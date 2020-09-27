2020 Rusya GP: Hamilton ceza aldı, Bottas rahat şekilde kazandı!

Yarışa üçüncü sıradan başlayan Valtteri Bottas, startta Max Verstappen'i geride bırakması ve Lewis Hamilton'ın ceza almasıyla birlikte Rusya'da ilk sıranın sahibi oldu.

2020 Avusturya GP'yi kazanarak sezona zaferle başlayan Bottas, böylece dokuz yarış aradan sonra galibiyete ulaştı ve bu seneki 2., kariyerindeki ise 9. yarış zaferini elde etmiş oldu.

Bottas ayrıca bitime iki tur kala en hızlı turu atarak fazladan bir puanın sahibi oldu ve şampiyonluk umutlarını devam ettirdi.

Rusya Grand Prix'sine pole pozisyonundan başlayan Lewis Hamilton, yarıştan önce yanlış yerde kalkış antrenmanı yaptığı için inceleme altına alınmıştı.

Yarış başladıktan sonra hakemler, yanlış yerde iki kalkış antrenmanı yaptığı için Hamilton'a beşer saniyelik iki ayrı ceza verdiler.

İngiliz pilot, yarış başladıktan sonra ilk virajı, yarışa üçüncü sıradan başlayan ve iyi bir startla Max Verstappen'i geride bırakan Valtteri Bottas'la yan yana döndü. Ancak Hamilton daha iyi bir çekiş yakalayarak yerini korumayı başardı.

Orta grupta ise ortalık karıştı.

Carlos Sainz ilk virajın ardından kaçış alanına girdi ve sol taraftaki bariyerlere çarparak sol süspansiyonunu kırdı. Kısa bir süre sonra da Lance Stroll, Charles Leclerc'in teması sonrası spin atarak bariyerlere çarptı ve yarış dışı kaldı.

Bu iki kazanın ardından pistin temizlenmesi için piste güvenlik aracı girdi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 ve Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Güvenlik aracı, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, and Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

İlk turun ardından Lando Norris, Alex Albon ve George Russell gibi isimler pite girerek lastik değiştirdiler.

İlk turların ardından Hamilton, Bottas, Verstappen, Esteban Ocon ve Daniel Ricciardo sıralaması oluştu.

Hamilton 17. turda pite geldi ve 10 saniyelik zaman cezasını çekti. Sonrasında da sert lastiklere geçiş yaptı.

Red Bull, yarışın 26. turunda Max Verstappen'i pite aldı ve Hollandalı pilot pitten Mercedes pilotu Hamilton'ın önünde dönmeyi başardı. Ertesi tur da Bottas pite alındı ve Fin pilot sorunsuz pit stopun ardından Verstappen'in önünde geri döndü.

Yarışın sonraki turlarında ön bölümde neredeyse hiçbir değişiklik olmadı. Bottas, kontrollü şekilde iyi turlar atmayı başardı ve hatasız sürüşünün ardından damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Fin pilot bu sonuçla dokuz yarış aradan sonra ilk zaferini aldı ve kariyerindeki toplam galibiyet sayısını dokuza yükseltti.

Verstappen, Bottas'a geçildikten sonra Mercedes pilotuyla aynı tempoyu tutturmakta zorlandı. Buna rağmen ikinci olarak iki yarış aradan sonra podyuma çıkmış oldu.

Bu hafta sonu Michael Schumacher'in 91 galibiyetlik rekoruna ulaşmayı hedefleyen Hamilton, aldığı cezanın ardından üçüncü sırada finiş gördü.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF1000 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Orta gruptaki dördüncülük mücadelesini Racing Point pilotu Sergio Perez kazandı. Meksikalı pilot, başlangıçta Renault pilotlarının ardına düşse de, sonrasında her iki pilotu da geride bırakmayı başardı ve damalı bayrağı dördüncü sırada gördü.

Meksikalı pilot bu sonuçla Racing Point'e 10 değerli puan getirdi.

Daniel Ricciardo, Renault'nun güçlü göründüğü hafta sonunda, Perez'le aynı tempoyu tutturmakta zorlandı. Buna karşılık beşinci sırada finiş görerek yine değerli puanlar elde etti. Ricciardo, Ocon'u geçerken pist dışına çıktı ve piste FIA tarafından belirtilen yerden dönmediği için beş saniye cezası aldı. Buna rağmen yerini korumayı başardı.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, sessiz sedasız damalı bayrağı altıncı sırada görmeyi başardı. Uzun bir ilk bölüm geçiren Monakolu pilot, Ricciardo ile aynı turları atmakta zorlansa da altıncı olarak 70. Yıl Dönümü GP'den bu yana en iyi sonucunu yakaladı.

Ocon, yarışın ilk turlarında dördüncü sıraya kadar çıksa da, pit stopların ardından gerilemekten kurtulamadı ve yedinci sırada finiş görebildi. Bu sonuçla Renault, iki araçla birden puan almış oldu.

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20 Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Perez, Racing Point RP20 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Pierre Gasly yarışın bitimine kısa bir süre kala pite girdi ve son bölümde Alex Albon ve Lando Norris'i geride bırakarak damalı bayrağı dokuzuncu sırada gördü.

Albon ise onuncu sıradan başladığı yarışta, erken pit stopun ardından geriye düşse de onuncu oldu ve hafta sonunu bir puanla kapattı.

Alfa Romeo'da Antonio Giovinazzi puan almaya yaklaşsa da 11. oldu. Haas'tan Kevin Magnussen 12. olurken, Sebastian Vettel puan mücadelesi veremedi ve 13. oldu.

Kariyerinin 322. yarışına çıkan Kimi Raikkonen 14., çok uzun süre sert lastikle dayanmaya çalışan ancak iyi bir yarış çıkarmakta zorlanan Lando Norris 15. ve Nicholas Latifi 16. oldu.

Romain Grosjean ve George Russell ise son iki sırada yer aldılar.

İlk turdaki kazaların ardından Stroll ve Sainz hafta sonunu puansız kapattı. McLaren, Norris'in de puan alamamasıyla birlikte bu yıl ilk kez bir yarıştan puansız ayrılmış oldu.

Formula 1'de sezonun bir sonraki yarışı 9-11 Ekim tarihlerinde Nürburgring'de yapılacak.

Yarış sonucu: