2020'de kırılması muhtemel rekorlar
2020 sezonunda Formula 1'in en büyük rekorlarından bazıları kırılacak gibi görünüyor.
2014'ten bu yana Mercedes'le birlikte harika bir performans gösteren Lewis Hamilton, özellikle son iki yıllık süreçte pek çok rekoru eline geçirdi.
Hamilton yakaladığı başarılarla artık en büyük rekorları da eline geçirmeye başlamış gibi görünüyor.
Buna ek olarak kırılması beklenen başka rekorlar da var. Gelin, 2020'de kırılması muhtemel olan rekorlardan en önemlilerine bir bakış atalım.
Aşağıdaki okları sağa ve sola doğru götürerek bilgilere ulaşabilirsiniz.
En çok yarış kazanan F1 pilotu
Fotoğraf: XPB Images
Bu alanda rekor 91 zaferle Michael Schumacher'de bulunuyordu. Ancak Lewis Hamilton, 2014'ten bu yana pek çok zafer kazandı ve toplamda 84 zafere ulaştı. Son yıllarda sezon başına en az dokuz galibiyet aldığı düşünüldüğünde, 2020'de bu rekoru eline geçirmesi hiç de sürpriz olmayacak.
Arka arkaya şampiyonluk rekoru
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Mercedes geçen sezon arka arkaya altıncı takımlar şampiyonluğunu kazandı ve Ferrari'nin 1999-2004 arası yakaladığı rekoru tekrarladı. Brackley merkezli ekip, yedinci şampiyonluğunu kazanırsa, bu alandaki rekorun da tek sahibi olacak.
Alman üretici eğer 2020'de şampiyonluğa ulaşabilirlerse, 1968-1974 arası arka arkaya yedi yıl şampiyon olan Ford-Cosworth'ü de yakalayacak.
En genç şampiyon olma rekoru
Fotoğraf: Erwin Jaeggi
2020'de Charles Leclerc ve Max Verstappen en genç dünya şampiyonu olma şansına sahip olacaklar. Eğer herhangi biri bunu başarabilirse, 22 yaşında şampiyon olacak ve 23 yaş 134 günle bu rekoru elinde bulunduran Sebastian Vettel'i geride bırakıp, rekoru eline geçirecek.
Arka arkaya puan alma rekoru
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Lewis Hamilton, geçen yılki Abu Dhabi GP'de arka arkaya 33. yarışından puanla ayrıldı ve 33 yarışlık önceki rekorunu yakaladı. Eğer Melbourne'de puan alabilirse, zaten kendisinde olan bu rekoru daha da geliştirmiş olacak.
En çok yarışan F1 pilotu
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Bu alanda rekor 322 Grand Prix ile Rubens Barrichelo'ydu. Ancak Alfa Romeo ile yarışan Kimi Raikkonen toplamda 313 yarışa çıktı ve 2020'de 22 yarış olduğu düşünüldüğünde, bu alandaki rekoru eline geçirecek.
Bir pistte en çok pole pozisyonu
Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images
Lewis Hamilton eğer Avustralya'daki yarışa pole pozisyonundan başlayabilirse, Melbourne'deki dokuzuncu pole pozisyonunu alacak ve bir pistte en çok pole pozisyonu alma rekorunu eline geçirecek. Bu rekor üç pilot arasında paylaşılıyordu; Michael Schumacher (Japonya) ve Ayrton Senna (San Marino) bir pistte sekiz kez pole almışlardı. Ayrıca Hamilton da tek pistte sekiz pole alan bir başka isimdi.
Ek olarak Hamilton, eğer Melbourne'de pole alırsa, bu pistte arka arkaya yedinci pole pozisyonunu alacak ve bir pistte arka arkaya pole alma rekorunda da Ayrton Senna'yı yakalayacak.
Tüm yarışı lider götürme rekoru
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Hamilton geçen yılki Abu Dhabi Grand Prix'sinde tüm yarışı baştan sona lider götürmüş ve bu alanda Ayrton Senna'yı yakalamıştı. Eğer bir kez daha tüm turları lider geçip zafere ulaşırsa, 20 zaferle bu alandaki rekorun da sahibi olacak.
En çok podyuma çıkan pilot
Fotoğraf: XPB Images
Michael Schumacher kariyeri boyunca 155 kez podyuma çıktı ve bu alandaki rekorun sahibiydi. Ancak Lewis Hamilton 151 kez podyuma çıktı ve yeni sezonda bu rekoru kırmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Bonus: En çok şampiyon olan pilot
Fotoğraf: XPB Images
Hamilton altı kez şampiyon oldu ve gelecek yıl şampiyon olursa, bu alanda rekoru eline geçiremese bile Michael Schumacher'in yedi şampiyonluk rekorunu yakalayacak.
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|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
2020'de kırılması muhtemel rekorlar
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