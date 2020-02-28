Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
FP1:
13 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
FP1:
20 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
FP1:
34 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
FP1:
62 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
FP1:
69 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
FP1:
82 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
FP1:
97 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
104 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
118 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
125 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
139 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
153 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
181 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
188 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
202 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
209 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
223 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
237 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
244 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
258 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
272 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Barcelona Şubat testi II / Test raporu

2020 ikinci Barcelona testleri, 3. gün: Bottas, Verstappen'in önünde lider!

paylaşım
yorumlar
2020 ikinci Barcelona testleri, 3. gün: Bottas, Verstappen'in önünde lider!
Ekleyen:
, Editör
28 Şub 2020 17:02

2020 ikinci Barcelona sezon öncesi testinin üçüncü gününün en hızlı ismi Mercedes pilotu Valtteri Bottas oldu.

2020 Formula 1 sezonu öncesinde gerçekleştirilen testler, bugün gerçekleştirilen son test günüyle birlikte sona erdi.

Sabah bölümünde Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen son viraj öncesinde spin atarken, Red Bull pilotu Alex Albon da 12. virajda spin attı. Haas ile sabah bölümünde piste çıkan Romain Grosjean da seans içerisinde bir kez çakıl havuzuna girdi ancak sorunsuz şekilde yola devam etti.

Öğle arasından sonra yaşanan tek olay ise Kevin Magnussen'in debriyaj sorunu nedeniyle uzun süre garajda kalmasıydı.

Gün içerisinde sürücülerin neredeyse tamamı tek tur testi ve yarış simülasyonu yaparak Melbourne'e hazırlandı.

Öğleden sonra Mercedes'in direksiyonuna geçen Valtteri Bottas, 1:16.196'lık derecesiyle seansı ilk sırada noktalamayı başardı. En hızlı derecesini C5 lastikle atan Fin pilot gün boyunca 79 tur attı.

Red Bull'da öğleden sonra direksiyona geçen Max Verstappen, Bottas'ın en yakın takipçisiydi ve C4 lastikle attığı 1:16.269'luk turuyla 0.073 saniye geride ikinci oldu. Hollandalı pilot toplamda 45 tur attı.

Renault ile sabah bölümünde piste çıkan Daniel Ricciardo etkileyici turlar attı ve C5 lastikle kaydettiği 1:16.276'lık turuyla Verstappen'in sadece 0.007 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Günün en çok tur atan ismi ise Ferrari pilotu Charles Leclerc'ti. Toplamda 181 tur atan Leclerc, C5 lastikle attığı 1:16.360'lık turuyla 0.164 saniye geride dördüncü oldu.

Mercedes'ten Lewis Hamilton ise sabahki 1:16.410'luk turuyla 0.214 saniye geride beşinci oldu. Mercedes ikilisi günü toplamda 169 turla tamamladı.

Renault'da Esteban Ocon öğleden sonra attığı 1:16.433'lük turuyla 0.237 saniye geride altıncı olurken, Racing Point sürücüsü Sergio Perez 1:16.634'lük derecesiyle 0.438 saniye geride yedinci oldu. Perez 154 tur atmayı başardı.

McLaren'da Carlos Sainz, tıpkı Perez gibi yarış simülasyonu yaptı ve dereceleri Racing Point sürücüsünden daha iyiydi. Ancak Sainz, genel klasmanda sekizinci sırada yer aldı.

Williams'ta George Russell 146 tur attığı günü 0.675 saniye geride dokuzuncu sırada noktalarken, Haas sürücüsü Romain Grosjean 11. ve Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen 12. oldu.

Raikkonen toplamda 115 tur attı.

Testlerin şansız ismi Kevin Magnussen yine az tur atabildiği günde 1.299 saniye geride 13. oldu.

Son sırada ise Red Bull'dan Alex Albon yer aldı.

