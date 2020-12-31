2020 yılında Formula 1 dünyasında neler yaşandı?

2020 Formula 1 sezonu başlarken, yılın bu şekilde geçeceğini hiçbirimiz hayal edemiyorduk. Ancak COVID-19 tüm dünyayı etkisi altına aldı ve bunun Formula 1 üzerinde de bazı etkileri oldu.

Biz de 2020 yılının son gününde yıl boyunca yaşanan olayları -tekrar hatırlayabilmeniz için- küçük başlıklar halinde sizler için derledik.

Ocak

01 Ocak: Robert Kubica, Alfa Romeo'nun yedek pilotu oldu.

16 Ocak: W Series, Formula 1'in yeni destek serisi oldu.

16 Ocak: Tata Communications, F1'le olan ortaklığını sona erdirdi.

21 Ocak: Michael Schumacher'in go-kart pistinin yıkılmayacağı açıklandı.

24 Ocak: Tüm ekipler yeni araçlarının lansman tarihini açıkladı.

26 Ocak: Ricciardo'nun ayrılması halinde Alonso'nun Renault'ya döneceği iddia edildi.

27 Ocak: Pat Fry, Renault'nun teknik direktörü oldu.

30 Ocak: Çin'deki koronavirüs salgını hakkında FIA'dan ilk açıklama geldi.

FIA ve Çin bayrağı Fotoğraf: Sutton Images

ŞUBAT

02 Şubat: Çin, Formula E yarışını iptal etti.

04 Şubat: Jack Aitken, Williams'ın yedek pilotu oldu.

12 Şubat: Çin GP ertelendi.

14 Şubat: Mercedes, yedek pilotlarını açıkladı.

17 Şubat: Hamilton, Laureus tarafından yılın sporcusu seçildi.

19 Şubat: Barselona'da kış testleri başladı.

21 Şubat: DAS'nın 2021'de yasaklanacağı açıklandı.

25 Şubat: Ferrari, Koronavirüs ile ilgili ilk önlemlerini aldı.

28 Şubat: Drive To Survive'ın ikinci sezonu yayınlandı.

28 Şubat: FIA ve Ferrari motor konusunda "gizli" bir anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

