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Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

2020 Türkiye GP, uydu üzerinden şifresiz yayınlanacak!

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2020 Türkiye GP, uydu üzerinden şifresiz yayınlanacak!
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Formula 1 yayın haklarını elinde bulunduran S Sport, 2020 Türkiye GP'nin uydu üzerinden ücretsiz yayınlanacağını açıkladı.

Birçok spor yayınını bünyesinde bulunduran S Sport, başta DSmart olmak üzere Tivibu, Vodafone TV gibi ücretli platformlarda ücretli yayın yapıyor. Bunun dışında S Sport Plus, yani internet üzerinden ücretli yayın hizmeti bulunuyor.

Bu akşamki açıklamasında S Sport, 2020 Türkiye GP'nin uydu üzerinden ücretsiz yayınlanacağını duyurdu ve ilgili frekans bilgilerini verdi.

S Sport'u uydudan ücretsiz izlemek için frekans bilgileri şu şekilde:

Turksat 4A

TP11 - Frekans 12188 MHz Polarizasyon: Vertical (Dikey)
DVB-S2 8PSK - Symbole Rate: 27500 ksym/s FEC: 5/6

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP Biletler
Editör Abdullah Çelik

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