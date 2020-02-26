2020 ikinci Barcelona testleri 1. gün: Sabah bölümünün lideri Kubica!
2020 ikinci Barcelona sezon öncesi testinin ilk gününde, sabah bölümünün en hızlı ismi Alfa Romeo pilotu Robert Kubica oldu.
Avustralya GP öncesi gerçekleştirilen son üç günlük testin ilk günü, geçen haftayla benzer koşullarda gerçekleştirildi.
Seans içerisinde sadece birkaç önemli olay vardı. Bunlardan ilki Robert Kubica'nın son viraj öncesinde spin atmasıydı.
Daha sonra Sebastian Vettel, sekizinci virajda çakıl bölüme taşarak spin attı. Alman pilotun piste yaydığı çakıl nedeniyle seans kırmızı bayrakla durduruldu.
Sonrasında seans yeniden başladı ancak kısa bir süre sonra Williams pilotu Nicholas Latifi, yavaşlayan aracını kenara çekti ve kırmızı bayraklara sebep oldu.
Alfa Romeo'nun yedek pilotu Robert Kubica, sabah bölümünde Alfa Romeo'yu sürdü.
Polonyalı pilot en yumuşak lastik olan C5 lastikle 1:16.942 yaptı ve seansın en hızlı ismi olmayı başardı.
Polonyalı pilot toplamda 53 tur atmayı başardı ve Alfa Romeo'ya değerli bilgiler getirdi. Öte yandan AlphaTauri ve Red Bull sürücüleri, uzun süre garajda kaldılar. Red Bull daha sonra yaptığı açıklamada, bunun planlı bir bekleme olduğunu açıkladı.
Pierre Gasly, bu bekleme sürecinin ardından AlphaTauri ile 1:17.540 yaptı ve 0.598 saniye geride ikinci oldu.
C2 lastikle 1:17.550 yapan Alex Albon ise, Gasly'in 0.010 saniye gerisinde üçüncü sırada yer aldı. Red Bull sürücüsü toplamda 29 tur atarken, Gasly 25 tur attı.
Sabah bölümünün en çok tur atan ismi, yarış simülasyonu yapan Lewis Hamilton'du. Mercedes pilotu 89 tur attığı seansta 1:17.562 ile Albon'un 0.012 saniye ardından dördüncü oldu. Hamilton da en hızlı derecesini Albon gibi C2 lastikle yaptı.
Racing Point sürücüsü Lance Stroll, tartışmalı RP20 ile beşinci en iyi dereceyi yaparken, Ferrari'de Sebastian Vettel yoğun bir sabah bölümü geçirdi ve 84 turla altıncı sırada yer aldı.
Vettel C3 lastikle, Hamilton'ın 0.551 saniye ardında kaldı. Renault'da sabah bölümünde piste çıkan Daniel Ricciardo 53 tur atıp 1.2 saniye geride yedinci olurken, McLaren pilotu Carlos Sainz 46 tur attı ve Ricciardo'nun sadece 0.007 saniye ardından sekizinci oldu.
Ricciardo bu dereceyi C2, Sainz ise C3 lastikle yaptı.
Latifi, sorun yaşamasına rağmen sabah 48 tur attı ve seansı dokuzuncu bitirdi. Son sırada ise Haas'la piste çıkan Romain Grosjean yer aldı.
Fransız sürücü, C3 lastikle 1.7 saniye geride kaldı.
Sabah bölümü sonuçları:
|Pilot
|Takım
|Tur
|Derece (Lastik)
|1
|Robert Kubica
|Alfa Romeo
|53
|1:16.942
|2
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|25
|1:17.540
|3
|Alexander Albon
|Red Bull
|29
|1:17.550
|4
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|89
|1:17:562
|5
|Lance Stroll
|Racing Point
|43
|1:17.787
|6
|Sebastian Vettel
|Ferrari
|85
|1:18.113
|7
|Daniel Ricciardo
|Renault
|53
|1:18.214
|8
|Carlos Sainz
|McLaren
|46
|1:18.221
|9
|Nicholas Latifi
|Williams
|48
|1:18.300
|10
|Romain Grosjean
|Haas
|42
|1:18.670
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Bu Haber Hakkında
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|Barcelona Şubat testi II
|Editör
|Kemal Şengül
2020 ikinci Barcelona testleri 1. gün: Sabah bölümünün lideri Kubica!
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