MART

03 Mart: Vettel, sezon sonunda Ferrari'den ayrılma ihtimalini reddetmedi.

07 Mart: Sürücülerin sezon içerisinde kask değişikliği yapmasına yönelik yasak kalktı.

12 Mart: McLaren Racing, Avustralya Grand Prix'sinden çekildi.

13 Mart: Avustralya Grand Prix'si iptal edildi.

13 Mart: Bahreyn ve Vietnam yarışları ertelendi

19 Mart: 2021 F1 kuralları, 2022'ye ertelendi.

20 Mart: Formula 1 sanal şampiyonası başlatıldı.

23 Mart: Azerbaycan Grand Prix'si ertelendi.

31 Mart: FIA, krize tepki olarak kuralları değiştirdi.

NİSAN

01 Nisan: Aston Martin, Formula 1'e fabrika takımı olarak döneceğini duyurdu.

03 Nisan: Aramco ile Formula 1 arasında, toplamda 450 milyon dolarlık bir anlaşma yapıldı.

07 Nisan: Kanada Grand Prix'si ertelendi.

23 Nisan: Ferrari, Formula 1'den ayrılma ihtimalini reddetti.

24 Nisan: Takımlar fabrikaların kapalı kalma süresini uzatmayı kabul etti.

24 Nisan: Helmut Marko ilk yarışın tarihini açıkladı.

27 Nisan: Fransa Grand Prix'si iptal edildi.

30 Nisan: 2021'de yere basma gücünün sınırlandırılacağı açıklandı.

30 Nisan: Avusturya Grand Prix'siyle ilgili ilk detaylar ortaya çıktı.

MAYIS

04 Mayıs: 2021'de 145 milyon dolar bütçe sınırı geleceği açıklandı.

12 Mayıs: Vettel'in sezon sonunda Ferrari'den ayrılacağı açıklandı.

14 Mayıs: Daniel Riccardo, McLaren ile anlaştı.

14 Mayıs: Ferrari, Carlos Sainz ile sözleşme imzaladı.

27 Mayıs: 2021'de minimum araç ağırlığının artacağı açıklandı.

29 Mayıs: Williams, F1 takımını satmaya hazır olduğunu duyurdu.

31 Mayıs: Spor Yönetmeliklerinde önemli değişiklikler oldu.

HAZİRAN

01 Haziran: Teknik kurallarda büyük değişiklikler yapıldı.

02 Haziran: İlk sekiz Grand Prix'nin tarihleri onaylandı.

04 Haziran: Organizatörler 2020 W Series sezonunu iptal etti

05 Haziran: Belçika'da Grand Prix'sinin sözleşmesi uzatıldı.

11 Haziran: Pirelli ilk sekiz yarışın lastiklerini açıkladı.

15 Haziran: Andy Cowell, Mercedes'ten ayrılacağını duyurdu.

26 Haziran: Formula 1, #WeRaceAsOne girişimini başlattı.

29 Haziran: Bahreyn Ulusal Bankası, McLaren'ea kredi verdi.

30 Haziran: Sergey Sirotkin, Renault yedek pilotu oldu.

TEMMUZ

01 Temmuz Bernie Ecclestone 89 yaşında baba oldu.

05 Temmuz Valtteri Bottas, Avusturya'da sezonun ilk yarışını kazandı.

08 Temmuz Renault, Fernando Alonso ile sözleşme imzaladı.

10 Temmuz Mugello ve Sochi yarışlarının 2020 takvimindeki yeri onaylandı.

12 Temmuz Lewis Hamilton, Steiermark Grand Prix'sini kazandı.

12 Temmuz Renault, Racing Point'i protesto etti.

16 Temmuz Williams, 2021'de aynı sürücülerle devam edeceğini açıkladı.

19 Temmuz Lewis Hamilton , Macaristan Grand Prix'sini kazandı.

24 Temmuz Nürburgring, Portimao ve Imola yarışları onaylandı.

30 Temmuz Perez COVID-19'a yakalandı ve yerini Hulkenberg aldı.

AĞUSTOS

02 Ağustos: Lewis Hamilton İngiltere Grand Prix'sini kazandı.

06 Ağustos: Mercedes, Valtteri Bottas ile olan sözleşmesini uzattı.

07 Ağustos: FIA, Renault'nun Racing Point'e karşı yaptığı protestoyu haklı buldu.

09 Ağustos: Max Verstappen, 70. Yıl Dönümü GP'yi kazandı.

13 Ağustos: Sıralama modu yasaklandı.

16 Ağustos: Lewis Hamilton İspanya Grand Prix'sini kazandı.

21 Ağustos: Williams takımı, Dorilton Capital'e satıldı.

24 Ağustos: Indy 500: Sato kazandı, Alonso 21. oldu.

25 Ağustos: Türkiye GP'nin takvime döneceği açıklandı, son yarışlar onaylandı.

30 Ağustos: Lewis Hamilton, Belçika Grand Prix'sini kazandı.

EKİM

06 Eylül: Renault'nun 2021'de Alpine adı altında yarışacağı açıklandı.

06 Eylül: Pierre Gasly, İtalya Grand Prix'sini kazandı.

08 Eylül: Simon Roberts, Williams'ın geçici takım patronu oldu.

09 Eylül: Sergio Perez, Racing Point'ten ayrılacağını açıkladı.

10 Eylül: Vettel, Aston Martin ile sözleşme imzaladı.

13 Eylül: Lewis Hamilton, Toskana Grand Prix'sini kazandı.

19 Eylül: F1 takımları yeni Concorde Anlaşması'nı imzaladı.

20 Eylül: Le Mans: Toyota üçüncü zaferini aldı.

25 Eylül: Stefano Domenicali'nin 1 Ocak'tan itibaren F1'in yeni CEO'su olacağı duyuruldu.

26 Eylül: Valtteri Bottas, Rusya Grand Prix'sini kazandı.

EKİM

02 Ekim: Honda , Formula 1'den çekileceğini duyurdu

10 Ekim: Stroll'ün hasta olmasından ötürü Eifel'de Hulkenberg'in yarışacağı açıklandı

11 Ekim: Lewis Hamilton, Eifel Grand Prix'sini kazandı ve Schumacher'i yakaladı

22 Ekim: Haas, Grosjean ve Magnussen'le yola devam etmeyeceğini duyurdu.

25 Ekim: Lewis Hamilton, Portekiz Grand Prix'sini kazandı.

28 Ekim: Mercedes, Aston Martin üzerindeki hisse payını %20'ye çıkardı.

28 Ekim: AlphaTauri, Pierre Gasly ile sözleşmeyi uzattı.

29 Ekim: Alfa Romeo ve Sauber kontrat yeniledi.

KASIM

01 Kasım: Hamilton kazandı Emilia-Romagna GP'yi kazandı Mercedes şampiyon oldu.

05 Kasım: F1, yılın üçüncü çeyreğinde 104 milyon dolar kayıp açıkladı.

10 Kasım: 2021 takviminin taslağı belli oldu.

12 Kasım: Sao Paulo, F1'le beş yıllık yeni sözleşme imzaladıklarını belirtti.

15 Kasım: Lewis Hamilton, Türkiye Grand Prix'sini kazandı ve 7. şampiyonluğunu elde etti.

17 Kasım: F1'in 2021'de iki güvenlik aracına (Aston Martin/Mercedes) sahip olacağı doğrulandı.

29 Kasım: Lewis Hamilton Bahreyn Grand Prix'sini kazandı, Grosjean ciddi bir kaza geçirdi.

30 Kasım: Pietro Fittipaldi'nin Grosjean'ın yerini alacağı açıklandı.

ARALIK

01 Aralık: Hamilton, COVID-19'a yakalandı ve Sakhir GP'yi kaçırdı.

01 Aralık: Haas F1, Nikita Mazepin ile sözleşme imzaladı.

02 Aralık: Russell'ın Sakhir'de Hamilton'ın yerini alacağı açıklandı.

02 Aralık: Mick Schumacher, 2021 için Haas ile sözleşme imzaladı.

06 Aralık: Sakhir Grand Prix'sini Sergio Perez kazandı.

13 Aralık: Max Verstappen, Abu Dabi Grand Prix'sini kazandı.

16 Aralık: Yuki Tsunoda, AlphaTauri ile anlaştı.

16 Aralık: F1, Brezilya GP için Interlagos'la kontrat yenilediğini doğruladı.

17 Aralık: 2021 F1 takvimi açıklandı.

18 Aralık: INEOS, Mercedes'ten hisse aldı, Wolff üç yıl daha Mercedes'te kalacağını doğruladı.

18 Aralık: Red Bull Racing, Sergio Perez ile sözleşme imzaladı.

18 Aralık: Lewis Hamilton ve Mercedes yedinci şampiyonluk kupasını aldı.

31 Aralık: Hamilton, Şövalyelik Unvanı aldı.