Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
Biletler
11 Eki
Yarış:
13 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
25 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
33 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
46 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
67 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
74 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Rusya GP / Yarış raporu

2020 Rusya GP: Hamilton ceza aldı, Bottas rahat şekilde kazandı!

paylaşım
yorumlar
2020 Rusya GP: Hamilton ceza aldı, Bottas rahat şekilde kazandı!
Ekleyen:
, Editör

2020 Formula 1 Şampiyonası'nın 10. yarışı olan Rusya Grand Prix'sini Mercedes pilotu Valtteri Bottas kazandı.

Yarışa üçüncü sıradan başlayan Valtteri Bottas, startta Max Verstappen'i geride bırakması ve Lewis Hamilton'ın ceza almasıyla birlikte Rusya'da ilk sıranın sahibi oldu.

2020 Avusturya GP'yi kazanarak sezona zaferle başlayan Bottas, böylece dokuz yarış aradan sonra galibiyete ulaştı ve bu seneki 2., kariyerindeki ise 9. yarış zaferini elde etmiş oldu.

Bottas ayrıca bitime iki tur kala en hızlı turu atarak fazladan bir puanın sahibi oldu ve şampiyonluk umutlarını devam ettirdi.

 

Rusya Grand Prix'sine pole pozisyonundan başlayan Lewis Hamilton, yarıştan önce yanlış yerde kalkış antrenmanı yaptığı için inceleme altına alınmıştı.

Yarış başladıktan sonra hakemler, yanlış yerde iki kalkış antrenmanı yaptığı için Hamilton'a beşer saniyelik iki ayrı ceza verdiler. 

İngiliz pilot, yarış başladıktan sonra ilk virajı, yarışa üçüncü sıradan başlayan ve iyi bir startla Max Verstappen'i geride bırakan Valtteri Bottas'la yan yana döndü. Ancak Hamilton daha iyi bir çekiş yakalayarak yerini korumayı başardı.

Orta grupta ise ortalık karıştı.

Carlos Sainz ilk virajın ardından kaçış alanına girdi ve sol taraftaki bariyerlere çarparak sol süspansiyonunu kırdı. Kısa bir süre sonra da Lance Stroll, Charles Leclerc'in teması sonrası spin atarak bariyerlere çarptı ve yarış dışı kaldı.

Bu iki kazanın ardından pistin temizlenmesi için piste güvenlik aracı girdi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 ve Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 ve Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Güvenlik aracı, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, and Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20

Güvenlik aracı, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, and Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

İlk turun ardından Lando Norris, Alex Albon ve George Russell gibi isimler pite girerek lastik değiştirdiler.

İlk turların ardından Hamilton, Bottas, Verstappen, Esteban Ocon ve Daniel Ricciardo sıralaması oluştu.

Hamilton 17. turda pite geldi ve 10 saniyelik zaman cezasını çekti. Sonrasında da sert lastiklere geçiş yaptı.

Red Bull, yarışın 26. turunda Max Verstappen'i pite aldı ve Hollandalı pilot pitten Mercedes pilotu Hamilton'ın önünde dönmeyi başardı. Ertesi tur da Bottas pite alındı ve Fin pilot sorunsuz pit stopun ardından Verstappen'in önünde geri döndü.

Yarışın sonraki turlarında ön bölümde neredeyse hiçbir değişiklik olmadı. Bottas, kontrollü şekilde iyi turlar atmayı başardı ve hatasız sürüşünün ardından damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Fin pilot bu sonuçla dokuz yarış aradan sonra ilk zaferini aldı ve kariyerindeki toplam galibiyet sayısını dokuza yükseltti.

Verstappen, Bottas'a geçildikten sonra Mercedes pilotuyla aynı tempoyu tutturmakta zorlandı. Buna rağmen ikinci olarak iki yarış aradan sonra podyuma çıkmış oldu.

Bu hafta sonu Michael Schumacher'in 91 galibiyetlik rekoruna ulaşmayı hedefleyen Hamilton, aldığı cezanın ardından üçüncü sırada finiş gördü.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Orta gruptaki dördüncülük mücadelesini Racing Point pilotu Sergio Perez kazandı. Meksikalı pilot, başlangıçta Renault pilotlarının ardına düşse de, sonrasında her iki pilotu da geride bırakmayı başardı ve damalı bayrağı dördüncü sırada gördü.

