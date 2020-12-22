2020 Formula 1 sezonunun en iyi 10 pilotunu seçtik

2020 Formula 1 sezonu, Abu Dhabi Grand Prix'siyle birlikte sona erdi ve 20 pilottan 13'ü 2020 sezonunda podyuma çıktı. Sadece Daniil Kvyat, Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi, Kevin Magnussen, Romain Grosjean, George Russell ve Nicholas Latifi podyum alamadı.

Ayrıca bu yıl dört farklı takıdan altı pilot galibiyet aldığını gördük; Lewis Hamilton (11), Valtteri Bottas (2), Max Verstappen (2), Pierre Gasly (1) ve Sergio Perez (1).

Sıralama turlarında da yine dört farklı isim pole pozisyonu aldı; Lewis Hamilton (10), Valtteri Bottas (5), Max Verstappen (1) ve Lance Stroll (1).

Bu heyecanlı ve sıra dışı sezonun ardından kendi editör ekibimiz olarak yılın en iyi 10 pilotunu seçtik. Sitede farklı görevlerde yer alan editörlerimiz, 1'den 10'a kadar yılın en iyi pilotlarını seçti. Sonrasında bu 10 isme puan v erildi.

Puan sistemi Formula 1'de kullanılanla aynıydı. Yani birinci 25 puan alırken, ilk ona girenler sırasıyla 18-15-12-10-8-6-4-2-1 puan aldı.

Editörlerimizin oylamasında toplam 13 sürücü puan aldı ve Hamilton, 225 puan üzerinden 190 puan alarak yılın en iyi pilotu seçildi.

Max Verstappen 183 puanla ikinci en iyi pilot seçilirken, Sergio Perez 110 puanla yılın en iyi üçüncü pilotu oldu.

1. Lewis Hamilton - 190 puan

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, and the Mercedes team celebrate championship victory Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Ortalama grid pozisyonu Ortalama finiş pozisyonu 1,69 1,9

Abdullah'ın Hamilton yorumu: "Hamilton yıllardır en hızlı araca ya da en hızlı araçlardan birisine sahip ancak her zaman en hızlı araca sahip olmak yeterli olmaz. Bunu en iyi takımların diğer pilotlarından görebiliriz. Hamilton halihazırda Formula 1'e girdiği ilk günden itibaren en hızlı pilotlardan birisiydi ancak deneyimsiz olduğu dönemde aynı zamanda dağınık performansları oluyordu ve zaman zaman aceleci kararlarla hatalar yapıyordu. Ancak seneler ilerledikçe Hamilton da kendisini aynı şekilde geliştirdi. Kendisi bu sene koronavirüs karşısında önlemlerini alırken (en azından şampiyonluğunu ilan edene kadar) pist üstünde, pist dışında yaşananlardan kendisini izole etmeyi başardı. Sıralamalarda ya da yarışlarda geride kaldığı durumlarda, aceleci davranmadan gerektiği anda gerekli hamleyi yaparak durumu avantajına çevirmeyi başardı. Spora Senna gibi girdi, Senna - Prost karışımı bir pilot olarak devam ediyor."

2. Max Verstappen - 183 puan

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, with his trophy Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ortalama grid pozisyonu Ortalama finiş pozisyonu 3,12 2,4

Efe'nin Verstappen yorumu: "2015'te F1'e girdiğinde herkes gibi daha bunun çok erken olduğunu düşünmüştüm - ki hâlâ da öyle olduğuna inanıyorum. Seneler boyunca gençliğinin, deneyimsizliğinin sonucu olarak çok fazla hata yaptı ve bu yüzden çok eleştiri aldı. Ancak bunların hepsine cevap verdiği sene bu sene olmalı. RB16 gerçekten inanılmaz bir araç değildi, bence sürüşü zor duran ve sorunlu bir araçtı. Buna rağmen Verstappen, gerek seneler boyunca elde ettiği deneyim ile, gerek seneler boyunca yaptığı hatalardan ders çıkarması ile, gerek içerisinde olan yetenek kumaşının törpülenerek bir şampiyon kumaşına doğru evrilmeye başlaması ile beraber inanılmaz bir seneyi geride bıraktı."

