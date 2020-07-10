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Formula 1 / Antrenman raporu

2020 Steiermark GP 1. antrenman: Perez, Verstappen'in önünde lider

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2020 Steiermark GP 1. antrenman: Perez, Verstappen'in önünde lider
Ekleyen:
, Editör
10 Tem 2020 10:30

2020 Formula 1 sezonunun 2. yarışı olan Steiermark Grand Prix'si öncesi yapılan 1. antrenman seansını Racing Point pilotu Sergio Perez ilk sırada tamamladı.

Avusturya'daki cuma antrenmanlarında hava, geçen haftaya kıyasla daha iyiydi ve sıcaklık 28 dereceye kadar çıktı. Pist sıcaklığı ise 50 dereceyi buldu.

Williams'ta George Russell'ın yerine Jack Aitken ilk seansta piste çıktı. Alfa Romeo'da ise yedek pilot Robert Kubica, Antonio Giovinazzi'nin yerini aldı.

İlk yarım saat geride kalırken Williams pilotu Nicholas Latifi yavaşlayarak aracını kenara çekti. Son dakikalarda da Daniil Kvyat, üçüncü virajda spin attı. Bu iki olay dışında herhangi bir olay yoktu.

Alex Albon birçok kez aracın çok fazla önden kayma yaşadığını belirtti.

Sezonun hızlı takımlarından Racing Point, Red Bull Ring'deki, ikinci yarış hafta sonuna da güçlü şekilde başladı.

Sergio Perez, Racing Point'le 1:04.867 yapmayı başardı seansın en hızlı ismi oldu. Perez, en hızlı turunu yumuşak lastikle kaydetti.

Red Bull'da Max Verstappen 1:04.863'lük derecesiyle, 1:05'in altına inebilen iki isimden biriydi ve yumuşak lastikle attığı bu zaman duruyla 0.096 saniye geride ikinci oldu.

Red Bull Ring'deki ilk yarışın en hızlı takımı olan Mercedes, Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton ile üçüncü ve dördüncü sıralarda yer aldı.

Valtteri Bottas 1:105.089'luk derecesiyle Perez'in 0.222 saniye gerisinde üçüncü olurken, Lewis Hamilton 1:05.120 ile dördüncü oldu. Bu ikili en hızlı turlarını orta hamurla kaydetti.

 

Racing Point pilotu Lance Stroll, takım arkadaşı Perez'in 0.529 saniye gerisinde kaldığı seansta beşinci oldu.

Red Bull pilotu Alex Albon, 1:05.483'lük derecesiyle altıncı en iyi zamanı yaparken, McLaren pilotu Carlos Sainz 1:05.602 ile yedinci oldu.

AlphaTauri'de Pierre Gasly, Sainz'ın 0.096 saniye gerisinde sekizinci olurken, Onu da 0.061 saniye geriden Renault pilotu Daniel Ricciardo takip etti.

Ferrari pilotları Sebastian Vettel ve Charles Leclerc, aracı ve güncellemeleri anlamaya yönelik farklı bir program izlediler. Sebastian Vettel 1:05.770 ile 10. en iyi zamanı yaparken, Charles Leclerc 1:05.837 ile 12. sırada yer aldı. Her iki pilot da en hızlı turunu yumuşak lastikle attı.

Bu ikiliyi AlphaTauri'den Daniil Kvyat ayırdı.

Esteban Ocon, Renault ile 13. sırada kendisine yer bulurken, Lando Norris 14, Kimi Raikkonen 15, ve Romain Grosjean 16. oldu.

Son dört sırada Jack Aitken, Robert Kubica, Nicholas Latifi ve Kevin Magnussen yer aldı.

Aracında uzun süre boyunca çalışma yapılan ve sadece üç tur atan Magnussen zaman turu kaydedemedi.

İkinci antrenman seansı TSI 16:00'da başlayacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark Ara
1 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 32 1'04.867    
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 31 1'04.963 0.096 0.096
3 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 31 1'05.089 0.222 0.126
4 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 29 1'05.120 0.253 0.031
5 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 36 1'05.396 0.529 0.276
6 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 28 1'05.483 0.616 0.087
7 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 40 1'05.602 0.735 0.119
8 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 27 1'05.698 0.831 0.096
9 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 31 1'05.769 0.902 0.071
10 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 25 1'05.770 0.903 0.001
11 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 28 1'05.815 0.948 0.045
12 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 28 1'05.837 0.970 0.022
13 France Esteban Ocon Renault Renault 35 1'05.874 1.007 0.037
14 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 25 1'05.908 1.041 0.034
15 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 23 1'06.441 1.574 0.533
16 France Romain Grosjean Haas Ferrari 31 1'06.446 1.579 0.005
17 United Kingdom Jack Aitken Williams Mercedes 35 1'06.768 1.901 0.322
18 Poland Robert Kubica Alfa Romeo Ferrari 31 1'06.797 1.930 0.029
19 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 6 1'09.598 4.731 2.801
20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 3      
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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