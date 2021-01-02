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Formula 1 / Son dakika

2020'de en çok günün pilotu seçilen isim Verstappen oldu

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2020'de en çok günün pilotu seçilen isim Verstappen oldu
Ekleyen:
, Editör

Max Verstappen, 17 yarışlık takvimde dört kez günün pilotu seçildi ve bu alanda zirvede yer aldı.

Formula 1, her yarışın sonuna doğru günün en iyi pilotunun seçildiği bir anket düzenliyor ve taraflar bu ankete katılarak yarışın en iyi pilotlarını seçiyorlar.

17 yarışlık 2020 takviminde pek çok isim günün pilotu seçilmişti. Ama zirvede yer alan isim Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.

Hollandalı pilot, Macaristan, 70. Yıl Dönümü, Rusya ve Abu Dhabi olmak üzere dört yarışta günün pilotu seçildi.

Sebastian Vettel, Pierre Gasly ve Sergio Perez iki kez dünün pilotu seçilip, ikinciliği paylaşan isimler oldular.

Romain Grosjean, Kimi Raikkonen, George Russell, Daniel Ricciardo, Nico Hulkenberg, Lewis Hamilton ve Alex Albon ise bir kez günün pilotu seçildi.

Hamilton sadece bir kez günün pilotu seçilse de, 17 yarışın 13'ünde oylamada ilk beşe girmeyi başararak bu alanda en istikrarlı isim oldu.

Bu etkinlik 2016'dan beri gerçekleştiriyor ve şimdiye kadar Verstappen 29 kez günün pilotu seçilerek bu alanda liderliği elinde tutmaya devam ediyor.

2020'de günün pilotu olanlar:

Grand Prix Pilot
Austria Avusturya  Thailand Alexander Albon (Red Bull)
Austria Steiermark   Sergio Pérez (Racing Point)
Hungary Macaristan   Max Verstappen (Red Bull)
 Büyük Britanya   Lewis Hamilton (Mercedes)
 70. Yıl Dönümü   Max Verstappen (Red Bull)
 İspanya   Sebastian Vettel (Ferrari)
Belgium Belçika   Pierre Gasly (AlphaTauri)
Italy İtalya   Pierre Gasly (AlphaTauri)
Italy Toskana   Daniel Ricciardo (Renault)
 Rusya   Max Verstappen (Red Bull)
 Eifel   Nico Hülkenberg (Racing Point)
Portugal Portekiz   Sergio Pérez (Racing Point)
Italy Emilia-Romagna    Kimi Räikkönen (Alfa Romeo)
Turkey Türkiye   Sebastian Vettel (Ferrari)
Bahrain Bahreyn  Romain Grosjean (Haas)
Bahrain Sakhir  George Russell (Mercedes)
United Arab Emirates Abu Dhabi    Max Verstappen (Red Bull)

2016'dan bu yana günün sürücüsü olanlar:

Pilot Günün pilotu seçildiği yarış sayısı
 Max Verstappen 29
 Sebastian Vettel 18
 Lewis Hamilton 8
 Daniel Ricciardo 8
 Valtteri Bottas  6
 Charles Leclerc 5
 Sergio Pérez 4
 Kimi Räikkönen 4
 Pierre Gasly 3
 Romain Grosjean 3
 Fernando Alonso 2
 Lando Norris 2
Thailand Alexander Albon 2
 Nico Hülkenberg 2
 Daniil Kvyat

1
 Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
 George Russell 1
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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