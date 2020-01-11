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Formula 1 / Son dakika

2020'de kırılması muhtemel rekorlar

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2020'de kırılması muhtemel rekorlar
Ekleyen:
, Editör
11 Oca 2020 07:57

2020 sezonunda Formula 1'in en büyük rekorlarından bazıları kırılacak gibi görünüyor.

2014'ten bu yana Mercedes'le birlikte harika bir performans gösteren Lewis Hamilton, özellikle son iki yıllık süreçte pek çok rekoru eline geçirdi.

Hamilton yakaladığı başarılarla artık en büyük rekorları da eline geçirmeye başlamış gibi görünüyor.

Buna ek olarak kırılması beklenen başka rekorlar da var. Gelin, 2020'de kırılması muhtemel olan rekorlardan en önemlilerine bir bakış atalım.

Aşağıdaki okları sağa ve sola doğru götürerek bilgilere ulaşabilirsiniz.

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En çok yarış kazanan F1 pilotu

En çok yarış kazanan F1 pilotu
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Fotoğraf: XPB Images

Bu alanda rekor 91 zaferle Michael Schumacher'de bulunuyordu. Ancak Lewis Hamilton, 2014'ten bu yana pek çok zafer kazandı ve toplamda 84 zafere ulaştı. Son yıllarda sezon başına en az dokuz galibiyet aldığı düşünüldüğünde, 2020'de bu rekoru eline geçirmesi hiç de sürpriz olmayacak.

Arka arkaya şampiyonluk rekoru

Arka arkaya şampiyonluk rekoru
2/9

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Mercedes geçen sezon arka arkaya altıncı takımlar şampiyonluğunu kazandı ve Ferrari'nin 1999-2004 arası yakaladığı rekoru tekrarladı. Brackley merkezli ekip, yedinci şampiyonluğunu kazanırsa, bu alandaki rekorun da tek sahibi olacak.

Alman üretici eğer 2020'de şampiyonluğa ulaşabilirlerse, 1968-1974 arası arka arkaya yedi yıl şampiyon olan Ford-Cosworth'ü de yakalayacak.

En genç şampiyon olma rekoru

En genç şampiyon olma rekoru
3/9

Fotoğraf: Erwin Jaeggi

2020'de Charles Leclerc ve Max Verstappen en genç dünya şampiyonu olma şansına sahip olacaklar. Eğer herhangi biri bunu başarabilirse, 22 yaşında şampiyon olacak ve 23 yaş 134 günle bu rekoru elinde bulunduran Sebastian Vettel'i geride bırakıp, rekoru eline geçirecek.

Arka arkaya puan alma rekoru

Arka arkaya puan alma rekoru
4/9

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lewis Hamilton, geçen yılki Abu Dhabi GP'de arka arkaya 33. yarışından puanla ayrıldı ve 33 yarışlık önceki rekorunu yakaladı. Eğer Melbourne'de puan alabilirse, zaten kendisinde olan bu rekoru daha da geliştirmiş olacak.

En çok yarışan F1 pilotu

En çok yarışan F1 pilotu
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Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Bu alanda rekor 322 Grand Prix ile Rubens Barrichelo'ydu. Ancak Alfa Romeo ile yarışan Kimi Raikkonen toplamda 313 yarışa çıktı ve 2020'de 22 yarış olduğu düşünüldüğünde, bu alandaki rekoru eline geçirecek.

Bir pistte en çok pole pozisyonu

Bir pistte en çok pole pozisyonu
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Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Lewis Hamilton eğer Avustralya'daki yarışa pole pozisyonundan başlayabilirse, Melbourne'deki dokuzuncu pole pozisyonunu alacak ve bir pistte en çok pole pozisyonu alma rekorunu eline geçirecek. Bu rekor üç pilot arasında paylaşılıyordu; Michael Schumacher (Japonya) ve Ayrton Senna (San Marino) bir pistte sekiz kez pole almışlardı. Ayrıca Hamilton da tek pistte sekiz pole alan bir başka isimdi.

Ek olarak Hamilton, eğer Melbourne'de pole alırsa, bu pistte arka arkaya yedinci pole pozisyonunu alacak ve bir pistte arka arkaya pole alma rekorunda da Ayrton Senna'yı yakalayacak.

Tüm yarışı lider götürme rekoru

Tüm yarışı lider götürme rekoru
7/9

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Hamilton geçen yılki Abu Dhabi Grand Prix'sinde tüm yarışı baştan sona lider götürmüş ve bu alanda Ayrton Senna'yı yakalamıştı. Eğer bir kez daha tüm turları lider geçip zafere ulaşırsa, 20 zaferle bu alandaki rekorun da sahibi olacak.

En çok podyuma çıkan pilot

En çok podyuma çıkan pilot
8/9

Fotoğraf: XPB Images

Michael Schumacher kariyeri boyunca 155 kez podyuma çıktı ve bu alandaki rekorun sahibiydi. Ancak Lewis Hamilton 151 kez podyuma çıktı ve yeni sezonda bu rekoru kırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bonus: En çok şampiyon olan pilot

Bonus: En çok şampiyon olan pilot
9/9

Fotoğraf: XPB Images

Hamilton altı kez şampiyon oldu ve gelecek yıl şampiyon olursa, bu alanda rekoru eline geçiremese bile Michael Schumacher'in yedi şampiyonluk rekorunu yakalayacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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Avustralya GP

Avustralya GP

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