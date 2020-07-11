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Formula 1 / Steiermark GP / Sıralama turları raporu

2020 Steiermark GP: Heyecan dolu sıralamalarda pole 1.2 sn farkla Hamilton'ın!

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2020 Steiermark GP: Heyecan dolu sıralamalarda pole 1.2 sn farkla Hamilton'ın!
Ekleyen:
11 Tem 2020 14:48

2020 Formula 1 Şampiyonası'nın 2. yarışı olan Steiermark GP öncesinde pole pozisyonu Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın oldu.

Yağmurun etkilediği cumartesi gününde sıralamaların başlaması için yaklaşık 45 dakika beklendi.

Seansın başlamasının ardından seans aralarındaki genel bekleme bölümleri dışında herhangi bir duraklama olmadı ve sıralamalar sorunsuz bir şekilde tamamlandı. 

Pole pozisyonunu kazanacak ismin belli olacağı son seansta yağmur etkisini daha fazla gösterdi ve ilk haklarda en hızlı tur 1:21.800 ile Max Verstappen'e aitti. Pilotlar yağmur lastikleriyle 12 dakika boyunca pistte turladılar.

İkinci haklarda tur zamanları iyileşti ve Lewis Hamilton 1:21.272 ile geçici olarak liderliği ele geçirdi. 

Üçüncü haklarda 1:21.035 ile Valtteri Bottas en hızlı turu atarak liderliğe yükseldi ve Mercedes böylece ilk iki sırayı ele geçirmiş oldu.

Dördüncü haklarda Hamilton 1:20.649 ile diğerlerinden daha iyi bir tur atarak tekrar liderliği ele geçirdi. Aynı bölümde Alexander Albon 3. sıraya yükselerek takım arkadaşı Verstappen'i 4. sıraya itti.

 

Verstappen 6. turunda 1:20.489 ile liderliğe yükselse de Hamilton çok geçmeden 1:19.702 yaparak tekrar liderliğe yükselen isim oldu.

Seansın son dakikalarında da tur zamanları iyileşmeye devam etti. Verstappen son turunda derecesini iyileştirebilecek gibiydi ancak son virajda aracının kontrolünü kaybederek yarım spin attı.

Hamilton ise daha da hızlı geldiği turunu tamamladı ve 1:19.273'lük derecesiyle son seansın en hızlı ismi olarak pole pozisyonunun sahibi oldu. Hamilton bu seneki ilk, kariyerindeki ise 89. pole pozisyonunu elde etmiş oldu.

Verstappen, son turunu iyileştirememesi ile Hamilton'ın 1.2 sn gerisinde 2. olurken onu sezona oldukça iyi bir şekilde başlayan McLaren'dan Carlos Sainz takip etti.

Sezonun ilk yarışının galibi Valtteri Bottas 4. olurken Renault'dan Esteban Ocon 5., McLaren'dan Lando Norris 6. oldu. Norris 3 sıra cezasıyla birlikte yarışa 9. sıradan başlayacak.

Bir ara 3. sıraya kadar yükselen Red Bull pilotu Albon 7. sırada seansı tamamlarken onu Toro Rosso'dan Pierre Gasly ve Renault'dan Daniel Ricciardo takip ettiler.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel son seansa geçse de pozisyonunu iyileştiremedi ve 10. sırada kaldı. Alman sürücü son turunda spin attı.

3. Seans sonucu:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 United Kingdom Lewis Hamilton 34 1'19.273     196.091
2 Netherlands Max Verstappen 34 1'20.489 1.216 1.216 193.129
3 Spain Carlos Sainz Jr. 33 1'20.671 1.398 0.182 192.693
4 Finland Valtteri Bottas 34 1'20.701 1.428 0.030 192.622
5 France Esteban Ocon 33 1'20.922 1.649 0.221 192.096
6 United Kingdom Lando Norris 34 1'20.925 1.652 0.003 192.088
7 Thailand Alexander Albon 31 1'21.011 1.738 0.086 191.885
8 France Pierre Gasly 33 1'21.028 1.755 0.017 191.844
9 Australia Daniel Ricciardo 32 1'21.192 1.919 0.164 191.457
10 Germany Sebastian Vettel 33 1'21.651 2.378 0.459 190.381
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2. seans: Hamilton lider, Leclerc elendi!

İlk seansta olduğu gibi ikinci seansta da yağmur vardı ve piste çıkan ilk isim yine Ferrari pilotu Sebastian Vettel oldu. İlk turlar genel olarak 1:20'li gelse de Valtteri Bottas 1:19.006 ile seansın başında diğerlerinden 1 sn'den daha iyi bir tur atmayı başardı. 

İkinci haklarda Max Verstappen 1:18 yaparak liderliğe yükseldi ve sonrasında 1:17'li derece geldi ancak son olarak Lewis Hamilton'ın 1:17.825'lik derecesi seansın en hızlı turu oldu.

Verstappen 0.114 sn geride 2. olurken McLaren'dan Lando Norris 3. oldu.

Sezonun ilk sıralamalarında 11. olarak 2. seansta elenen Sebastian Vettel bugün 10. olarak son seansa geçmeyi başarırken geçen hafta 2. seansta 10. olarak kıl payı elenmekten kurtulan takım arkadaşı Charles Leclerc bugün 11. olarak 2. seansta elenmekten kurtulamadı.

