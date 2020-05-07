2020 İtalya GP, 6 Eylül'de yapılacak

İtalya, koronavirüsten en çok etkilenen Avrupa ülkesi konumunda yer alıyordu ve bir noktada yarışın takvimden düşebileceği dahi iddia edilmişti.

Ancak İtalya Otomobil Sporları Federasyonu başkanı Angelo Sticchi Damiani her fırsatta İtalya GP'nin yapılacağını savundu ve hatta Monza'da ikinci bir yarış yapılabileceğini bile söyledi.

Diğer İtalyan pistler Imola ve Mugello da ikinci İtalya yarışı için Formula 1 yönetimiyle görüşme halinde.

Formula 1 yönetiminden şimdiye kadar hiçbir açıklama gelmedi ancak Monza, bugün Twitter üzerinden yayınladığı bir fotoğrafla, 2020 yılında orijinal tarihini koruyacağını duyurdu.

Bu da yarışın 4-5-6 Eylül tarihlerinde yapılacağı anlamına geliyor.

Yarışın seyircili mi yoksa seyircisiz mi gerçekleşeceği bilinmiyor.

Ancak mevcut durum göz önüne alındığında, yarışın kapalı kapılar ardında yapılması oldukça muhtemel.

Ne olursa olsun Liberty Media'nın resmi açılmasından önce böyle bir duyuru yapılması son derece ilginç görünüyor.