2020'de kırılması muhtemel rekorlar

Bu alanda rekor 91 zaferle Michael Schumacher'de bulunuyordu. Ancak Lewis Hamilton, 2014'ten bu yana pek çok zafer kazandı ve toplamda 84 zafere ulaştı. Son yıllarda sezon başına en az dokuz galibiyet aldığı düşünüldüğünde, 2020'de bu rekoru eline geçirmesi hiç de sürpriz olmayacak.

Alman üretici eğer 2020'de şampiyonluğa ulaşabilirlerse, 1968-1974 arası arka arkaya yedi yıl şampiyon olan Ford-Cosworth'ü de yakalayacak.

2020'de Charles Leclerc ve Max Verstappen en genç dünya şampiyonu olma şansına sahip olacaklar. Eğer herhangi biri bunu başarabilirse, 22 yaşında şampiyon olacak ve 23 yaş 134 günle bu rekoru elinde bulunduran Sebastian Vettel'i geride bırakıp, rekoru eline geçirecek.

Lewis Hamilton, geçen yılki Abu Dhabi GP'de arka arkaya 33. yarışından puanla ayrıldı ve 33 yarışlık önceki rekorunu yakaladı. Eğer Melbourne'de puan alabilirse, zaten kendisinde olan bu rekoru daha da geliştirmiş olacak.

Bu alanda rekor 322 Grand Prix ile Rubens Barrichelo'ydu. Ancak Alfa Romeo ile yarışan Kimi Raikkonen toplamda 313 yarışa çıktı ve 2020'de 22 yarış olduğu düşünüldüğünde, bu alandaki rekoru eline geçirecek.

Bir pistte en çok pole pozisyonu

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Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Lewis Hamilton eğer Avustralya'daki yarışa pole pozisyonundan başlayabilirse, Melbourne'deki dokuzuncu pole pozisyonunu alacak ve bir pistte en çok pole pozisyonu alma rekorunu eline geçirecek. Bu rekor üç pilot arasında paylaşılıyordu; Michael Schumacher (Japonya) ve Ayrton Senna (San Marino) bir pistte sekiz kez pole almışlardı. Ayrıca Hamilton da tek pistte sekiz pole alan bir başka isimdi.

Ek olarak Hamilton, eğer Melbourne'de pole alırsa, bu pistte arka arkaya yedinci pole pozisyonunu alacak ve bir pistte arka arkaya pole alma rekorunda da Ayrton Senna'yı yakalayacak.