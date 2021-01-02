2020'de en çok günün pilotu seçilen isim Verstappen oldu
Max Verstappen, 17 yarışlık takvimde dört kez günün pilotu seçildi ve bu alanda zirvede yer aldı.
Formula 1, her yarışın sonuna doğru günün en iyi pilotunun seçildiği bir anket düzenliyor ve taraflar bu ankete katılarak yarışın en iyi pilotlarını seçiyorlar.
17 yarışlık 2020 takviminde pek çok isim günün pilotu seçilmişti. Ama zirvede yer alan isim Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.
Hollandalı pilot, Macaristan, 70. Yıl Dönümü, Rusya ve Abu Dhabi olmak üzere dört yarışta günün pilotu seçildi.
Sebastian Vettel, Pierre Gasly ve Sergio Perez iki kez dünün pilotu seçilip, ikinciliği paylaşan isimler oldular.
Romain Grosjean, Kimi Raikkonen, George Russell, Daniel Ricciardo, Nico Hulkenberg, Lewis Hamilton ve Alex Albon ise bir kez günün pilotu seçildi.
Hamilton sadece bir kez günün pilotu seçilse de, 17 yarışın 13'ünde oylamada ilk beşe girmeyi başararak bu alanda en istikrarlı isim oldu.
Bu etkinlik 2016'dan beri gerçekleştiriyor ve şimdiye kadar Verstappen 29 kez günün pilotu seçilerek bu alanda liderliği elinde tutmaya devam ediyor.
2020'de günün pilotu olanlar:
|Grand Prix
|Pilot
|Avusturya
|Alexander Albon (Red Bull)
|Steiermark
|Sergio Pérez (Racing Point)
|Macaristan
|Max Verstappen (Red Bull)
|Büyük Britanya
|Lewis Hamilton (Mercedes)
|70. Yıl Dönümü
|Max Verstappen (Red Bull)
|İspanya
|Sebastian Vettel (Ferrari)
|Belçika
|Pierre Gasly (AlphaTauri)
|İtalya
|Pierre Gasly (AlphaTauri)
|Toskana
|Daniel Ricciardo (Renault)
|Rusya
|Max Verstappen (Red Bull)
|Eifel
|Nico Hülkenberg (Racing Point)
|Portekiz
|Sergio Pérez (Racing Point)
|Emilia-Romagna
|Kimi Räikkönen (Alfa Romeo)
|Türkiye
|Sebastian Vettel (Ferrari)
|Bahreyn
|Romain Grosjean (Haas)
|Sakhir
|George Russell (Mercedes)
|Abu Dhabi
|Max Verstappen (Red Bull)
2016'dan bu yana günün sürücüsü olanlar:
|Pilot
|Günün pilotu seçildiği yarış sayısı
|Max Verstappen
|29
|Sebastian Vettel
|18
|Lewis Hamilton
|8
|Daniel Ricciardo
|8
|Valtteri Bottas
|6
|Charles Leclerc
|5
|Sergio Pérez
|4
|Kimi Räikkönen
|4
|Pierre Gasly
|3
|Romain Grosjean
|3
|Fernando Alonso
|2
|Lando Norris
|2
|Alexander Albon
|2
|Nico Hülkenberg
|2
|Daniil Kvyat
|
1
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|George Russell
|1
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|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül