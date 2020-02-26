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Formula 1 / Son dakika

2020 ikinci Barcelona testleri 1. gün: Kubica ilk sırada tamamladı!

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2020 ikinci Barcelona testleri 1. gün: Kubica ilk sırada tamamladı!
Ekleyen:
, Editör
26 Şub 2020 17:02

2020 ikinci Barcelona sezon öncesi testinin ilk gününün en hızlı ismi Alfa Romeo pilotu Robert Kubica oldu.

2020 Formula 1 sezonu öncesinde yapılan kış testlerinin ikincisi, bugün Barcelona'da başladı ve hava testler için elverişliydi.

Sabah bölümünde birkaç olay vardı ve bunlardan ilki Robert Kubica'nın son viraj öncesinde spin atmasıydı. Ayrıca Ferrari pilotu Sebastian Vettel, sekizinci virajda çakıl bölüme taşarak spin attı. Alman pilotun piste yaydığı çakıl nedeniyle seans kırmızı bayrakla durduruldu. Williams'tan Nicholas Latifi de motor sorunu nedeniyle yavaşlayan aracını kenara çekti ve kırmızı bayraklara sebep oldu.

Öğleden sonra ise Red Bull pilotu Max Verstappen iki ayrı spin attı. Bunların sonuncusu seansın bitiminden hemen önceydi ve bu spin sonrası yolda kaldı. Aynı saniyelerde AlphaTauri pilotu Daniil Kvyat da yolda kaldı.

Ek olarak gün boyunca son viraj ve ilk virajda pek çok pilot pist dışına taştı.

Alfa Romeo'nun yedek pilotu Robert Kubica, C39'la sabah bölümünde piste çıktı ve 1:17'nin altına inebilen tek isimdi. Polonyalı sürücü C5 lastikle attığı 1:16.942'lik derecesiyle günün en hızlı ismi olmayı başardı ve dönüşünden sonra ilk kez bir test seansını lider tamamladı.

Red Bull pilotu Max Verstappen, öğleden sonra Red Bull'un direksiyonuna geçti ve toplamda 84 tur atarken, genel anlamda uzun sürüşlere odaklandı. Seansı 1:17.347'lik derecesiyle ikinci sırada tamamlarken, onu da Racing Point'le piste çıkan Sergio Perez takip etti. Perez de tıpkı Verstappen gibi öğleden sonra 84 tur attı.

Verstappen, lider Kubica'dan 0.405 saniye yavaş kalırken, Perez 0.486 saniye yavaş kaldı.

AlphaTauri'de Daniil Kvyat öğleden sonra piste çıkan isimdi ve Kubica'nın 0.514 saniye gerisinde dördüncü oldu. Takım arkadaşı Pierre Gasly ise sabah bölümünde sadece 29 tur atarken, Kvyat'ın 0.084 saniye gerisinde altıncı sırada yer aldı.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, sabah bölümünde 89 tur atmayı başardı ve 1:17.562'lik derecesiyle yedinci oldu.

Racing Point sürücüsü Lance Stroll, Hamilton'ın 0.2 saniye gerisinde sekizinci olurken, Mercedes'le öğleden sonra 90 tur atan Valtteri Bottas dokuzuncu ve Ferrari pilotu Sebastian Vettel 10. oldu. Vettel sabah bölümünde yeni bir arka kanat başta olmak üzere çeşitli denemeler yaptı ve dört saatlik sabah bölümünde 84 tur attı.

Renault'da Daniel Ricciardo 1:18.214'lük turuyla 11. sırada yer alırken, McLaren'dan Carlos Sainz 12. ve takım arkadaşı Lando Norris 17. oldu. Sainz 46, Norris 57 tur attı.

Öğleden sonra Ferrari'nin direksiyonuna geçen Charles Leclerc toplamda 80 tur atmayı başardı ve 13. oldu.

Bu da Ferrari'nin günü 164 turla tamamladığı anlamına geliyor.

Williams'tan Latifi 14. sırada yer alırken, öğleden sonra piste çıkan George Russell 15. sırada yer aldı. Williams sabah yaşanan motor sorunun ardından aracı öğleden sonraya yetişirdi ve Russell toplamda 59 tur attı.

Haas'ta Romain Grosjean günü 107 turla noktaladı ve 1:18.670 ile 16. oldu.

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen ise öğleden sonra attığı 1:19.515'lik derecesiyle 18. oldu.

Uzun sürüşlere odaklanan Esteban Ocon 19. sırada yer alırken, dört saatlik öğleden sonra bölümünde 74 tur attı.

Spain Barcelona testi, 4. gün sonuçları:

Poz. Sürücü Takım Tur Zaman (lastik)
1 Poland Robert Kubica Alfa Romeo 53 1:16.942 
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull 84 1:17.347 
3 Mexico Sergio Pérez Racing Point 84 1:17.428 
4 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 61 1:17.456 
5 France Pierre Gasly AlphaTauri 25 1:17.540 
6 Thailand Alexander Albon Red Bull 29 1:17.550 
7 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 89 1:17:562 
8 Canada Lance Stroll Racing Point 43 1:17.787 
9 Finland Valtteri Bottas Mercedes 90 1:18.100 
10 Germany Sebastian Vettel Ferrari 84 1:18.113 
11 Australia Daniel Ricciardo Renault 53 1:18.214 
12 Spain Carlos Sainz McLaren 46 1:18.221 
13 Monaco Charles Leclerc Ferrari 80 1:18.244 
14 Canada Nicholas Latifi Williams 48 1:18.300 
15 United Kingdom George Russell Williams 59 1:18.535 
16 France Romain Grosjean Haas 107 1:18.670 
17 United Kingdom Lando Norris McLaren 57 1:18.826 
18 Finland Kimi Räikkönen Alfa Romeo 51 1:19.515 
19 France Esteban Ocon Renault 74 1:21.542 
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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