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Formula 1 / Son dakika

2020'de en çok bütçe hangi takımındı?

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2020'de en çok bütçe hangi takımındı?
Ekleyen:
, Editör

RacingNews365'in haberine göre geçen sezon en çok bütçeye sahip olan takım Ferrari ve Mercedes'ti.

Son yıllarda Formula 1'de takımların sahip olduğu bütçeler giderek arttı ve neredeyse 500 milyon euro'luk rakamlara ulaştı.

Yeni sezonda bütçe sınırı devreye girecek ve takımlar, en fazla 145 milyon dolar harcayabilecek.

RacingNews isimli Hollandalı internet sitesi, 2020 yılında takımların sahip olduğu bütçeleri derledi.

Buna göre Ferrari, 2020 yılında en büyük bütçeye sahip olan takımdı. İtalyan ekibin bütçesi, geçen sezon 450 milyon euro'yu buldu. Ferrari buna rağmen sezonu altıncı bitirdi.

Listenin ikinci basamağında son yedi yılın şampiyonu Mercedes yer aldı. Alman üretici toplamda 440 milyon euro'luk bir bütçeye sahipti.

 

Geçen yıl Mercedes'le savaşabilen tek takım olan Red Bull ise 400 milyon euro ile üçüncü sırada yer aldı.

Sadece bu üç takım 300 milyon euro'dan fazla para harcayabildi.

Yeniden ön bölüme dönmek isteyen McLaren'ın bütçesi 250 milyon euro olurken, Renault'nun 235 milyon euro ve Racing Point'in 180 milyon euro bütçesi vardı.

En düşük bütçeye sahip olan takımlarda ise Williams ilk sırada yer aldı. İngiliz ekip, zorlu geçen yılda 110 milyon euro bütçeye sahipti.

Haas, 120 milyon euro, Alfa Romeo ile AlphaTauri ise 140 milyon euro bütçeye sahipti.

Formula 1 takımlarının 2020 bütçesi:

Sıra Takım Bütçe
1. Ferrari 450 milyon €
2. Mercedes 440 milyon €
3. Red Bull 400 milyon €
4. McLaren 250 milyon €
5. Renault 235 milyon €
6. Racing Point 180 milyon €
7. Alfa Romeo 140 milyon €
8. AlphaTauri 140 milyon €
9. Haas F1 120 milyon €
10. Williams 110 milyon €
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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