2020 sonunda 16 pilotun sözleşmesi bitecek
Formula 1'de 2019 sezonunun ardından 20 pilottan 16'sının sözleşmesi bitecek.
Formula 1'de 2021 yılında büyük kural değişiklikleri yapılacak ve bunun öncesinde önemli isimlerin neredeyse tamamının sözleşmesi bitecek.
Son altı yılın şampiyonu Mercedes'te Lewis Hamilton'ın sözleşmesi sezon sonunda sona ererken, takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın anlaşması da 2020 sonunda bitecek.
Red Bull'da Max Verstappen'in sözleşmesi bitiyor ve ayrıca Red Bull/Toro Rosso pilotları Alex Albon, Pierre Gasly ve Daniil Kvyat da boşa çıkacaklar.
Ferrari'de dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel'in sözleşmesi 2020 sonunda sona ererken, McLaren pilotları Carlos Sainz ile Lando Norris'in sözleşmesi de 2020 yılında bitecek.
Gride bakıldığında ise sadece dört sürücünün 2020 sonrası için mevcut takımıyla anlaşması bulunuyor.
Ferrari'de Charles Leclerc en az 2024 yılına kadar mevcut takımında kalacak. Williams'ta ise George Russell'ın anlaşması 2021 sonunda bitiyor.
Ayrıca Racing Point'te Sergio Perez'in anlaşması 2022 sonunda biterken, Renault'da Esteban Ocon'un anlaşması da 2021'in ardından sona erecek.
Lance Stroll'ün de anlaşması olmamasına rağmen babasının sahibi olduğu Racing Point'te kalması bekleniyor.
Pilot sözleşmeleri ve tarihleri:
|Pilot
|Takım
|Sözleşme bitişi
|Antonio GIOVINAZZI
|Alfa Romeo Racing
|2020
|Kimi RAIKKONEN
|Alfa Romeo Racing
|2020
|Pierre GASLY
|Scuderia Alpha Tauri Honda
|2020
|Daniil KVYAT
|Scuderia Alpha Tauri Honda
|2020
|Charles LECLERC
|Scuderia Ferrari Mission Winnow
|2024
|Sebastian VETTEL
|Scuderia Ferrari Mission Winnow
|2020
|Romain GROSJEAN
|Haas F1 Team
|2020
|Kevin MAGNUSSEN
|Haas F1 Team
|2020
|Lando NORRIS
|McLaren F1 Team
|2020
|Carlos SAINZ
|McLaren F1 Team
|2020
|Valtteri BOTTAS
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|2020
|Lewis HAMILTON
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|2020
|Sergio PEREZ
|SportPesa Racing Point F1 Team
|2022
|Lance STROLL
|SportPesa Racing Point F1 Team
|2020
|Alexander ALBON
|Aston Martin Red Bull Racing
|2020
|Max VERSTAPPEN
|Aston Martin Red Bull Racing
|2020
|Esteban OCON
|Renault F1 Team
|2021
|Daniel RICCIARDO
|Renault F1 Team
|2020
|Nicholas LATIFI
|ROKiT Williams Racing
|2020
|George RUSSELL
|ROKiT Williams Racing
|2021
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
2020 sonunda 16 pilotun sözleşmesi bitecek
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