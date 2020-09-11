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Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

2020 Türkiye GP seyircili mi yapılacak?

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2020 Türkiye GP seyircili mi yapılacak?
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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama sonrasında Formula 1 fanlarının sevinçleri kursaklarında kaldı.

9 yıl aradan sonra ülkemize yeniden dönen Formula 1 Dünya Şampiyonası tüm taraftarlar arasında büyük bir sevinçle karşılanmıştı.

Intercity İstanbul Park Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Vural Ak'ın İstanbul Park pistinde yaptığı basın toplantısında yarışın o anki şartlar da göz önüne alınarak seyircili yapılacağını açıklaması ise heyecanı daha da arttırmıştı.

Fakat İstanbul Valiliği'nin İstanbul'da yapılacak konser, festival ve spor etkinlikleri ile ilgili açıklaması herkesin aklına aynı soruyu getirdi.

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İstanbul Valiliği'nin açıklamasındaki şu kısım yarışın seyircili yapılıp yapılmayacağını açıklar nitelikte.

"Açık alanlarda yapılacak; konser, gösteri, festival vb. etkinliklere 14 Eylül 2020 tarihinden itibaren hiçbir surette müsaade edilmeyecektir."

"Kültür ve Turizm Bakanlığı veya İstanbul Valiliği Günübirlik Deniz Turizmi Kurulunca belgelendirilen gezi, spor, eğlence amaçlı olarak faaliyet gösteren deniz turizm araçlarında, gezi, tur ve restoran teknelerinde, ticari yatlarda, Şehir Hatları işletmesi, Turyol, Dentur, Avrasya, Mavi Marmara vb. işleticiler tarafından gezi, spor, eğlence amaçlı olarak; deniz turizmi hizmetinde faaliyet gösteren deniz turizm araçlarında; düğün, nikah, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere hiçbir surette müsaade edilmeyecektir."

Her ne kadar açıklamadan yukarıdaki soruya net bir cevap bulamasak da yarış biletlerinin satışına başlanmasına günler kala bu olumsuz gelişme tüm Formula 1 taraftarlarını oldukça üzecektir.

Son olarak salgın hastalıktan dolayı alınacak her türlü önlemi desteklememiz gerektiğini ve insan sağlığının her şeyden daha önemli olduğunun altını çizmek istiyoruz.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Editör Cihangir Perperik

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