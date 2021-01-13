2020'nin çok geçiş yapılan yarışı Portekiz oldu, geçiş sayısı 2019'a kıyasla azaldı

2020 F1 sezonu, taraftarların akıllarına kazınacak bazı muhteşem yarışlara sahne oldu. Ne yazık ki geçişlerin olmadığı, takımların rekabet edemediği ve tekdüze yarışlarla sıkıldığımız pek çok zaman da oldu.

2020'de de kullanılacak olan araçların muazzam yere basma gücünden ötürü araçların birbiriyle rekabet etmesi kolay değildi. FIA de bazı yeni kurallarla bunu sınırlamaya karar verdi.

2020 araçları önceki senelere kıyasla daha fazla yere basma gücüne sahip olduğu için, muhtemelen tüm zamanların en hızlı araçları olarak tarihe geçecekler.

Dolaylı olarak bu, araçlarını birbirini takip etmekte güçlük çektiği ve birbirine yetişip rekabet etmelerinin zor olduğu anlamına geliyor.

Hızlı sürücülerin savaşmak zorunda kaldığı kaotik yarış sayısı da oldukça azdı. Kaotik olarak izlediğimiz en iyi yarışlardan biri, ıslak zemindeki ilk turda ortalığın karıştığı ve en fazla geçişin yapıldığı Portekiz GP'di. O yarışta toplam 58 geçiş yapıldı ve bu, 2020 için bir rekordu.

Türkiye GP ise yıllar sonra takvime geri dönmesinin ardından toplam 40 geçişe ev sahipliği yaparak sezonun en çok geçiş yapılan dördüncü yarışı oldu.

Sezondaki en az geçiş ise Emilia Romagna GP'sinde gerçekleşti. Sürücüler tarafından darlığı nedeniyle tepki çekmiş olan Imola pistinde sadece 10 tane geçiş oldu.

Auto Motor und Sport'un analizine göre 2020'de yarış başına ortalama geçiş sayısı, 2019 ve öncesine göre azaldı.

Yıl boyunca yapılan 17 yarışta toplam 534 geçiş yapıldı. Bu, 31,4'lük bir ortalamaya tekabül ediyor. 2019'da daha fazla yarış olduğunda, bu rakam 38.9'du.

Diğer oranlar ise şöyle:

2019'da 38,9.

2018'de 32,6.

2017'de 25,8.

2016'da 46,7.

Yarışlar ve geçiş tablosu: