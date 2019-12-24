2020 sonunda 16 pilotun sözleşmesi bitecek

Formula 1'de 2021 yılında büyük kural değişiklikleri yapılacak ve bunun öncesinde önemli isimlerin neredeyse tamamının sözleşmesi bitecek.

Son altı yılın şampiyonu Mercedes'te Lewis Hamilton'ın sözleşmesi sezon sonunda sona ererken, takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın anlaşması da 2020 sonunda bitecek.

Red Bull'da Max Verstappen'in sözleşmesi bitiyor ve ayrıca Red Bull/Toro Rosso pilotları Alex Albon, Pierre Gasly ve Daniil Kvyat da boşa çıkacaklar.

Ferrari'de dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel'in sözleşmesi 2020 sonunda sona ererken, McLaren pilotları Carlos Sainz ile Lando Norris'in sözleşmesi de 2020 yılında bitecek.

Gride bakıldığında ise sadece dört sürücünün 2020 sonrası için mevcut takımıyla anlaşması bulunuyor.

Ferrari'de Charles Leclerc en az 2024 yılına kadar mevcut takımında kalacak. Williams'ta ise George Russell'ın anlaşması 2021 sonunda bitiyor.

Ayrıca Racing Point'te Sergio Perez'in anlaşması 2022 sonunda biterken, Renault'da Esteban Ocon'un anlaşması da 2021'in ardından sona erecek.

Lance Stroll'ün de anlaşması olmamasına rağmen babasının sahibi olduğu Racing Point'te kalması bekleniyor.

Pilot sözleşmeleri ve tarihleri: