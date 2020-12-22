2020 Formula 1 sezonunun en iyi 10 pilotunu seçtik
Motorsport.com Türkiye editörleri olarak, kendi aramızda oylama yaptık ve 2020 Formula 1 sezonunun en iyi 10 pilotunu seçtik.
2020 Formula 1 sezonu, Abu Dhabi Grand Prix'siyle birlikte sona erdi ve 20 pilottan 13'ü 2020 sezonunda podyuma çıktı. Sadece Daniil Kvyat, Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi, Kevin Magnussen, Romain Grosjean, George Russell ve Nicholas Latifi podyum alamadı.
Ayrıca bu yıl dört farklı takıdan altı pilot galibiyet aldığını gördük; Lewis Hamilton (11), Valtteri Bottas (2), Max Verstappen (2), Pierre Gasly (1) ve Sergio Perez (1).
Sıralama turlarında da yine dört farklı isim pole pozisyonu aldı; Lewis Hamilton (10), Valtteri Bottas (5), Max Verstappen (1) ve Lance Stroll (1).
Bu heyecanlı ve sıra dışı sezonun ardından kendi editör ekibimiz olarak yılın en iyi 10 pilotunu seçtik. Sitede farklı görevlerde yer alan editörlerimiz, 1'den 10'a kadar yılın en iyi pilotlarını seçti. Sonrasında bu 10 isme puan v erildi.
Puan sistemi Formula 1'de kullanılanla aynıydı. Yani birinci 25 puan alırken, ilk ona girenler sırasıyla 18-15-12-10-8-6-4-2-1 puan aldı.
Editörlerimizin oylamasında toplam 13 sürücü puan aldı ve Hamilton, 225 puan üzerinden 190 puan alarak yılın en iyi pilotu seçildi.
Max Verstappen 183 puanla ikinci en iyi pilot seçilirken, Sergio Perez 110 puanla yılın en iyi üçüncü pilotu oldu.
1. Lewis Hamilton - 190 puan
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, and the Mercedes team celebrate championship victory
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
|Ortalama grid pozisyonu
|Ortalama finiş pozisyonu
|1,69
|1,9
Abdullah'ın Hamilton yorumu: "Hamilton yıllardır en hızlı araca ya da en hızlı araçlardan birisine sahip ancak her zaman en hızlı araca sahip olmak yeterli olmaz. Bunu en iyi takımların diğer pilotlarından görebiliriz. Hamilton halihazırda Formula 1'e girdiği ilk günden itibaren en hızlı pilotlardan birisiydi ancak deneyimsiz olduğu dönemde aynı zamanda dağınık performansları oluyordu ve zaman zaman aceleci kararlarla hatalar yapıyordu. Ancak seneler ilerledikçe Hamilton da kendisini aynı şekilde geliştirdi. Kendisi bu sene koronavirüs karşısında önlemlerini alırken (en azından şampiyonluğunu ilan edene kadar) pist üstünde, pist dışında yaşananlardan kendisini izole etmeyi başardı. Sıralamalarda ya da yarışlarda geride kaldığı durumlarda, aceleci davranmadan gerektiği anda gerekli hamleyi yaparak durumu avantajına çevirmeyi başardı. Spora Senna gibi girdi, Senna - Prost karışımı bir pilot olarak devam ediyor."
2. Max Verstappen - 183 puan
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, with his trophy
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
|Ortalama grid pozisyonu
|Ortalama finiş pozisyonu
|3,12
|2,4
3. Sergio Perez - 110 puan
Sergio Perez, Racing Point, 1st position, sits on the podium
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
|Ortalama grid pozisyonu
|Ortalama finiş pozisyonu
|7,07
|6,5
Kemal'in Perez yorumu: "Perez denildiği zaman aklıma gelen ilk şey istikrar. Bu yıla bakarsak, Perez finiş gördüğü tüm yarışlarda puan almayı başardı. Elbette bu yıl çok üstün bir aracı var, ancak neredeyse hiç hata yapmadığını ve her zaman -özellikle yarış temposunda- araçtan maksimumu aldığını gördük. COVID-19'a yakalanmasına ve iki yarış kaçırmasına, daha önemlisi COVID-19'un etkilerine rağmen iyi bir sezon geçirmeyi başardı. Üstüne üstük bunu Racing Point'ten gönderileceğini bilerek yaptı. Son ana kadar takımı için çabaladı ve açıkçası F1'deki en iyi sezonunu geride bıraktı. Gösterdiği güçlü performans o kadar takdir gördü ki, 2021 için Red Bull'la anlaştı. Red Bull'dan bahsediyoruz! Sadece kendi kendi sürücü akademisinde yetişen sürücülerle yarışan bir takımdan..."
