2020 Türkiye GP, uydu üzerinden şifresiz yayınlanacak!

Birçok spor yayınını bünyesinde bulunduran S Sport, başta DSmart olmak üzere Tivibu, Vodafone TV gibi ücretli platformlarda ücretli yayın yapıyor. Bunun dışında S Sport Plus, yani internet üzerinden ücretli yayın hizmeti bulunuyor.

Bu akşamki açıklamasında S Sport, 2020 Türkiye GP'nin uydu üzerinden ücretsiz yayınlanacağını duyurdu ve ilgili frekans bilgilerini verdi.

S Sport'u uydudan ücretsiz izlemek için frekans bilgileri şu şekilde:

Turksat 4A

TP11 - Frekans 12188 MHz Polarizasyon: Vertical (Dikey)

DVB-S2 8PSK - Symbole Rate: 27500 ksym/s FEC: 5/6