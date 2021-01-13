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Formula 1 / Son dakika

2020'nin çok geçiş yapılan yarışı Portekiz oldu, geçiş sayısı 2019'a kıyasla azaldı

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2020'nin çok geçiş yapılan yarışı Portekiz oldu, geçiş sayısı 2019'a kıyasla azaldı
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, Editör

Auto Motor und Sport'un verilerine göre 2020 sezonunda yarış başına 31.4 geçiş yapıldı ve bu da son yıllara kıyasla daha düşük bir rakamdı.

2020 F1 sezonu, taraftarların akıllarına kazınacak bazı muhteşem yarışlara sahne oldu. Ne yazık ki geçişlerin olmadığı, takımların rekabet edemediği ve tekdüze yarışlarla sıkıldığımız pek çok zaman da oldu.

2020'de de kullanılacak olan araçların muazzam yere basma gücünden ötürü araçların birbiriyle rekabet etmesi kolay değildi. FIA de bazı yeni kurallarla bunu sınırlamaya karar verdi.

2020 araçları önceki senelere kıyasla daha fazla yere basma gücüne sahip olduğu için, muhtemelen tüm zamanların en hızlı araçları olarak tarihe geçecekler.

Dolaylı olarak bu, araçlarını birbirini takip etmekte güçlük çektiği ve birbirine yetişip rekabet etmelerinin zor olduğu anlamına geliyor.

Hızlı sürücülerin savaşmak zorunda kaldığı kaotik yarış sayısı da oldukça azdı. Kaotik olarak izlediğimiz en iyi yarışlardan biri, ıslak zemindeki ilk turda ortalığın karıştığı ve en fazla geçişin yapıldığı Portekiz GP'di. O yarışta toplam 58 geçiş yapıldı ve bu, 2020 için bir rekordu.

 

Türkiye GP ise yıllar sonra takvime geri dönmesinin ardından toplam 40 geçişe ev sahipliği yaparak sezonun en çok geçiş yapılan dördüncü yarışı oldu.

Sezondaki en az geçiş ise Emilia Romagna GP'sinde gerçekleşti. Sürücüler tarafından darlığı nedeniyle tepki çekmiş olan Imola pistinde sadece 10 tane geçiş oldu.

Auto Motor und Sport'un analizine göre 2020'de yarış başına ortalama geçiş sayısı, 2019 ve öncesine göre azaldı. 

Yıl boyunca yapılan 17 yarışta toplam 534 geçiş yapıldı. Bu, 31,4'lük bir ortalamaya tekabül ediyor. 2019'da daha fazla yarış olduğunda, bu rakam 38.9'du.

Diğer oranlar ise şöyle:

2019'da 38,9.

2018'de 32,6.

2017'de 25,8.

2016'da 46,7.

Yarışlar ve geçiş tablosu:

Yarış

Pit stop sayısı (2020)

 Geçiş sayısı (2020) Pit stop sayısı (2019) Geçiş sayısı (2019)

2017-2020 Arası
Avustralya     22 11 21 (7,0)
Bahreyn 38 38 40 60 183 (45,8)
Çin     36 34 115 (38,3)
İspanya 35 26 37 23 80 (20,0)
Monaco     23 2 13 (4,3)
Azerbaycan     25 51 159 (53,0)
Kanada     22 33 79 (26,3)
Avusturya 26 27 22 43 159 (31,8)
Steiermark 21 47      
Fransa     23 27 84 (42,0)
Britanya 22 19 29 26 135 (27,0)
70. Yıl Dönümü 41 22      
Macaristan 45 26 24 34 92 (23,0)
Belçika 20 29 24 59 151 (37,8)
İtalya 18+2 28 26 43 146 (36,5)
Toskana 41 27     27 (27,0)
Rusya 24 29 24 30 91 (22,8)
Almanya     78 63 118 (59,0)
Eifel 33 34     34 (34,0)
Singapur     29 43 65 (23,0)
Malezya         37 (37,0)
Japan     31 54 134 (44,7)
Portekiz 25 58     58 (58,0)
Emilia Romagna 30 10     10 (10,0)
Amerika     33 57 130 (43,3)
Meksika     27 40 105 (35,0)
Brezilya     44 58 143 (47,7)
Türkiye 38 40     40 (40,0)
Sakhir 39 42     42 (42,0)
Abu Dhabi 23 32 31 26 105 (26,3)
Toplam/Ortalama 519 (30,5) 534 (31,4) 650 (30,9) 817 (38,9)  

*Tablo ve bilgiler Auto  Motor und Sport'a aittir.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Zeynep Temel

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