2020 Steiermark GP: Heyecan dolu sıralamalarda pole 1.2 sn farkla Hamilton'ın!

Yağmurun etkilediği cumartesi gününde sıralamaların başlaması için yaklaşık 45 dakika beklendi.

Seansın başlamasının ardından seans aralarındaki genel bekleme bölümleri dışında herhangi bir duraklama olmadı ve sıralamalar sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

Pole pozisyonunu kazanacak ismin belli olacağı son seansta yağmur etkisini daha fazla gösterdi ve ilk haklarda en hızlı tur 1:21.800 ile Max Verstappen'e aitti. Pilotlar yağmur lastikleriyle 12 dakika boyunca pistte turladılar.

İkinci haklarda tur zamanları iyileşti ve Lewis Hamilton 1:21.272 ile geçici olarak liderliği ele geçirdi.

Üçüncü haklarda 1:21.035 ile Valtteri Bottas en hızlı turu atarak liderliğe yükseldi ve Mercedes böylece ilk iki sırayı ele geçirmiş oldu.

Dördüncü haklarda Hamilton 1:20.649 ile diğerlerinden daha iyi bir tur atarak tekrar liderliği ele geçirdi. Aynı bölümde Alexander Albon 3. sıraya yükselerek takım arkadaşı Verstappen'i 4. sıraya itti.

Verstappen 6. turunda 1:20.489 ile liderliğe yükselse de Hamilton çok geçmeden 1:19.702 yaparak tekrar liderliğe yükselen isim oldu.

Seansın son dakikalarında da tur zamanları iyileşmeye devam etti. Verstappen son turunda derecesini iyileştirebilecek gibiydi ancak son virajda aracının kontrolünü kaybederek yarım spin attı.

Hamilton ise daha da hızlı geldiği turunu tamamladı ve 1:19.273'lük derecesiyle son seansın en hızlı ismi olarak pole pozisyonunun sahibi oldu. Hamilton bu seneki ilk, kariyerindeki ise 89. pole pozisyonunu elde etmiş oldu.

Verstappen, son turunu iyileştirememesi ile Hamilton'ın 1.2 sn gerisinde 2. olurken onu sezona oldukça iyi bir şekilde başlayan McLaren'dan Carlos Sainz takip etti.

Sezonun ilk yarışının galibi Valtteri Bottas 4. olurken Renault'dan Esteban Ocon 5., McLaren'dan Lando Norris 6. oldu. Norris 3 sıra cezasıyla birlikte yarışa 9. sıradan başlayacak.

Bir ara 3. sıraya kadar yükselen Red Bull pilotu Albon 7. sırada seansı tamamlarken onu Toro Rosso'dan Pierre Gasly ve Renault'dan Daniel Ricciardo takip ettiler.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel son seansa geçse de pozisyonunu iyileştiremedi ve 10. sırada kaldı. Alman sürücü son turunda spin attı.

3. Seans sonucu:

2. seans: Hamilton lider, Leclerc elendi!

İlk seansta olduğu gibi ikinci seansta da yağmur vardı ve piste çıkan ilk isim yine Ferrari pilotu Sebastian Vettel oldu. İlk turlar genel olarak 1:20'li gelse de Valtteri Bottas 1:19.006 ile seansın başında diğerlerinden 1 sn'den daha iyi bir tur atmayı başardı.

İkinci haklarda Max Verstappen 1:18 yaparak liderliğe yükseldi ve sonrasında 1:17'li derece geldi ancak son olarak Lewis Hamilton'ın 1:17.825'lik derecesi seansın en hızlı turu oldu.

Verstappen 0.114 sn geride 2. olurken McLaren'dan Lando Norris 3. oldu.

Sezonun ilk sıralamalarında 11. olarak 2. seansta elenen Sebastian Vettel bugün 10. olarak son seansa geçmeyi başarırken geçen hafta 2. seansta 10. olarak kıl payı elenmekten kurtulan takım arkadaşı Charles Leclerc bugün 11. olarak 2. seansta elenmekten kurtulamadı.

İkinci seansın son dakikalarında yağmurun şiddetini arttırmasıyla pilotlar derecelerini iyileştiremediler. Williams pilotu George Russell 12. olarak F1'deki en iyi sıralama sonucunu elde ederken, elenen diğer isimler Racing Point'ten Lance Stroll, AlphaTauri'den Daniil Kvyat ve Haas'tan Kevin Magnussen oldu.

Bu arada Leclerc ve Kvyat arasında 9. virajda yaşanan olayın yarıştan sonra inceleneceği açıklandı.

2. seans sonucu:

1. seans: Hamilton lider, Perez elendi

Sıralamaların birinci seansı yaklaşık 45 dakikalık beklemenin ardından başladı. Seansa Ferrari pilotları önde başladılar ve pilotlar ağır yakıt yüküyle, yağmur lastikleriyle çıktılar. Seansın sonuna doğru pilotların çoğu yeni set yağmur lastiklerine geçtiler.

Seansın başında 1:24'lü dereceler gelirken, yağmurun ve yakıtın hafiflemesiyle dereceler ciddi ölçüde gelişti. Lewis Hamilton, 1:18.188'lik derecesiyle ilk seansın en hızlı turunu atarken onu Red Bull'dan Max Verstappen ile McLaren pilotları Lando Norris ve Carlos Sainz takip etti.

İlk seansın başında liderlik mücadelesi veren Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi, seansın ilerleyen bölümünde yavaş kaldı ve seansın bitmesine 2 dakika varken kaza yaptı. Giovinazzi, kazada arka kanadına hasar verip yoluna devam etmek istese de bir süre sonra aracını kenara çekerek seansa veda etti. Yarış yönetimi, bu olayın ardından kırmızı bayrakla seansı erken tamamladı.

Bu olay sonucunda elenen isimler Kimi Raikkonen, Sergio Perez, Nicholas Latifi, Giovinazzi ve Romain Grosjean oldu.

Perez'in bu bölümde elenmesi ve Williams pilotu George Russell'ın ikinci bölüme geçmesi sürpriz oldu.

Red Bull Ring'de gerçekleştirilecek olan Steiermark GP, pazar günü 16:10'da başlayacak.

1. seans sonucu: