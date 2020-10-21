2020 Türkiye GP, uydu üzerinden şifresiz yayınlanacak!
paylaşım
yorumlar
Formula 1 yayın haklarını elinde bulunduran S Sport, 2020 Türkiye GP'nin uydu üzerinden ücretsiz yayınlanacağını açıkladı.
Birçok spor yayınını bünyesinde bulunduran S Sport, başta DSmart olmak üzere Tivibu, Vodafone TV gibi ücretli platformlarda ücretli yayın yapıyor. Bunun dışında S Sport Plus, yani internet üzerinden ücretli yayın hizmeti bulunuyor.
Bu akşamki açıklamasında S Sport, 2020 Türkiye GP'nin uydu üzerinden ücretsiz yayınlanacağını duyurdu ve ilgili frekans bilgilerini verdi.
S Sport'u uydudan ücretsiz izlemek için frekans bilgileri şu şekilde:
Turksat 4A
TP11 - Frekans 12188 MHz Polarizasyon: Vertical (Dikey)
DVB-S2 8PSK - Symbole Rate: 27500 ksym/s FEC: 5/6
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Türkiye GP Biletler
|Editör
|Abdullah Çelik
Çok Okunanlar Bugün
Son Haberler
2020 Türkiye GP, uydu üzerinden şifresiz yayınlanacak!
paylaşım
yorumlar
Çok Okunanlar
Slayt Şov