3. Sergio Perez - 110 puan

Sergio Perez, Racing Point, 1st position, sits on the podium Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ortalama grid pozisyonu Ortalama finiş pozisyonu 7,07 6,5

Kemal'in Perez yorumu: "Perez denildiği zaman aklıma gelen ilk şey istikrar. Bu yıla bakarsak, Perez finiş gördüğü tüm yarışlarda puan almayı başardı. Elbette bu yıl çok üstün bir aracı var, ancak neredeyse hiç hata yapmadığını ve her zaman -özellikle yarış temposunda- araçtan maksimumu aldığını gördük. COVID-19'a yakalanmasına ve iki yarış kaçırmasına, daha önemlisi COVID-19'un etkilerine rağmen iyi bir sezon geçirmeyi başardı. Üstüne üstük bunu Racing Point'ten gönderileceğini bilerek yaptı. Son ana kadar takımı için çabaladı ve açıkçası F1'deki en iyi sezonunu geride bıraktı. Gösterdiği güçlü performans o kadar takdir gördü ki, 2021 için Red Bull'la anlaştı. Red Bull'dan bahsediyoruz! Sadece kendi kendi sürücü akademisinde yetişen sürücülerle yarışan bir takımdan..."

4. Daniel Ricciardo - 107 puan

Daniel Ricciardo, Renault F1, 3rd position, drinks Champagne on the podium Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ortalama grid pozisyonu Ortalama finiş pozisyonu 7,71 6,8

İnci'nin Ricciardo yorumu: "Ricciardo'nun bu sezonu çok verimli geçirdiğini düşünüyorum. Birden fazla kez podyuma çıkışı ve genel anlamda takım arkadaşı Esteban Ocon'a karşı üstünlüğü de durumu kanıtlar nitelikte. "Yılın Pilotu" sıralamamı inceleyenlerin de göreceği gibi, sıralamamda çoğu genç ve yetenekli pilotların önünde kendine yer buldu çünkü spordaki olgunluğu ve tecrübesi sayesinde basit hatalara düşmedi. Yeteneğini, elindeki aracın özellikleriyle ustaca harmanlayarak başarısına başarı kattı."

5. Charles Leclerc - 86 puan

Charles Leclerc, Ferrari, basın toplantısı Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ortalama grid pozisyonu Ortalama finiş pozisyonu 8,29 7,0

Emre'nin Leclerc yorumu: "Sezona aracın üstüne çıkarak başlayan genç yıldız, yine ilerleyen dönemlerde iyi işler ortaya koymayı başardı. Ancak ara ara yaptığı sabırsızlığından kaynaklı hatalar, daha da ön plana çıkmasını engellemiş oldu."

6. George Russell - 72 puan

George Russell, Mercedes-AMG F1 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Ortalama grid pozisyonu Ortalama finiş pozisyonu 14,76 14,6

Efe'nin Russell yorumu: Sene boyunca, gridin en kötü takımında aracını pek çok kez ikinci sıralama seansına taşıdığında gayet iyi bir iş yaptığı ortadaydı. Ancak Sakhir GP'sinde Mercedes'in koltuğuna geçtiğinde hiçbirimiz böyle bir performans beklemiyorduk. Açıkçası umut ediyorduk, ama performansının böyle inanılmaz olacağı hiç belli değildi. Yaptığı basın açıklamalarında araç ile ilgili çok az şey bildiğini söylemişti, ki bu da doğruydu. Telsiz konuşmalarına baktığınızda ilk güvenlik aracında Bono'dan özel olarak takımın ne istediğini sormuştu. İlk defa bir F1 yarışının liderliğini almıştı ve bunu, çok az şey bildiği bir araçla yapmıştı. Belki de bu kadar merak nazar değdirdi ve uzun süre liderlikte götürdüğü yarışta iki büyük şanssızlık yaşadı, ancak en azından puan almayı başardı. Hamilton'ın yerini doldurmadığı kesin, ancak sadece bir şekilde dolduramadı - o da deneyimsizliğiyle. Belki o ilk pit stopta Hamilton olsaydı pite girmezdi ve pist üstü pozisyonunu korurdu. Ancak aracın başına geçeceğini Salı gecesi tuvalette öğrenen biri için inanılmaz bir tempo ortaya koydu ve gelecekte Verstappen ile Leclerc'e karşı vereceği mücadeleyi iple çekmemize neden oldu. Williams'ı Q2'ye tonlarca kez sokmasından fazla bahsetmeyeceğim çünkü aracın suyunu her hafta sonu sonuna kadar çıkararak bunu yapıyor, ancak Sakhir GP'de telaşlı konuşmalarına ve deneyimsizliğine rağmen mükemmelin de ötesinde bir iş çıkardı. Bu noktayı sonuna kadar hak ediyor.

