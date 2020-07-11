2020 Steiermark GP 3. antrenman: Seans yağmur nedeniyle iptal edildi!

Formula 3 yarışı yoğun yağmur nedeniyle yarıda kesilmişti ve yağmur, Formula 1 antrenmanlarında da devam etti.

Güvenlik aracı ve tıbbi araç, seans başlamadan önce pistte birkaç tur attı ve sürüşün güvenli olmadığına karar verdi.

Sonrasında seans süresiz olarak ertelendi ve şartların düzelmesi beklendi. Ancak yağmurun şiddeti değişmedi.

Yoğun yağmur nedeniyle seansın bitimine 20 dakika kala, seansın iptal edildiği duyuruldu.

Sıralama turlarının TSİ 16:00'da başlaması planlanıyor ancak hava tahminleri, yağmurun şiddetini koruyacağını ortaya koyuyor.