2020 Formula 1 sezonunun ilk yarışı 15 Mart'ta Avustralya'da gerçekleştirilecek.

Barcelona testleri, 6. gün sonuçları:

Poz. Sürücü Takım Tur Zaman (lastik)
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes 79 1:16.196 
2 Max Verstappen Red Bull 45 1:16.269 
3 Australia Daniel Ricciardo Renault 65 1:16.276 
4 Monaco Charles Leclerc Ferrari 181 1:16.360 
5 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 90 1:16.410 
6 France Esteban Ocon Renault 75 1:16.433 
7 Mexico Sergio Pérez Racing Point 154 1:16.634 
8 Spain Carlos Sainz McLaren 163 1:16.820 
9 United Kingdom George Russell Williams 146 1:16.871 
10 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 160 1:16.914 
11 France Romain Grosjean Haas 86 1:17.037 
12 Finland Kimi Räikkönen Alfa Romeo 115 1:17.415 
13 Kevin Magnussen Haas 29 1:17.495
14 Thailand Alexander Albon Red Bull 59 1:17.803 
Sonraki haber
Hamilton: "Mercedes pek çok sorunla boğuşuyor"

Önceki haber

Hamilton: "Mercedes pek çok sorunla boğuşuyor"

Sonraki haber

FIA, Ferrari'nin güç ünitesi incelemesini tamamladı, işbirliği için "özel" anlaşma yapıldı

FIA, Ferrari'nin güç ünitesi incelemesini tamamladı, işbirliği için "özel" anlaşma yapıldı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Barcelona Şubat testi II
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
FP1 Başlangıç:
13 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
21:00
12:00
FP2
Cum 13 Mar
Cum 13 Mar
01:00
16:00
FP3
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
23:00
14:00
Sıralama
Cmt 14 Mar
Cmt 14 Mar
02:00
17:00
Yarış
Paz 15 Mar
Paz 15 Mar
01:10
16:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

2020 ikinci Barcelona testleri, 3. gün: Bottas, Verstappen'in önünde lider!

23dk
2
Formula 1

FIA, Ferrari'nin güç ünitesi incelemesini tamamladı, işbirliği için "özel" anlaşma yapıldı

10dk
3
Formula 1

Hamilton: "Mercedes pek çok sorunla boğuşuyor"

1s
4
Formula 1

Canlı anlatım: 2. Barcelona testleri 3. gün

5
Formula 1

Racing Point, sezon başında Ferrari'ye karşı yarışma ihtimallerini reddetmiyor

Son Videolar

2. Barcelona testleri 2. gün özeti 03:49
Formula 1

2. Barcelona testleri 2. gün özeti

2. Barcelona testleri 1. gün özeti 04:13
Formula 1

2. Barcelona testleri 1. gün özeti

Ferrari yolda kalıyor - F1 2020 testleri 3. gün Özeti 10:01
Formula 1

Ferrari yolda kalıyor - F1 2020 testleri 3. gün Özeti

Mercedes'in DAS sistemi yasal mı? 06:09
Formula 1

Mercedes'in DAS sistemi yasal mı?

F1 2020 Barcelona testleri 3. gün özeti 04:19
Formula 1

F1 2020 Barcelona testleri 3. gün özeti

Son Haberler

FIA, Ferrari'nin güç ünitesi incelemesini tamamladı, işbirliği için "özel" anlaşma yapıldı
F1

FIA, Ferrari'nin güç ünitesi incelemesini tamamladı, işbirliği için "özel" anlaşma yapıldı

2020 ikinci Barcelona testleri, 3. gün: Bottas, Verstappen'in önünde lider!
F1

2020 ikinci Barcelona testleri, 3. gün: Bottas, Verstappen'in önünde lider!

Hamilton: "Mercedes pek çok sorunla boğuşuyor"
F1

Hamilton: "Mercedes pek çok sorunla boğuşuyor"

Ocon, Renault'nun R.S.20 ile geliştiğinden emin
F1

Ocon, Renault'nun R.S.20 ile geliştiğinden emin

Norris: "McLaren bazı alanlarda gelişemedi"
F1

Norris: "McLaren bazı alanlarda gelişemedi"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
21 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.