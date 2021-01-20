Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

2020'de 722 kez pist ihlali yapılmış

paylaşım
yorumlar
2020'de 722 kez pist ihlali yapılmış
Ekleyen:
, Editör

Sürücüler, 2020 sezonunda yer alan 17 yarışta toplam 722 kez pist ihlali yaptılar.

Auto Motor und Sport, sporun bu kez farklı bir tarafını inceledi ve 2020 sezonunda verilen tüm cezalara baktı. 2020'de yapılan ihlallerin uzunluğu 22 sayfa bulurken, önceki yıllara göre belli miktarda azalma vardı Ancak bu, sezonda 17 yarış olmasıyla da ilgiliydi.

Geçen yıl 10 saniyelik dur kalk cezası alan sadece Lewis Hamilton ve Antonio Giovinazzi vardı.

Her ikisi de pit yolu kapalı olmasına rağmen pite girdiler. Diğer cezalar ise genellikle beş veya on saniyelik normal cezalardı.

Hamilton, Rusya'da izin verilmeyen yerde kalkış çalışması yaptığı için iki tane beş saniye cezası alırken, Romain Grosjean ve Kevin Magnussen de start öncesinde telsizden bilgi alışverişi yaptıkları için zaman cezası aldılar.

İhlallerin çoğu pit yolu hız limitinin aşılmasından kaynaklıydı. Genelde bu ceza için 200 ila 1000 euro ödeniyor. Kimi Raikkonen dört kez hız sınırın aştı ve toplamda 2 bin 40 euro ceza ödedi.

FIA, takımlardan ve özellikle Mercedes'ten büyük paralar kazandı. 2019'da 124 bin 400 euro olan bu rakam, 2020'de 58 bin 200 euro oldu. Ayrıca bu para, 18 ayrı cezadan elde edildi.

FIA, Hamilton'ın Rusya GP'deki kalkış çalışması nedeniyle 25 bin euro, Bahreyn GP'de yanlış lastik takıldığı için 20 bin euro para cezası verdi.

Tüm antrenman seansları, sıralama turları ve yarışlar baz alındığında geçen yıl boyunca 722 kez pist sınırı ihlal edildi. En çok ihlalin yapıldığı yarış 194 ihlalle Portimao olurken, İstanbul'da 93, Imola'da 83 ve Monza'da 52 ihlal vardı.

Geçen sezon tek bir pistte hiç ihlal yoktu: Mugello. Bunun sebebi, pistin neredeyse tamamını çakıl veya duvarla çevirili olmasıydı.

Ayrıca geçen yıl altı güç ünitesi değişim cezası verilirken, dört kez de vites kutusu değişimi için ceza verildi.

Aitken: "Sonunda 'doğru yere' ulaşacağım"

Önceki haber

Aitken: "Sonunda 'doğru yere' ulaşacağım"

Sonraki haber

Sirotkin: "Ocon-Alonso savaşı çok yakın olacak"

Sirotkin: "Ocon-Alonso savaşı çok yakın olacak"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Binotto: "Mercedes, 2020 aracına odaklanmayı çok önceden bıraktı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Mercedes, 2020 aracına odaklanmayı çok önceden bıraktı"

Sirotkin: "Ocon-Alonso savaşı çok yakın olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sirotkin: "Ocon-Alonso savaşı çok yakın olacak"

Ralf Schumacher'den Vettel'e: "Bir ineği bir gecede kaplana dönüştüremezsin"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ralf Schumacher'den Vettel'e: "Bir ineği bir gecede kaplana dönüştüremezsin"

Ferrari, 2021 aracının proje kodunda bir rakam atlayacak
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Ferrari, 2021 aracının proje kodunda bir rakam atlayacak

Binotto: "Michael Schumacher, Fiorano'daki ilk testin ardından pist düzeninin değişmesini istedi"
Formula 1 Formula 1 / Nostalji

Binotto: "Michael Schumacher, Fiorano'daki ilk testin ardından pist düzeninin değişmesini istedi"

Cem Bölükbaşı, F3 Asya serisinde yarışacak!
F3 F3 / Son dakika

Cem Bölükbaşı, F3 Asya serisinde yarışacak!

Button, F1'in yeni parlak çağı için sabırsızlanıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Button, F1'in yeni parlak çağı için sabırsızlanıyor

2020'de 722 kez pist ihlali yapılmış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020'de 722 kez pist ihlali yapılmış

Son Haberler

Sirotkin: "Ocon-Alonso savaşı çok yakın olacak"
F1 Formula 1 / Son dakika

Sirotkin: "Ocon-Alonso savaşı çok yakın olacak"

2020'de 722 kez pist ihlali yapılmış
F1 Formula 1 / Son dakika

2020'de 722 kez pist ihlali yapılmış

Aitken: "Sonunda 'doğru yere' ulaşacağım"
F1 Formula 1 / Son dakika

Aitken: "Sonunda 'doğru yere' ulaşacağım"

Yetkililer, 2021 Avustralya GP'sinin Kasım'da gerçekleştirileceğinden "emin olacak"
F1 Formula 1 / Son dakika

Yetkililer, 2021 Avustralya GP'sinin Kasım'da gerçekleştirileceğinden "emin olacak"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Binotto: "Mercedes, 2020 aracına odaklanmayı çok önceden bıraktı"

13s
2
Formula 1

Sirotkin: "Ocon-Alonso savaşı çok yakın olacak"

16 dk
3
Formula 1

Ralf Schumacher'den Vettel'e: "Bir ineği bir gecede kaplana dönüştüremezsin"

1g
4
Formula 1

Ferrari, 2021 aracının proje kodunda bir rakam atlayacak

20s
5
Formula 1

Binotto: "Michael Schumacher, Fiorano'daki ilk testin ardından pist düzeninin değişmesini istedi"

1g

Son Haberler

Sirotkin: "Ocon-Alonso savaşı çok yakın olacak"
F1

Sirotkin: "Ocon-Alonso savaşı çok yakın olacak"

2020'de 722 kez pist ihlali yapılmış
F1

2020'de 722 kez pist ihlali yapılmış

Aitken: "Sonunda 'doğru yere' ulaşacağım"
F1

Aitken: "Sonunda 'doğru yere' ulaşacağım"

Yetkililer, 2021 Avustralya GP'sinin Kasım'da gerçekleştirileceğinden "emin olacak"
F1

Yetkililer, 2021 Avustralya GP'sinin Kasım'da gerçekleştirileceğinden "emin olacak"

Binotto: "Mercedes, 2020 aracına odaklanmayı çok önceden bıraktı"
F1

Binotto: "Mercedes, 2020 aracına odaklanmayı çok önceden bıraktı"

Son Videolar

What Abiteboul's Exit Means for Alpine F1's Future 07:56
Formula 1
12 Oca 2021

What Abiteboul's Exit Means for Alpine F1's Future

F1 2021’s runners and riders 01:21
Formula 1
30 Ara 2020

F1 2021’s runners and riders

McLaren dominance in F1: Senna and Prost 01:35
Formula 1
24 Ara 2020

McLaren dominance in F1: Senna and Prost

Abu Dhabi’s young driver F1 test 01:54
Formula 1
18 Ara 2020

Abu Dhabi’s young driver F1 test

Abu Dhabi GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
13 Ara 2020

Abu Dhabi GP grid pozisyonları

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.