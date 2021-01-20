2020'de 722 kez pist ihlali yapılmış

Auto Motor und Sport, sporun bu kez farklı bir tarafını inceledi ve 2020 sezonunda verilen tüm cezalara baktı. 2020'de yapılan ihlallerin uzunluğu 22 sayfa bulurken, önceki yıllara göre belli miktarda azalma vardı Ancak bu, sezonda 17 yarış olmasıyla da ilgiliydi.

Geçen yıl 10 saniyelik dur kalk cezası alan sadece Lewis Hamilton ve Antonio Giovinazzi vardı.

Her ikisi de pit yolu kapalı olmasına rağmen pite girdiler. Diğer cezalar ise genellikle beş veya on saniyelik normal cezalardı.

Hamilton, Rusya'da izin verilmeyen yerde kalkış çalışması yaptığı için iki tane beş saniye cezası alırken, Romain Grosjean ve Kevin Magnussen de start öncesinde telsizden bilgi alışverişi yaptıkları için zaman cezası aldılar.

İhlallerin çoğu pit yolu hız limitinin aşılmasından kaynaklıydı. Genelde bu ceza için 200 ila 1000 euro ödeniyor. Kimi Raikkonen dört kez hız sınırın aştı ve toplamda 2 bin 40 euro ceza ödedi.

FIA, takımlardan ve özellikle Mercedes'ten büyük paralar kazandı. 2019'da 124 bin 400 euro olan bu rakam, 2020'de 58 bin 200 euro oldu. Ayrıca bu para, 18 ayrı cezadan elde edildi.

FIA, Hamilton'ın Rusya GP'deki kalkış çalışması nedeniyle 25 bin euro, Bahreyn GP'de yanlış lastik takıldığı için 20 bin euro para cezası verdi.

Tüm antrenman seansları, sıralama turları ve yarışlar baz alındığında geçen yıl boyunca 722 kez pist sınırı ihlal edildi. En çok ihlalin yapıldığı yarış 194 ihlalle Portimao olurken, İstanbul'da 93, Imola'da 83 ve Monza'da 52 ihlal vardı.

Geçen sezon tek bir pistte hiç ihlal yoktu: Mugello. Bunun sebebi, pistin neredeyse tamamını çakıl veya duvarla çevirili olmasıydı.

Ayrıca geçen yıl altı güç ünitesi değişim cezası verilirken, dört kez de vites kutusu değişimi için ceza verildi.