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Formula 1 / Özel Haber

2020 Türkiye GP biletleri hakkında en çok sorulan sorular

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2020 Türkiye GP biletleri hakkında en çok sorulan sorular
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13-15 Kasım 2020 tarihinde Intercity İstanbul Park pistinde gerçekleştirilecek 2020 DHL Türkiye GP'si için bilet satışı 15 Eylül Salı günü saat 12:00'da başlıyor. Peki bilet alırken nelere dikkat etmeliyiz? Motorsport.com olarak bize ulaşan soruları başlıklar halinde topladık ve cevapladık.

SORU: Tek gün için bilet satışı olacak mı?
CEVAP: Hayır, tek gün için bilet satışı yapılmayacak. Biletler sadece 3 günlük kombine olarak satılacak.

SORU: Herhangi bir yaş altı için indirim ya da ücretsiz bilet olacak mı?
CEVAP: 0-6 arası ücretsiz olacak. 7 yaşındaki bir çocuk için bilet alınması zorunlu olacak.

SORU: Platinum ya da Gold bilet alan birisi, açık alan ya da herhangi bir Silver Tribüne giriş yapabilecek mi?
CEVAP: Hayır, yapamayacak. Pandemi nedeniyle her tribün için sınırlı sayıda bilet satılacak. Bu nedenle tribün değişikliği yapılamayacak. Paddock Club bileti olan bir davetli dahi bu bileti ile farklı bir tribüne giriş yapamayacak.

SORU: Salgın hastalık nedeniyle nasıl bir önlem alınacak ve tribünde oturma düzeni nasıl olacak?
CEVAP: Her Formula 1 yarışında olduğu gibi dünyanın en üst düzey salgın hastalık önlemleri burada da uygulanacak. Her trübünde sahibi olan her koltuğun önü, arkası, sağı ve solu boş olacak. Oturan seyirciler arasında mutlaka 1 koltuk boş bırakılacak. Bilet satışı Biletix'te buna göre düzenlendi.

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SORU: Padoğa girebilecek bir bilet türü olacak mı?
CEVAP: Hayır, padoğa hiçbir bilet giriş yapamayacak. Buna Paddock Club biletleri de dahil.

SORU: Pit yürüyüşü olacak mı?
CEVAP: Hayır, pit yürüyüşü salgın hastalık önlemleri nedeniye yapılmayacak.

SORU: 1 kişi indirimli biletlerden kaç adet alabilecek?
CEVAP: Biletix sistemi tek bir kullanıcının sadece 4 adet bilet alabilmesine olanak sağlayacak.

SORU: Kaç adet indirimli bilet satılacak?
CEVAP: Biletlerin satışa çıkmasından itibaren 24 saat ile satılacak bilet sayısı sınırlı olacak. Ancak kaç adet biletin satışa çıkacağı bilgisine ulaşamadık. Ancak Biletix sistemi bilet alma işlemi başladığı anda o bileti o kişiye 5 dakika boyunca rezerve ediyor. Bu nedenle özellikle ilk saatlerde bilet bitti diye panik yapmaya gerek yok. Biletix'ten bilet alırken sabırlı davranmanızı tavsiye ediyoruz.

SORU: Yarış seyircisiz yapılacak kararı alınırsa aldığımız biletlere ne olacak?
CEVAP: Bugüne kadar iptal olan organizasyonlarda ne olduysa aynısı olacak. Biletix bu tür durumlarda ödemeleri her zaman iade etmiştir. Zaten bileti alırken onayladığınız metinde bu tür durumlarla ilgili maddeler bulunmaktadır. Her ihtimale karşı indirimden yararlanmak için erkenden biletinizi almanızı tavsiye ediyoruz.

SORU: Açık alanda yağmur yağarsa ne yapacağız?
CEVAP: Islanacaksınız. Ancak bu seneye özel Intercity İstanbul Park yönetimi açık alanlara kamp sandalyesi sokulmasına izin verecek. Bunun dışında her Formula 1 yarışında olduğu gibi profesyonel kamera, mangal, şemsiye, masa vb. şeyler açık alanlara sokulmayacak. Şemsiye sokulmamasının en önemli nedeni açık alanların piste en yakın mesafedeki izleyici alanları olması. Herhangi sert bir rüzgarda şemsiyenin uçması ve piste girmesi büyük risk teşkil ediyor. Bu nedenle FIA'nın talimatı ile bu uygulanıyor.

SORU: Pist şemasındaki turuncu alanlar ne anlama geliyor?
CEVAP: Ana tribün arkasındaki FAN ZONE kısmı, Formula 1 takımlarının ziyaretçilere ürün satışının yapılacağı yer anlamına geliyor. Bunun dışında bu alanda farklı etkinlikler de yapılabilecek. Meşhur 8. virajın arkasındaki FESTİVAL ALANI ise 2 senedir yapılan ve bu sene de yapılması planlanan V WEEKEND Festival alanını gösteriyor.

 

SORU: Otopark ücretli mi olacak?
CEVAP: Evet, ücretli olacak. Otopark, yarış biletinden farklı olarak yine Biletix üzerinden satılacak.

SORU: Bileti olmayanlar FAN ZONE ve Festival Alanına girebilecek mi?
CEVAP: Hayır, bu alanlara biletsiz giriş yapılamayacak. Ancak herhangi bir bileti olan herkes bu alanlara girebilecek. Bu alanlar için ayrı bilet almaya gerek olmayacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Cihangir Perperik

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