2020'de en çok günün pilotu seçilen isim Verstappen oldu

Formula 1, her yarışın sonuna doğru günün en iyi pilotunun seçildiği bir anket düzenliyor ve taraflar bu ankete katılarak yarışın en iyi pilotlarını seçiyorlar.

17 yarışlık 2020 takviminde pek çok isim günün pilotu seçilmişti. Ama zirvede yer alan isim Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.

Hollandalı pilot, Macaristan, 70. Yıl Dönümü, Rusya ve Abu Dhabi olmak üzere dört yarışta günün pilotu seçildi.

Sebastian Vettel, Pierre Gasly ve Sergio Perez iki kez dünün pilotu seçilip, ikinciliği paylaşan isimler oldular.

Romain Grosjean, Kimi Raikkonen, George Russell, Daniel Ricciardo, Nico Hulkenberg, Lewis Hamilton ve Alex Albon ise bir kez günün pilotu seçildi.

Hamilton sadece bir kez günün pilotu seçilse de, 17 yarışın 13'ünde oylamada ilk beşe girmeyi başararak bu alanda en istikrarlı isim oldu.

Bu etkinlik 2016'dan beri gerçekleştiriyor ve şimdiye kadar Verstappen 29 kez günün pilotu seçilerek bu alanda liderliği elinde tutmaya devam ediyor.

2020'de günün pilotu olanlar:

Grand Prix Pilot Avusturya Alexander Albon (Red Bull) Steiermark Sergio Pérez (Racing Point) Macaristan Max Verstappen (Red Bull) Büyük Britanya Lewis Hamilton (Mercedes) 70. Yıl Dönümü Max Verstappen (Red Bull) İspanya Sebastian Vettel (Ferrari) Belçika Pierre Gasly (AlphaTauri) İtalya Pierre Gasly (AlphaTauri) Toskana Daniel Ricciardo (Renault) Rusya Max Verstappen (Red Bull) Eifel Nico Hülkenberg (Racing Point) Portekiz Sergio Pérez (Racing Point) Emilia-Romagna Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) Türkiye Sebastian Vettel (Ferrari) Bahreyn Romain Grosjean (Haas) Sakhir George Russell (Mercedes) Abu Dhabi Max Verstappen (Red Bull)

2016'dan bu yana günün sürücüsü olanlar: