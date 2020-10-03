2020 Türkiye GP otopark biletleri satışa sunuldu mu?

Türkiye GP için bilet alanların çoğu, otopark biletlerinin ne zaman satışa sunulacağını merak ediyorlar.

Daha önceden yapılan açıklamada Türkiye GP hafta sonu için otopark biletlerinin internet üzerinden satışa sunulacağı belirtilmişti.

İntercity İstanbulPark pistinde 14 bini içeride, 26 bini dışarıda olmak üzere toplam 40 bin araçlık otopark kapasitesi bulunuyor. Otopark biletleri, Biletix üzerinden alınan normal biletlerden ayrı olarak satılacak.

Motorsport.com olarak edindiğimiz bilgilere göre 2020 Türkiye GP için otopark biletlerinin henüz ne zaman, nerede satılacağına dair kesin bir bilgi yok.

Ancak otopark biletleriyle ilgili ayrıntılar netleştikten sonra bilet alanların bilgisi organizatör firmada olduğu için kendilerine konu hakkında bilgi verileceği belirtildi.