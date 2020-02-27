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Formula 1 / Test raporu

2020 ikinci Barcelona testleri 2. gün: Olaylı sabah bölümünde Vettel lider!

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2020 ikinci Barcelona testleri 2. gün: Olaylı sabah bölümünde Vettel lider!
Ekleyen:
, Editör
27 Şub 2020 12:01

2020 ikinci Barcelona sezon öncesi testinin ikinci gününde, sabah bölümünün en hızlı ismi Ferrari pilotu Sebastian Vettel oldu.

Barcelona'da gerçekleştirilen testin beşinci günü diğer günlere kıyasla daha kötü şartlarda başladı.

Gece ve sabah saatlerinde yağan yağmurdan ötürü pistin yüzeyi ıslaktı ve ilk saatlerde sürücüler yeşil logolu yağmur lastiğiyle sürüş yapmak zorunda kaldılar.

Ancak pist kurusa bile yol tutuş son derece düşüktü ve pek çok sürücü pistin dışına taştı ya da spin attı.

Seans başında Max Verstappen son viraj öncesinde spin atarken, seansın ilerleyen kısmında beşinci virajda bir spin daha attı ancak çakıl havuzuna gömülünce kırmızı bayraklara neden oldu.

Valtteri Bottas beşinci virajda çakıl havuza taşarken, aynı noktada spin atan Sebastian Vettel, piste saçılan çakıl nedeniyle kırmızı bayrağa sebep oldu.

Ayrıca Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi de dördüncü virajda spin atıp aracının arka tarafını bariyerlere vurdu. Temas sonrası aracın arka kanadı kırıldı.

Tüm bunların yaşandığı seansta liderlik birden fazla kez el değiştirdi. Ancak sürücüler verimli çalışmalar yapamadılar.

Bir noktada liderlik Lando Norris, sonra Lance Stroll'e ve son olarak da Ferrari pilotu Vettel'e geçti.

Vettel ilk başlarda 1:17'lerde dönse de, son yarım saatlik dilimde 1:16.841'e kadar indi ve sabah bölümünün en hızlı ismi oldu.

Racing Point'in yine güçlü gözüktüğü günde Stroll, dört saatlik sabah bölümünü 1:17.118'lik derecesiyle 0.277 saniye geride ikinci bitirdi.

Testlerde istediği çalışmaları yapamayan Williams pilotu Nicholas Latifi 1:17.313'lük derecesiyle 0.472 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

McLaren'da Norris 1:17.573'lük derecesiyle sabah bölümünü 0.732 saniye geride dördüncü bitirirken, Red Bull pilotu Max Verstappen, dört saatin en az tur atan isimlerinden biriydi ve 1:17.738'lik derecesiyle beşinci oldu.

Mercedes pilotu Bottas, kesintiler nedeniyle diğer günlere kıyasla daha az tur attı ve Vettel'in 1.144 saniye gerisinde altıncı oldu.

Onu Renault ile piste çıkan Esteban Ocon sadece 0.028 saniye geriden takip etti.

Haas'ta Kevin Magnussen 31 tur attığı seansı 1:18.225'le 1.384 saniye geride sekizinci bitirirken, Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi, sadece 16 tur atabildi ve 2.8 saniye geride dokuzuncu oldu.

Sabah temsili bir tur atmayan Pierre Gasly ise 1:22.566 ile son sırada yer aldı. Gasly, seans içerisinde toplamda 35 tur attı.

Barcelona testi 5. gün, sabah bölümü sonuçları:

Poz. Sürücü Takım Tur Zaman (lastik)
1 Germany Sebastian Vettel Ferrari 49 1:16.841 
2 Canada Lance Stroll Racing Point 30 1:17.118 
3 Canada Nicholas Latifi Williams 43 1:17.313
4 United Kingdom Lando Norris McLaren 43 1:17.573
5 Netherlands Max Verstappen Red Bull 31 1:17.738 
6 Finland Valtteri Bottas Mercedes 47 1:17.985 
7 France Esteban Ocon Renault 37 1:18.013 
8 Denmark Kevin Magnussen Haas 31 1:18.225 
9 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 16 1:19.670 
10 France Pierre Gasly AlphaTauri 35 1:22.566
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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