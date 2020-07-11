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Formula 1 / Steiermark GP / Antrenman raporu

2020 Steiermark GP 3. antrenman: Seans yağmur nedeniyle iptal edildi!

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2020 Steiermark GP 3. antrenman: Seans yağmur nedeniyle iptal edildi!
Ekleyen:
, Editör
11 Tem 2020 10:45

2020 Formula 1 sezonunun 2. yarışı olan Steiermark Grand Prix'si öncesi yapılan yapılması planlanan 3. antrenman seansı yoğun yağmur nedeniyle iptal edildi.

Formula 3 yarışı yoğun yağmur nedeniyle yarıda kesilmişti ve yağmur, Formula 1 antrenmanlarında da devam etti.

Güvenlik aracı ve tıbbi araç, seans başlamadan önce pistte birkaç tur attı ve sürüşün güvenli olmadığına karar verdi.

Sonrasında seans süresiz olarak ertelendi ve şartların düzelmesi beklendi. Ancak yağmurun şiddeti değişmedi.

Yoğun yağmur nedeniyle seansın bitimine 20 dakika kala, seansın iptal edildiği duyuruldu.

Sıralama turlarının TSİ 16:00'da başlaması planlanıyor ancak hava tahminleri, yağmurun şiddetini koruyacağını ortaya koyuyor.

 
 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Steiermark GP
Alt-etkinlik FP3
Editör Kemal Şengül

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