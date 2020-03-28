2020 kurallarının 2021'ye taşınması, Hamilton'ı Mercedes'te tutabilir

2020 sezonunun Avustralya'da başlaması ve özellikle ilk yarışlardaki performansların, pek çok soruyu cevaplaması bekleniyordu. Sadece araç performansı olarak değil, aynı zamanda pilot transfeleri için de son derece kritik olacaktı. Ancak ilk sekiz yarış ertelenince ya da iptal edilince tüm sorular cevapsız kaldı.

Bununla birlikte 2021'de yapılması planlanan teknik düzenleme değişiklikleri 2022'ye ertelendi ve gelecek yıl da bu yılki kurallar geçerli olacak. Bu karar, pilotların seçimlerini de etkileyecek.

Şu anda Lewis Hamilton, Sebastian Vettel ve Daniel Ricciardo gibi isimlerin sözleşmesi bitiyor. Charles Leclerc ve Max Verstappen'in takımlarında kalacaklarının açıklanmasından sonra Hamilton'ın da Mercedes'te kalacağı söyleniyordu.

Hamilton için seçim, 2021 kural değişikliklerinin 2022'ye ertelenmesiyle daha da kolay hale geldi. Mercedes'in bu yıl iyi bir araca sahip olduğu düşünülüyor ve gelecek yıl da temelde bu aralar kullanılacağı için Hamilton'ın kararının Mercedes'te kalma yönünde olacağı düşünülüyor.

Yeni W11 sezon öncesi testlerinde 2014'te başlayan çizgiyi devam ettirebileceğini gösterdi.

Şimdi temel konu, Hamilton ve Mercedes arasında yapılacak anlaşmanın süresi olacak. Hamilton için en mükemmel seçim yeni teknik düzenlemelerin yürürlüğe gireceği 2022'de boşa çıkabilmek adına bir yıllık yeni sözleşme olacak.

Ama bu, aynı zamanda Ferrari'nin yapacağı seçimlerle de bağlantılı olacak. Maranello merkezli İtalyan ekip, Vettel'i bir yıllık anlaşmaya ikna edebilirse (şu anda koltuğun birinci favorisi), o zamanda Hamilton'ın 2022'de Ferrari gelip, kariyerini burada sonlandırması için bir seçenek ortaya çıkabilir.

Lewis teorik olarak sekiz şampiyonluğunu kazanabileceği 2021 yılından önce Mercedes'ten ayrılmak istemeyecek. Ama Mercedes'i tek yıllık anlaşmaya ikna etmesi gerekecek.

Şimdi her şeyi tarafların yapacağı anlaşmaların süresine bağlı olacak.

Eğer Ferrari, herhangi bir pilotla iki yıllık anlaşma yaparsa, Hamilton için Ferrari kapısı kapanacak. Bu, Mercedes'le yapacağı sözleşme görüşmelerinde Hamilton'ın gücünü de azaltacak.