Meksikalı pilot bu sonuçla Racing Point'e 10 değerli puan getirdi.

Daniel Ricciardo, Renault'nun güçlü göründüğü hafta sonunda, Perez'le aynı tempoyu tutturmakta zorlandı. Buna karşılık beşinci sırada finiş görerek yine değerli puanlar elde etti. Ricciardo, Ocon'u geçerken pist dışına çıktı ve piste FIA tarafından belirtilen yerden dönmediği için beş saniye cezası aldı. Buna rağmen yerini korumayı başardı.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, sessiz sedasız damalı bayrağı altıncı sırada görmeyi başardı. Uzun bir ilk bölüm geçiren Monakolu pilot, Ricciardo ile aynı turları atmakta zorlansa da altıncı olarak 70. Yıl Dönümü GP'den bu yana en iyi sonucunu yakaladı.

Ocon, yarışın ilk turlarında dördüncü sıraya kadar çıksa da, pit stopların ardından gerilemekten kurtulamadı ve yedinci sırada finiş görebildi. Bu sonuçla Renault, iki araçla birden puan almış oldu.

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20 Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20 Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sergio Perez, Racing Point RP20

Sergio Perez, Racing Point RP20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Pierre Gasly yarışın bitimine kısa bir süre kala pite girdi ve son bölümde Alex Albon ve Lando Norris'i geride bırakarak damalı bayrağı dokuzuncu sırada gördü.

Albon ise onuncu sıradan başladığı yarışta, erken pit stopun ardından geriye düşse de onuncu oldu ve hafta sonunu bir puanla kapattı.

Alfa Romeo'da Antonio Giovinazzi puan almaya yaklaşsa da 11. oldu. Haas'tan Kevin Magnussen 12. olurken, Sebastian Vettel puan mücadelesi veremedi ve 13. oldu.

Kariyerinin 322. yarışına çıkan Kimi Raikkonen 14., çok uzun süre sert lastikle dayanmaya çalışan ancak iyi bir yarış çıkarmakta zorlanan Lando Norris 15. ve Nicholas Latifi 16. oldu.

Romain Grosjean ve George Russell ise son iki sırada yer aldılar.

İlk turdaki kazaların ardından Stroll ve Sainz hafta sonunu puansız kapattı. McLaren, Norris'in de puan alamamasıyla birlikte bu yıl ilk kez bir yarıştan puansız ayrılmış oldu.

Formula 1'de sezonun bir sonraki yarışı 9-11 Ekim tarihlerinde Nürburgring'de yapılacak.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark Ara Pitler Puan
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 53 1:34'00.364     1 26
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 53 1:34'08.093 7.729 7.729 1 18
3 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 53 1:34'23.093 22.729 15.000 1 15
4 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 53 1:34'30.922 30.558 7.829 1 12
5 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 53 1:34'52.429 52.065 21.507 1 10
6 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 53 1:35'02.550 1'02.186 10.121 1 8
7 France Esteban Ocon Renault Renault 53 1:35'08.370 1'08.006 5.820 1 6
8 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 53 1:35'09.104 1'08.740 0.734 1 4
9 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 53 1:35'30.130 1'29.766 21.026 2 2
10 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 53 1:35'38.224 1'37.860 8.094 2 1
11 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 52 1 lap     1  
12 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 52 1 lap     1  
13 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 52 1 lap     1  
14 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 52 1 lap     1  
15 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 52 1 lap     2  
16 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 52 1 lap     1  
17 France Romain Grosjean Haas Ferrari 52 1 lap     2  
18 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 52 1 lap     3  
  Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 0          
  Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 0          
Tüm sonuçları görüntüle

FIA ve F1 sürücüleri, yeniden startlar konusunda görüştüler

Önceki haber

FIA ve F1 sürücüleri, yeniden startlar konusunda görüştüler

Sonraki haber

Hamilton men cezasına yaklaştı, Türkiye'de yarışamayabilir!

Hamilton men cezasına yaklaştı, Türkiye'de yarışamayabilir!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Rusya GP
Alt-etkinlik Yarış
Pilotlar Lewis Hamilton
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

2020 Rusya GP: Hamilton ceza aldı, Bottas rahat şekilde kazandı!
Formula 1 Formula 1 / Yarış raporu

2020 Rusya GP: Hamilton ceza aldı, Bottas rahat şekilde kazandı!

Hamilton men cezasına yaklaştı, Türkiye'de yarışamayabilir!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton men cezasına yaklaştı, Türkiye'de yarışamayabilir!

Rusya GP sıralama turları hangi kanalda yayınlanacak?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Rusya GP sıralama turları hangi kanalda yayınlanacak?

Verstappen: "İki Mercedes'in arasına girmek güzel"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "İki Mercedes'in arasına girmek güzel"

4 Formula 2 takımı, Schumacher'in Rusya galibiyetini temyize götürecek
FIA F2 FIA F2 / Son dakika

4 Formula 2 takımı, Schumacher'in Rusya galibiyetini temyize götürecek

Rusya GP'de günün pilotu Verstappen oldu!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Rusya GP'de günün pilotu Verstappen oldu!

Rusya GP: Hamilton pole pozisyonunu kazandı, Vettel kaza yaptı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Rusya GP: Hamilton pole pozisyonunu kazandı, Vettel kaza yaptı!

Mick Schumacher: "Rekorlar kırılmak için vardır"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mick Schumacher: "Rekorlar kırılmak için vardır"

Son Haberler

Verstappen: "İki Mercedes'in arasına girmek güzel"
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "İki Mercedes'in arasına girmek güzel"

Rusya GP'de günün pilotu Verstappen oldu!
F1 Formula 1 / Son dakika

Rusya GP'de günün pilotu Verstappen oldu!

Hamilton men cezasına yaklaştı, Türkiye'de yarışamayabilir!
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton men cezasına yaklaştı, Türkiye'de yarışamayabilir!

2020 Rusya GP: Hamilton ceza aldı, Bottas rahat şekilde kazandı!
F1 Formula 1 / Yarış raporu

2020 Rusya GP: Hamilton ceza aldı, Bottas rahat şekilde kazandı!

Çok Okunanlar

1
Formula 1

2020 Rusya GP: Hamilton ceza aldı, Bottas rahat şekilde kazandı!

51dk
2
Formula 1

Hamilton men cezasına yaklaştı, Türkiye'de yarışamayabilir!

39dk
3
Formula 1

Rusya GP sıralama turları hangi kanalda yayınlanacak?

4
Formula 1

Verstappen: "İki Mercedes'in arasına girmek güzel"

19dk
5
FIA F2

4 Formula 2 takımı, Schumacher'in Rusya galibiyetini temyize götürecek

Son Haberler

Verstappen: "İki Mercedes'in arasına girmek güzel"
F1

Verstappen: "İki Mercedes'in arasına girmek güzel"

Rusya GP'de günün pilotu Verstappen oldu!
F1

Rusya GP'de günün pilotu Verstappen oldu!

Hamilton men cezasına yaklaştı, Türkiye'de yarışamayabilir!
F1

Hamilton men cezasına yaklaştı, Türkiye'de yarışamayabilir!

2020 Rusya GP: Hamilton ceza aldı, Bottas rahat şekilde kazandı!
F1

2020 Rusya GP: Hamilton ceza aldı, Bottas rahat şekilde kazandı!

FIA ve F1 sürücüleri, yeniden startlar konusunda görüştüler
F1

FIA ve F1 sürücüleri, yeniden startlar konusunda görüştüler

Son Videolar

F1 Rusya Grand Prix'si Start Gridi 01:01
Formula 1

F1 Rusya Grand Prix'si Start Gridi

F1'in yeni patronu Stefano Domenicali 04:26
Formula 1

F1'in yeni patronu Stefano Domenicali

F1'deki esnek kanatlar neden yasaklandı? 06:01
Formula 1

F1'deki esnek kanatlar neden yasaklandı?

Grand Prix Greats – Rusya GP en iyi anlar 03:13
Formula 1

Grand Prix Greats – Rusya GP en iyi anlar

Speed Dating with Toto, Lewis, and Valtteri – Part 2! 03:05
Formula 1

Speed Dating with Toto, Lewis, and Valtteri – Part 2!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.