladı.

2020'deki felaketin ardından F1'in ekonomisi düzelmeye devam ediyor

2020'de yılın ilk üç ayı için sadece 17 milyon dolar birincil gelir açıklanırken, bu sene aynı dönem için (Ocak, Şubat, Mart) 159 milyon dolar gelir açıklandı. Toplam gelir ise 29 milyon dolardan 180 milyon dolara çıktı.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 137 milyon dolarlık işletme zararı, bu yıl için 33 milyon dolara düştü.

Geçen senenin ilk 3 aylık döneminde hiç yarış yapılmamasının gelirlerdeki düşüşe etkisi fazlaydı. Bu sene ise aynı dönemde Bahreyn GP'nin gerçekleştirilmesiyle gelirde artış oldu.

Geçen sene aynı dönemde takımlara herhangi bir ödeme yapılmazken, bu sene 44 milyon dolar ödeme yapıldı.

Buna ek olarak, F1 gelir akışlarından bazılarını yeniden sınıflandırdığı ve bazı unsurları "diğer" den "birincil" gelire kaydırdığı için rakamlar etkilendi.

İkincil gelirler içerisinde yarış düzenleme ücretleri, sponsorluklar yer alıyor ve F1 bunları medya hakları olarak sınıflandırıyor. Daha önceden buna yayın gelirleri deniyordu.

Liberty Media değişiklikleri, "31 Mart 2021'de sona eren üç aylık dönem boyunca, F1, daha önce diğer F1 gelirlerinde bildirilen bazı bileşenleri, hâlihazırda işletmeyi değerlendirme yöntemiyle daha iyi uyumlu hale getirmek için birincil F1 gelirinde yeniden sınıflandırmaya başladı."

"Birincil F1 geliri olarak yeniden sınıflandırılan daha önemli bileşenler arasında F1 TV abonelikleri için ücretler, Formula 2 ve Formula 3 yarışları için ticari hakları lisanslama ücretleri, program çekimlerinin oluşturulması ve desteklenmesi için ücretler, Formula 2 ve Formula 3 yayın hakları için ücretler ve Formula 1'in dijital platformlarındaki reklam hakları için ücretler bulunmaktadır."

"Yeniden sınıflandırmanın ardından diğer F1 geliri sınıfı, lojistik ve konaklama gelirlerinden oluşuyor." şeklinde açıkladı.

F1, 2021 gelirindeki artışı açıklarken Vietnam GP'nin iptaliyle ilgili olduğu düşünülen tek seferlik bir ödemeyi de ortaya çıkardı.

Liberty Media açıklamasında, "İlk çeyrekteki birincil F1 geliri; yarış promosyonu, medya hakları ve sponsorluk ücretlerindeki büyümeyle arttı."

"Bunun başlıca nedeni, geçen seneye göre aynı dönemde bir yarış düzenlenmesiydi."

"Buna ek olarak, 2021'in ilk çeyreğindeki yarış promosyon geliri, başlangıçta 2020'de yapılması planlanan bir yarışın iptali ile ilgili tek seferlik bir anlaşmadan elde edilen gelirleri içeriyordu. Medya hakları ücretleri de F1 TV abonelik gelirindeki büyümeden faydalandı." sözlerine yer verdi.

paylaşım
yorumlar
Sainz: "İkinci seansta iyi bir denge bulamadık"

Önceki haber

Sainz: "İkinci seansta iyi bir denge bulamadık"

Sonraki haber

Alonso ve Ocon, verimli geçen antrenmanlardan sonra temkinli davranıyor

Alonso ve Ocon, verimli geçen antrenmanlardan sonra temkinli davranıyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Adam Cooper

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Formula 1, "kırmızı listeye" alınan Türkiye'yle ilgili değerlendirme yapıyor!

2s
2
Formula 1

İspanya GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2!

