2020 ikinci Barcelona testleri, 3. gün: Bottas, Verstappen'in önünde lider!

2020 Formula 1 sezonu öncesinde gerçekleştirilen testler, bugün gerçekleştirilen son test günüyle birlikte sona erdi.

Sabah bölümünde Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen son viraj öncesinde spin atarken, Red Bull pilotu Alex Albon da 12. virajda spin attı. Haas ile sabah bölümünde piste çıkan Romain Grosjean da seans içerisinde bir kez çakıl havuzuna girdi ancak sorunsuz şekilde yola devam etti.

Öğle arasından sonra yaşanan tek olay ise Kevin Magnussen'in debriyaj sorunu nedeniyle uzun süre garajda kalmasıydı.

Gün içerisinde sürücülerin neredeyse tamamı tek tur testi ve yarış simülasyonu yaparak Melbourne'e hazırlandı.

Öğleden sonra Mercedes'in direksiyonuna geçen Valtteri Bottas, 1:16.196'lık derecesiyle seansı ilk sırada noktalamayı başardı. En hızlı derecesini C5 lastikle atan Fin pilot gün boyunca 79 tur attı.

Red Bull'da öğleden sonra direksiyona geçen Max Verstappen, Bottas'ın en yakın takipçisiydi ve C4 lastikle attığı 1:16.269'luk turuyla 0.073 saniye geride ikinci oldu. Hollandalı pilot toplamda 45 tur attı.

Renault ile sabah bölümünde piste çıkan Daniel Ricciardo etkileyici turlar attı ve C5 lastikle kaydettiği 1:16.276'lık turuyla Verstappen'in sadece 0.007 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Günün en çok tur atan ismi ise Ferrari pilotu Charles Leclerc'ti. Toplamda 181 tur atan Leclerc, C5 lastikle attığı 1:16.360'lık turuyla 0.164 saniye geride dördüncü oldu.

Mercedes'ten Lewis Hamilton ise sabahki 1:16.410'luk turuyla 0.214 saniye geride beşinci oldu. Mercedes ikilisi günü toplamda 169 turla tamamladı.

Renault'da Esteban Ocon öğleden sonra attığı 1:16.433'lük turuyla 0.237 saniye geride altıncı olurken, Racing Point sürücüsü Sergio Perez 1:16.634'lük derecesiyle 0.438 saniye geride yedinci oldu. Perez 154 tur atmayı başardı.

McLaren'da Carlos Sainz, tıpkı Perez gibi yarış simülasyonu yaptı ve dereceleri Racing Point sürücüsünden daha iyiydi. Ancak Sainz, genel klasmanda sekizinci sırada yer aldı.

Williams'ta George Russell 146 tur attığı günü 0.675 saniye geride dokuzuncu sırada noktalarken, Haas sürücüsü Romain Grosjean 11. ve Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen 12. oldu.

Raikkonen toplamda 115 tur attı.

Testlerin şansız ismi Kevin Magnussen yine az tur atabildiği günde 1.299 saniye geride 13. oldu.

Son sırada ise Red Bull'dan Alex Albon yer aldı.

2020 Formula 1 sezonunun ilk yarışı 15 Mart'ta Avustralya'da gerçekleştirilecek.

Barcelona testleri, 6. gün sonuçları: