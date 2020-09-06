2020 İtalya GP: Olaylı yarışta Gasly ve AlphaTauri kazandı!

Mercedes ve Lewis Hamilton'ın çok rahat bir şekilde galibiyete gittiği yarışta durum, Haas pilotu Kevin Magnussen'in pit yolu öncesi yolda kalması, ardından güvenlik aracının piste girmesi ve son olarak Charles Leclerc'in kazası ile gelen kırmızı bayraklarla tamamen değişti.

Hamilton yarışın başında çok rahat bir şekilde lider giderken onu aynı şekilde startta ikinciliğe yükselen McLaren pilotu Carlos Sainz arkasındaki pilotlarla fark açmış bir şekilde takip ediyordu.

Magnussen'in 19. turda yolda kalmasının ardından güvenlik aracı yarışa dahil olunca pit ekipleri garajdan dışarı çıktılar ancak tuhaf bir şekilde Hamilton ve Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi dışında pite giren olmadı. Bunun nedeni bir süre sonra anlaşıldı. Pit yolu, Magnussen'in pit yolundan hemen önce sağ tarafta yolda kalması nedeniyle kapatılmıştı ve Hamilton ile Giovinazzi bu yüzden inceleme altına alındılar.

Yarış yeniden başladığında Leclerc iyi başlamıştı ancak o da Parabolica'da ciddi bir kaza geçirince yarış, lastik bariyerlerin tamiri için kırmızı bayraklarla durduruldu ve pilotlar pit alanına gelerek durdular. Yarış durdurulduğunda sıralama Hamilton, Stroll, Gasly, Raikkonen, Giovinazzi ve Sainz şeklindeydi.

Kırmızı bayrak esnasında Hamilton ve Giovinazzi'ye 10 sn dur - kalk cezası verildi.

Kırmızı bayraklardan sonra yarış formasyon turu ve gridden yeniden start ile başlatıldı. Hamilton startın ardından yerini koruyup ardından hemen pite gelerek cezasını çekti ve 30 sn geride son sıraya geriledi.

O esnada Lance Stroll pist dışına çıkarken yarış durdurulmadan önce pit stopa gelen Gasly, liderliğe yükselerek büyük bir avantaj yakaladı. Gasly, yarışın kalan bölümünde yerini koruyarak damalı bayrağı ilk sırada gördü ve kariyerindeki ilk zaferi gördü. Gasly'nin zaferi ile turbo hibrit motor döneminde ilk defa Mercedes, Ferrari ve Red Bull dışında bir takım kazandı. AlphaTauri de eski adı Toro Rosso'yla 2008 İtalya'da kazandığı zaferin ardından aynı pistte ikinci defa kazanmış oldu.

Yarışın başındaki yükselişi ve ardından arkasındaki pilotlarla fark açarak dikkat çeken McLaren pilotu Sainz, normal şartlarda yarışı ikinci sırada tamamlayacak gibi görünüyordu. Hamilton'ın cezası sonrası Sainz yarış galibiyeti mücadelesine ortak olacak gibiydi. Hamilton ve Giovinazzi pite girdiğinde 3. sıraya yükselen Sainz, önündeki Raikkonen'i geçmekte gecikince Gasly ile fark 4 saniyenin üzerine çıktı. Raikkonen'i geçmesinin ardından Gasly ile farkı kapatan Sainz, kirli havaya girdiğinde farkı bir türlü 1 saniyenin altına düşüremedi ve DRS koridoruna giremedi. Sainz son turda farkı bir saniyenin altına indirmeyi başarsa da geçebilecek fırsat bulamadı ve ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.

Tamamen sürprizlerle dolu olan İtalya'da podyumu tamamlayan isim Racing Point'ten Stroll oldu. Stroll, kırmızı bayrak sonrası Hamilton'ın arkasında yer alan isim olarak avantajlı olsa da, yarış yeniden başladığında 5. sıraya kadar gerileyince avantajını kaybetmiş oldu. Buna rağmen Stroll, Racing Point takımına ilk podyumunu kazandırmış oldu.

Devamı gelecek...