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Formula 1 / Test raporu

2020 ikinci Barcelona testleri 3. gün: Sabah bölümünün en hızlısı Ricciardo!

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2020 ikinci Barcelona testleri 3. gün: Sabah bölümünün en hızlısı Ricciardo!
Ekleyen:
, Editör
28 Şub 2020 12:01

2020 ikinci Barcelona sezon öncesi testinin ikinci gününde, sabah bölümünün en hızlı ismi Renault pilotu Daniel Ricciardo oldu.

2020 Barcelona testlerinin son gününün sabahında büyük olaylar yaşanmadı ve takımlar hem uzun hem de kısa sürüşler yaparak, Melbourne öncesinde son hazırlıklarını yaptı.

Seans içerisinde yaşanan olaylardan birisi Kimi Raikkonen'in son viraj öncesinde spin atmasıydı. Ayrıca Red Bull pilotu Alex Albon da spin attı.

Haas ile sabah bölümünde piste çıkan Romain Grosjean da seans içerisinde bir kez çakıl havuzuna girdi ancak sorunsuz şekilde yola devam etti.

Takımlar, araçlarını önceki günlere kıyasla daha fazla zorladılar. Renault pilotu Daniel Ricciardo, yakın geçen seansta 1:16.276 yaparak en hızlı isim olmayı başardı.

Renault pilotunun en yakın takipçisi, sabah bölümünde 78 tur atan Ferrari pilotu Charles Leclerc'ti. Monakolu pilot 1:16.360 yaparken, Ricciardo'nun derecesinden sadece 0.084 saniye yavaş kaldı.

Mercedes'ten Lewis Hamilton, Melbourne öncesi son kez W11'i sürdü ve sabah bölümünde 91 tur atarak iyi bir çalışma yapmış oldu.

İngiliz pilot 1:16.410'luk derecesiyle Leclerc'in 0.050 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Bu üç pilotun tamamı en hızlı derecesini C5 lastikle attı.

Racing Point'le sürüş yapan Sergio Perez C3 lastikle 1:16.658 yaparak hem etkileyici bir performans sergiledi, hem de C5 lastikle en hızlı turunu kaydeden Ricciardo'nun sadece 0.382 saniye gerisinde kaldı.

McLaren pilotu Carlos Sainz, Ricciardo'nun 0.544 saniye gerisinde beşinci olurken, en iyi derecesini C4 lastikle yaptı.

Ayrıca George Russell da bu yıl çok daha iyi gözüken Williams'ın direksiyonunda 1:16.871 yaparak altıncı oldu.

AlphaTauri'den Daniil Kvyat yedinci sırada yer alırken, Haas pilotu Romain Grosjean sekizinci, parça testlerine odaklanan Kimi Raikkonen dokuzuncu ve Melbourne için getirilen güncelleme paketini test eden Red Bull pilotu Alex Albon onuncu oldu.

Grosjean 86 tur atarken, Raikkonen 62, Albon ise 59 tur attı.

Russell ve Raikkonen en hızlı turunu C5, Kvyat ile Grosjean C4 ve Albon C3 lastikle kaydetti.

Barcelona testi 6. gün - Sabah seansı sonuçları:

Poz. Sürücü Takım Tur Zaman (lastik)
1 Australia Daniel Ricciardo Renault 65 1:16.276 
2 Monaco Charles Leclerc Ferrari 76 1:16.360 
3 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 90 1:16.410 
4 Mexico Sergio Pérez Racing Point 43 1:16.658 
5 Spain Carlos Sainz McLaren 65 1:16.820 
6 United Kingdom George Russell Williams 43 1:16.871 
7 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 59 1:16.914 
8 France Romain Grosjean Haas 86 1:17.037 
9 Finland Kimi Räikkönen Alfa Romeo 62 1:17.415 
10 Thailand Alexander Albon Red Bull 59 1:17.803 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
23:00
14:00
Sıralama
Cmt 14 Mar
Cmt 14 Mar
02:00
17:00
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