7s
3
Formula 1

FIA, son sektörde eski düzeni kullanmanın neden yasaklandığını açıkladı

27 dk
4
Formula 1

Leclerc: ''Amacımız Mercedes ve Red Bull'un arkasında kalmak''

7 dk
5
Formula 1

Alonso ve Ocon, verimli geçen antrenmanlardan sonra temkinli davranıyor

47 dk
Son Haberler
Leclerc: ''Amacımız Mercedes ve Red Bull'un arkasında kalmak''
F1

Leclerc: ''Amacımız Mercedes ve Red Bull'un arkasında kalmak''

7dk
FIA, son sektörde eski düzeni kullanmanın neden yasaklandığını açıkladı
F1

FIA, son sektörde eski düzeni kullanmanın neden yasaklandığını açıkladı

27dk
Alonso ve Ocon, verimli geçen antrenmanlardan sonra temkinli davranıyor
F1

Alonso ve Ocon, verimli geçen antrenmanlardan sonra temkinli davranıyor

47dk
2020'deki felaketin ardından F1'in ekonomisi düzelmeye devam ediyor
F1

2020'deki felaketin ardından F1'in ekonomisi düzelmeye devam ediyor

1s
Sainz: "İkinci seansta iyi bir denge bulamadık"
F1

Sainz: "İkinci seansta iyi bir denge bulamadık"

1s
Son Videolar
F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor? 03:51
Formula 1
6 May 2021

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor?

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar 02:22
Formula 1
4 May 2021

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı 00:45
Formula 1
3 May 2021

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi 01:01
Formula 1
1 May 2021

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi

Hamilton'ın 2020 Portekiz GP pole pozisyonu analizi 03:26
Formula 1
1 May 2021

Hamilton'ın 2020 Portekiz GP pole pozisyonu analizi

Adam Cooper Daha fazlası
Adam Cooper
Domenicali: ''Formula 1, Hamilton emekli olsa da hayatta kalacak''
Formula 1

Domenicali: ''Formula 1, Hamilton emekli olsa da hayatta kalacak''

McLaren'ın "gizli oy" talebinin arkasında ne var?
Formula 1

McLaren'ın "gizli oy" talebinin arkasında ne var?

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur... Prime
Formula 1

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Çok Okunanlar Bugün

Formula 1, "kırmızı listeye" alınan Türkiye'yle ilgili değerlendirme yapıyor!
Formula 1 Formula 1

Formula 1, "kırmızı listeye" alınan Türkiye'yle ilgili değerlendirme yapıyor!

İspanya GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2!
Formula 1 Formula 1

İspanya GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2!

Alonso ve Ocon, verimli geçen antrenmanlardan sonra temkinli davranıyor
Formula 1 Formula 1

Alonso ve Ocon, verimli geçen antrenmanlardan sonra temkinli davranıyor

FIA, son sektörde eski düzeni kullanmanın neden yasaklandığını açıkladı
Formula 1 Formula 1

FIA, son sektörde eski düzeni kullanmanın neden yasaklandığını açıkladı

Sainz: "İkinci seansta iyi bir denge bulamadık"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "İkinci seansta iyi bir denge bulamadık"

Aston Martin: "Red Bull - Mercedes arasındaki fark, düşük eğim şikayetimizi haklı çıkarıyor"
Formula 1 Formula 1

Aston Martin: "Red Bull - Mercedes arasındaki fark, düşük eğim şikayetimizi haklı çıkarıyor"

Wolff: ‘’Red Bull, 100 Mercedes personeliyle temasa geçti’’
Formula 1 Formula 1

Wolff: ‘’Red Bull, 100 Mercedes personeliyle temasa geçti’’

Horner: “Mercedes personelinin peşine düşmek kaçınılmazdı”
Formula 1 Formula 1

Horner: “Mercedes personelinin peşine düşmek kaçınılmazdı”

Son Haberler

Leclerc: ''Amacımız Mercedes ve Red Bull'un arkasında kalmak''
Formula 1 Formula 1

Leclerc: ''Amacımız Mercedes ve Red Bull'un arkasında kalmak''

FIA, son sektörde eski düzeni kullanmanın neden yasaklandığını açıkladı
Formula 1 Formula 1

FIA, son sektörde eski düzeni kullanmanın neden yasaklandığını açıkladı

Alonso ve Ocon, verimli geçen antrenmanlardan sonra temkinli davranıyor
Formula 1 Formula 1

Alonso ve Ocon, verimli geçen antrenmanlardan sonra temkinli davranıyor

2020'deki felaketin ardından F1'in ekonomisi düzelmeye devam ediyor
Formula 1 Formula 1

2020'deki felaketin ardından F1'in ekonomisi düzelmeye devam ediyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.