7. Carlos Sainz Jr. - 58 Puan

2. Carlos Sainz Jr., McLaren Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Ortalama grid pozisyonu Ortalama finiş pozisyonu 8,29 6,8

Memet'in Sainz yorumu: "Carlos Sainz Red Bull Genç Sürücü Programının Formula 1’e kattığı bir başka yetenek. Toro Rosso’da bir süre geçirdikten sonra Max Verstappen ve Daniel Ricciardo ikilisine ayrılan koltuklardan kendisine yer kalmayınca Carlos, çareyi orta sıralardaki takımlarda yeteneğini göstermekte buldu ve bu sezon da diğer Red Bull ve AlphaTauri sürücülerine karşı klasını gerçekten konuşturdu. McLaren’ın bu sezon yıllar sonra 3.lük elde edebilmesinde de çok büyük payı olan Carlos’a, Scuderia’da önceki sezonları gibi başarılarla dolu 2 sezon diliyorum, umarım devamını da görebiliriz."

8. Pierre Gasly - 42 puan

Podyum: Yarış galibi Pierre Gasly, AlphaTauri Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Ortalama grid pozisyonu Ortalama finiş pozisyonu 10,12 8,3

Nilay'ın Gasly yorumu: "Bence bu sezonun en unutulmaz anı Pierre Gasly’nin Monza'daki galibiyetiydi. Kaos dolu bir yarışı büyük soğukkanlılıkla tamamlayarak bu galibiyeti hak ettiğini düşünüyorum. Sezon boyunca güçlü bir performans sergiledi ve çoğu zaman aracından her şeyi çıkardı."

9. Lando Norris - 36 puan

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Ortalama grid pozisyonu Ortalama finiş pozisyonu 8,24 7,8

Zeynep'in Norris yorumu: "Kullandığı araçla daha iyi şeyler yapabileceğine inandığım bir isim Norris. Bunu ait olduğu takımla yapabilir çünkü McLaren kendini göstermesi için uygun imkanlara sahip. Sezona iyi başladığını, bu ivmeyi sezon ortasında biraz kaybettiğini ama sona doğru sene başındaki formuna tekrar yaklaştığını düşünüyorum. Bu genç isimde Verstappen hırsı olsa şu an hakkında çok daha farklı şeyler konuşurduk, daha cesur olmalı. Sürüş anlamında istikrarlı ve kendisinden daha atak olan Ricciardo'yla yan yana garajlarda yarışa başlamak onu nasıl etkileyecek gerçekten merak ediyorum. 2021 onun için bir sınav niteliğinde olacak diye düşünüyorum."

10. Valtteri Bottas - 12 puan

Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1, on the grid Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ortalama grid pozisyonu Ortalama finiş pozisyonu 2,29 4,3

Emir'in Bottas yorumu: "Herkesin kötü dönemleri olabilir, inişli çıkışlı performanslar sergileyebilir, eşinden ayrıldığı için saçmalayabilir, kafa dinlemek isteyebilir, yeni bir sayfa açmak için farklı yöntemler deneyebilir. Bottas mı? Bence bu durumlardan hiçbirine uymuyor. Şampiyonluk yarışına ciddi anlamda dahil olabileceği anlarda vasatın üstüne çıkamadı. Bahreyn'de tüm hafta sonu dizlerinin Russell korkusundan dolayı tir tir titrediğine yemin edebilirim."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, in the pit lane Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Perez, Racing Point, 1st position, on the podium with a Mexican flag Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bu pilotlar dışında Sebastian Vettel 8 puan alırken, Alex Albon 5, Lance Stroll 2 ve Kimi Raikkonen 1 puan aldı.

Editörlerimizin seçimlerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

Kemal Abdullah Efe İnci Emre Zeynep Memet Nilay Emir Hamilton Hamilton Verstappen Hamilton Verstappen Hamilton Verstappen Hamilton Hamilton Verstappen Verstappen Russell Verstappen Hamilton Verstappen Russell Verstappen Verstappen Ricciardo Leclerc Ricciardo Perez Perez Ricciardo Perez Russell Perez Perez Perez Hamilton Ricciardo Ricciardo Gasly Ricciardo Perez Ricciardo Leclerc Ricciardo Leclerc Sainz Gasly Leclerc Hamilton Leclerc Leclerc Sainz Russell Perez Russell Sainz Vettel Leclerc Sainz Norris Gasly Sainz Sainz Norris Leclerc Perez Sainz Bottas Gasly Norris Norris Albon Leclerc Norris Norris Norris Ricciardo Sainz Russell Gasly Gasly Bottas Bottas Sainz Gasly Gasly Russell Bottas Bottas Norris Stroll Albon Russell Raikkonen Norris Stroll

Neden bu seçimleri yaptık?

Zeynep: "Listeyi oluştururken altındaki aracı zorlayıp, araç performansına göre en iyi şeyleri yapabilen pilotları düşündüm. Orta sıralar dediğimizde aklımıza gelen Renault'la Ricciardo'nun, AlphaTauri'yle Gasly'nin; gitmeyen aracını ve lastiklerini koruyarak Vettel'in podyum görmeleri onları listede üst sıralarda konumlandırmamın en önemli sebebi. Araçların hakimiyetine tanıklık ettiğimiz 2020 Sezonunda -Mercedes gibi- bu ayrımın ve becerinin dikkate değer olduğuna inanıyorum."

Efe: "Verstappen bu sene inanılmaz bir iş ortaya koydu. Russell ise sadece Sakhir GP’sindeki performansının yanında muhteşem bir sıralama performansı gösterdi ve geleceğin yıldızlarından biri olduğunu ortaya koydu. Ricciardo genelde “mükemmel” olarak tanımlayacağımız bir sürüş ortaya koymamış olsa da sene boyunca iyi istikrarını korudu ve sadece 1 değil, 2 podyum ile seneyi tamamladı. Hamilton ise bu sene süper sürüşlerin altına imzasını atmış olsa da, Bottas’a karşı olan mücadelesinin ona hiçbir zorluk çıkarmadığını ve bu şampiyonluğu da nispeten daha kolay bir şekilde yakaladığına inanıyorum. Aynı zamanda W11’in, süperstar seviyesinde bir sürücü tarafından sürüldüğünde ne kadar mükemmel bir araç olduğunu Sakhir GP’de de görmüş bulunduk. Bu demek değil ki Hamilton kötü bir sürücü, ancak bu gördüklerimiz daha hiçbir şey olabilir ve asıl performansını Russell’a karşı görmemiz gerekecektir."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, with his trophy Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Memet: "İlk sıraya Verstappen’i yazma sebebim bu sene her ne kadar Red Bull’un güçlü olduğu pistlere gidilmese de (örn: Meksika) Max, araçtan tam anlamıyla %110 performans çıkarmasını bildi ve böylece 2021 için aracın gelişimini yönlendirirken sezon içinde de aracın hep bir adım daha Mercedes’e yaklaşmasını sağladı. Ben aynı zamanda gridin gerisinde de çok büyük kahramanlar yattığını düşünüyorum, örneğin Raikkönen veya Russell, ya da zamanında Alfa Romeo Sauber’deki Leclerc gibi; fakat sadece birkaçı ileride ışıma şansı buluyor ya da zamanında bulmuş. Benim diğer tüm editörlere kıyasla Raikkönen’i ilk 10’uma alma sebebim de bu, ki zaten FIA da kendisine “Yılın Hareketi” ödülünü vererek onun henüz içinde nasıl cevherler barındırdığını göstermiş oldu herkese. Russell’ı 2. sıraya yazmam da yine bu sebepten; Russell sadece 5 gün geçirdiği Mercedes’le pole’ü 0.026 saniyeyle kaçırırken yarış boyunca içinde sıkıştığı araçla herkese liderlik etti, Williams’la da inanılmaz performanslar yakaladı ve bu yüzden 2.liği hak ettiğini düşünüyorum. Hamilton’u diğer herkesin aksine 5. sıraya koymamın sebebi de yine bu, Hamilton her ne kadar araç gelişiminde inanılmaz bir isim olsa da ve sadece bu sezon bile yaptıklarıyla mükemmel bir performans gösterse de gerçekten rekabet edebileceği tek kişi bir önceki hafta sonunun Hamilton’u, Bottas kesinlikle bir kıstas değil. Son olarak genel kanının aksine Leclerc’i geriye koymamın sebebi ise her ne kadar gelecekte kesin şampiyon olacağını ve şu anda da inanılmaz sürüşler çıkardığını düşünsem de 2017-2018'deki Verstappen gibi ani kararlar alarak çaylak hataları yapmayı bırakabilmiş değil ve özellikle sezonun 2. yarısında bunu birkaç sefer gördük, onun haricindeyse bence griddeki en iyi pilotlardan biri ve Maranello’nun en iyi yatırımı olduğu kesin."