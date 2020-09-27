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Formula 1 / Rusya GP / Sonuçlar

2020 Rusya GP öncesi: Yarış gridi

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Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

2020 Rusya Grand Prix'sine Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak ve yanında Max Verstappen olacak.

1

Lewis Hamilton

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

Max Verstappen

 

3

 

Valtteri Bottas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 

Mexico Sergio Pérez

 

 

5

 

Australia Daniel Ricciardo

 


 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 



 

Carlos Sainz

 

 

7

 

Esteban Ocon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

Lando Norris

 

 

9

 

Pierre Gasly


 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Thailand Alexander Albon


 

11

 

Monaco Charles Leclerc


 


 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

Daniil Kvyat

 

13

 

Lance Stroll

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 



 

George Russell

 

 

15

Sebastian Vettel


 


 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 

Romain Grosjean

 

 

17

 

Italy Antonio Giovinazzi

 

 


 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 



 

Kevin Magnussen

 

 

19

 

Nicholas Latifi


 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 

Kimi Räikkönen

 

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Rusya GP
Alt-etkinlik QU
Lokasyon Sochi Autodrom
Editör Fabien Gaillard

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