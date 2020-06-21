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Formula 1 / Son dakika

2020 sezonunda herhangi bir cadde yarışı yapılmayabilir

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2020 sezonunda herhangi bir cadde yarışı yapılmayabilir
Ekleyen:
, Editör
21 Haz 2020 07:28

2020 Formula 1 sezonunda herhangi bir cadde pisti yer almayacak gibi görünüyor.

Geleneksel olarak F1 takviminde pek çok cadde yarışı bulunuyor ve bu yıl normalde Avustralya, Monako, Bakü, Singapur ve Vietnam gibi yarışlar yapılacaktı.

Ancak şimdiye kadar Avustralya, Monako, Bakü ve Singapur yarışları iptal edildi. Bu nedenle geriye sadece Vietnam kaldı.

Organizatörlerin cadde yarışlarını iptal etmesinin çeşitli sebepleri bulunuyor ve bunların başında ekonomik sebepler geliyor.

Çünkü organizatörler, şehir caddelerini yarış pistine dönüştürmek için çok fazla çaba harcıyorlar. Pistin olduğu bölümün yeniden asfaltlanması, tribünlerin kurulması, padokun inşası, aydınlatma ve diğer pek çok kurulum çalışması nedeniyle yaklaşık 15 ila 20 milyon euro kurulum ücreti harcanıyor.

Örneğin Singapur, gece yarışı yaptığı için 1600'den fazla ışık sistemi kurmak zorunda kalıyor.

Maliyetler pistin uzunluğuna (Monte Carlo 3.8, Bakü 6 km uzunluğunda) ve çeşitli altyapı sistemlerinin montajındaki zorluklara göre değişiyor. Bu yüzden bu pistlerin maliyeti, kalıcı pistlere oranla çok daha yüksek oluyor.

Cadde pistlerinin organizatörleri bu sebeple de seyircisiz yarışlara yanaşmıyorlar ve aynı zamanda seyircili bir yarış yapmaya karar vermeleri halinde, tıpkı Avustralya'da olduğu gibi yarışın iptal edilmesi veya yarışın son anda seyircisiz hale getirilmesi riskiyle karşı karşıyalar.

Liberty, bu yarışlara mevcut sözleşmelerindeki tutarı ödememeleri yönünde bir kolaylık sağlasa da,  hiçbirisi bu yarışları düzenlemeye yanaşmıyor.

Vietnam için de durum benzer. Hanoi'deki yarışın seyircili yapılması için baskı var ve seçeneklerden bir tanesi, ülkedeki ilk yarışsa sadece Vietnam vatandaşlarının alınması olabilir. Ancak durumun o zamana kadar önemli oranda iyileşmesi gerekiyor.

Eğer Vietnam yarışı da gerçekleşmezse, 2020'de hiçbir cadde yarışı olamayacak ve bu da Liberty'nin son yıllardaki "daha fazla cadde yarışı" yaklaşımıyla çelişecek.

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Editör Kemal Şengül

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