İkinci seansın son dakikalarında yağmurun şiddetini arttırmasıyla pilotlar derecelerini iyileştiremediler. Williams pilotu George Russell 12. olarak F1'deki en iyi sıralama sonucunu elde ederken, elenen diğer isimler Racing Point'ten Lance Stroll, AlphaTauri'den Daniil Kvyat ve Haas'tan Kevin Magnussen oldu.

Bu arada Leclerc ve Kvyat arasında 9. virajda yaşanan olayın yarıştan sonra inceleneceği açıklandı.

2. seans sonucu:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 United Kingdom Lewis Hamilton 24 1'17.825     199.740
2 Netherlands Max Verstappen 24 1'17.938 0.113 0.113 199.450
3 United Kingdom Lando Norris 24 1'18.448 0.623 0.510 198.154
4 Finland Valtteri Bottas 24 1'18.657 0.832 0.209 197.627
5 France Pierre Gasly 24 1'18.744 0.919 0.087 197.409
6 France Esteban Ocon 23 1'18.764 0.939 0.020 197.359
7 Spain Carlos Sainz Jr. 24 1'18.836 1.011 0.072 197.178
8 Thailand Alexander Albon 23 1'19.014 1.189 0.178 196.734
9 Australia Daniel Ricciardo 23 1'19.229 1.404 0.215 196.200
10 Germany Sebastian Vettel 25 1'19.545 1.720 0.316 195.421
11 Monaco Charles Leclerc 24 1'19.628 1.803 0.083 195.217
12 United Kingdom George Russell 22 1'19.636 1.811 0.008 195.198
13 Canada Lance Stroll 23 1'19.645 1.820 0.009 195.176
14 Russian Federation Daniil Kvyat 24 1'19.717 1.892 0.072 194.999
15 Denmark Kevin Magnussen 22 1'20.211 2.386 0.494 193.798
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1. seans: Hamilton lider, Perez elendi

Sıralamaların birinci seansı yaklaşık 45 dakikalık beklemenin ardından başladı. Seansa Ferrari pilotları önde başladılar ve pilotlar ağır yakıt yüküyle, yağmur lastikleriyle çıktılar. Seansın sonuna doğru pilotların çoğu yeni set yağmur lastiklerine geçtiler.

Seansın başında 1:24'lü dereceler gelirken, yağmurun ve yakıtın hafiflemesiyle dereceler ciddi ölçüde gelişti. Lewis Hamilton, 1:18.188'lik derecesiyle ilk seansın en hızlı turunu atarken onu Red Bull'dan Max Verstappen ile McLaren pilotları Lando Norris ve Carlos Sainz takip etti.

İlk seansın başında liderlik mücadelesi veren Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi, seansın ilerleyen bölümünde yavaş kaldı ve seansın bitmesine 2 dakika varken kaza yaptı. Giovinazzi, kazada arka kanadına hasar verip yoluna devam etmek istese de bir süre sonra aracını kenara çekerek seansa veda etti. Yarış yönetimi, bu olayın ardından kırmızı bayrakla seansı erken tamamladı.

Bu olay sonucunda elenen isimler Kimi Raikkonen, Sergio Perez, Nicholas Latifi, Giovinazzi ve Romain Grosjean oldu.

Perez'in bu bölümde elenmesi ve Williams pilotu George Russell'ın ikinci bölüme geçmesi sürpriz oldu.

Red Bull Ring'de gerçekleştirilecek olan Steiermark GP, pazar günü 16:10'da başlayacak.

1. seans sonucu:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 United Kingdom Lewis Hamilton 12 1'18.188     198.813
2 Netherlands Max Verstappen 13 1'18.297 0.109 0.109 198.536
3 United Kingdom Lando Norris 13 1'18.504 0.316 0.207 198.012
4 Spain Carlos Sainz Jr. 13 1'18.590 0.402 0.086 197.796
5 Finland Valtteri Bottas 13 1'18.791 0.603 0.201 197.291
6 Australia Daniel Ricciardo 13 1'19.662 1.474 0.871 195.134
7 France Esteban Ocon 12 1'19.687 1.499 0.025 195.073
8 Canada Lance Stroll 12 1'19.697 1.509 0.010 195.048
9 Russian Federation Daniil Kvyat 12 1'19.824 1.636 0.127 194.738
10 France Pierre Gasly 12 1'20.192 2.004 0.368 193.844
11 Germany Sebastian Vettel 13 1'20.243 2.055 0.051 193.721
12 United Kingdom George Russell 12 1'20.382 2.194 0.139 193.386
13 Monaco Charles Leclerc 12 1'20.871 2.683 0.489 192.217
14 Thailand Alexander Albon 12 1'20.882 2.694 0.011 192.191
15 Denmark Kevin Magnussen 11 1'21.140 2.952 0.258 191.579
16 Finland Kimi Raikkonen 12 1'21.372 3.184 0.232 191.033
17 Mexico Sergio Perez 12 1'21.607 3.419 0.235 190.483
18 Canada Nicholas Latifi 12 1'21.759 3.571 0.152 190.129
19 Italy Antonio Giovinazzi 12 1'21.831 3.643 0.072 189.962
20 France Romain Grosjean 1        
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Seri Formula 1
Etkinlik Steiermark GP
Alt-etkinlik Sıralama
Editör Abdullah Çelik

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