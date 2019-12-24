Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
78 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

2020 sonunda 16 pilotun sözleşmesi bitecek

paylaşım
yorumlar
2020 sonunda 16 pilotun sözleşmesi bitecek
Ekleyen:
, Editör
24 Ara 2019 10:12

Formula 1'de 2019 sezonunun ardından 20 pilottan 16'sının sözleşmesi bitecek.

Formula 1'de 2021 yılında büyük kural değişiklikleri yapılacak ve bunun öncesinde önemli isimlerin neredeyse tamamının sözleşmesi bitecek.

Son altı yılın şampiyonu Mercedes'te Lewis Hamilton'ın sözleşmesi sezon sonunda sona ererken, takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın anlaşması da 2020 sonunda bitecek.

Red Bull'da Max Verstappen'in sözleşmesi bitiyor ve ayrıca Red Bull/Toro Rosso pilotları Alex Albon, Pierre Gasly ve Daniil Kvyat da boşa çıkacaklar.

Ferrari'de dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel'in sözleşmesi 2020 sonunda sona ererken, McLaren pilotları Carlos Sainz ile Lando Norris'in sözleşmesi de 2020 yılında bitecek.

Gride bakıldığında ise sadece dört sürücünün 2020 sonrası için mevcut takımıyla anlaşması bulunuyor.

Ferrari'de Charles Leclerc en az 2024 yılına kadar mevcut takımında kalacak. Williams'ta ise George Russell'ın anlaşması 2021 sonunda bitiyor.

Ayrıca Racing Point'te Sergio Perez'in anlaşması 2022 sonunda biterken, Renault'da Esteban Ocon'un anlaşması da 2021'in ardından sona erecek.

Lance Stroll'ün de anlaşması olmamasına rağmen babasının sahibi olduğu Racing Point'te kalması bekleniyor.

Pilot sözleşmeleri ve tarihleri:

Pilot Takım Sözleşme bitişi
Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing 2020
Kimi RAIKKONEN Alfa Romeo Racing 2020
Pierre GASLY Scuderia Alpha Tauri Honda 2020
Daniil KVYAT Scuderia Alpha Tauri Honda 2020
Charles LECLERC Scuderia Ferrari Mission Winnow 2024
Sebastian VETTEL Scuderia Ferrari Mission Winnow 2020
Romain GROSJEAN Haas F1 Team 2020
Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team 2020
Lando NORRIS McLaren F1 Team 2020
Carlos SAINZ McLaren F1 Team 2020
Valtteri BOTTAS Mercedes AMG Petronas F1 Team 2020
Lewis HAMILTON Mercedes AMG Petronas F1 Team 2020
Sergio PEREZ SportPesa Racing Point F1 Team 2022
Lance STROLL SportPesa Racing Point F1 Team 2020
Alexander ALBON Aston Martin Red Bull Racing 2020
Max VERSTAPPEN Aston Martin Red Bull Racing 2020
Esteban OCON Renault F1 Team 2021
Daniel RICCIARDO Renault F1 Team 2020
Nicholas LATIFI ROKiT Williams Racing 2020
George RUSSELL ROKiT Williams Racing 2021
Sonraki haber
Leclerc yeni anlaşmasıyla Verstappen'den daha az kazanacak

Önceki haber

Leclerc yeni anlaşmasıyla Verstappen'den daha az kazanacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Leclerc yeni anlaşmasıyla Verstappen'den daha az kazanacak

49dk
2
Formula 1

2020 sonunda 16 pilotun sözleşmesi bitecek

20dk
3
Formula 1

Di Resta'ya göre 2020'de Hamilton şampiyon olacak

1s
4
Formula 1

Sainz, 2020 sonrasında McLaren’da kalmaya sıcak bakıyor

5
Formula 1

Ferrari, 2020 için önemli değişiklikler planlıyor

Son Videolar

23 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 12:08
Formula 1

23 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

21 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 13:16
Formula 1

21 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

22 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 06:50
Formula 1

22 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

20 Aralık2019 Türkçe F1 Haberleri 10:53
Formula 1

20 Aralık2019 Türkçe F1 Haberleri

F1 2019 Ferrari ve Mercedes Sezon Güncellemeleri 05:25
Formula 1

F1 2019 Ferrari ve Mercedes Sezon Güncellemeleri

Son Haberler

2020 sonunda 16 pilotun sözleşmesi bitecek
F1

2020 sonunda 16 pilotun sözleşmesi bitecek

Leclerc yeni anlaşmasıyla Verstappen'den daha az kazanacak
F1

Leclerc yeni anlaşmasıyla Verstappen'den daha az kazanacak

Di Resta'ya göre 2020'de Hamilton şampiyon olacak
F1

Di Resta'ya göre 2020'de Hamilton şampiyon olacak

Norris: "Bu yıl bizim için çok iyi geçti"
F1

Norris: "Bu yıl bizim için çok iyi geçti"

Hakkinen: "Ricciardo'yu yavaş bir takımda görmek sinir bozucu"
F1

Hakkinen: "Ricciardo'yu yavaş bir takımda görmek sinir bozucu"

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.