4. Daniel Ricciardo - 107 puan
Daniel Ricciardo, Renault F1, 3rd position, drinks Champagne on the podium
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
|Ortalama grid pozisyonu
|Ortalama finiş pozisyonu
|7,71
|6,8
İnci'nin Ricciardo yorumu: "Ricciardo'nun bu sezonu çok verimli geçirdiğini düşünüyorum. Birden fazla kez podyuma çıkışı ve genel anlamda takım arkadaşı Esteban Ocon'a karşı üstünlüğü de durumu kanıtlar nitelikte. "Yılın Pilotu" sıralamamı inceleyenlerin de göreceği gibi, sıralamamda çoğu genç ve yetenekli pilotların önünde kendine yer buldu çünkü spordaki olgunluğu ve tecrübesi sayesinde basit hatalara düşmedi. Yeteneğini, elindeki aracın özellikleriyle ustaca harmanlayarak başarısına başarı kattı."
5. Charles Leclerc - 86 puan
Charles Leclerc, Ferrari, basın toplantısı
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
|Ortalama grid pozisyonu
|Ortalama finiş pozisyonu
|8,29
|7,0
Emre'nin Leclerc yorumu: "Sezona aracın üstüne çıkarak başlayan genç yıldız, yine ilerleyen dönemlerde iyi işler ortaya koymayı başardı. Ancak ara ara yaptığı sabırsızlığından kaynaklı hatalar, daha da ön plana çıkmasını engellemiş oldu."
6. George Russell - 72 puan
George Russell, Mercedes-AMG F1
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
|Ortalama grid pozisyonu
|Ortalama finiş pozisyonu
|14,76
|14,6
Efe'nin Russell yorumu: Sene boyunca, gridin en kötü takımında aracını pek çok kez ikinci sıralama seansına taşıdığında gayet iyi bir iş yaptığı ortadaydı. Ancak Sakhir GP'sinde Mercedes'in koltuğuna geçtiğinde hiçbirimiz böyle bir performans beklemiyorduk. Açıkçası umut ediyorduk, ama performansının böyle inanılmaz olacağı hiç belli değildi. Yaptığı basın açıklamalarında araç ile ilgili çok az şey bildiğini söylemişti, ki bu da doğruydu. Telsiz konuşmalarına baktığınızda ilk güvenlik aracında Bono'dan özel olarak takımın ne istediğini sormuştu. İlk defa bir F1 yarışının liderliğini almıştı ve bunu, çok az şey bildiği bir araçla yapmıştı. Belki de bu kadar merak nazar değdirdi ve uzun süre liderlikte götürdüğü yarışta iki büyük şanssızlık yaşadı, ancak en azından puan almayı başardı. Hamilton'ın yerini doldurmadığı kesin, ancak sadece bir şekilde dolduramadı - o da deneyimsizliğiyle. Belki o ilk pit stopta Hamilton olsaydı pite girmezdi ve pist üstü pozisyonunu korurdu. Ancak aracın başına geçeceğini Salı gecesi tuvalette öğrenen biri için inanılmaz bir tempo ortaya koydu ve gelecekte Verstappen ile Leclerc'e karşı vereceği mücadeleyi iple çekmemize neden oldu. Williams'ı Q2'ye tonlarca kez sokmasından fazla bahsetmeyeceğim çünkü aracın suyunu her hafta sonu sonuna kadar çıkararak bunu yapıyor, ancak Sakhir GP'de telaşlı konuşmalarına ve deneyimsizliğine rağmen mükemmelin de ötesinde bir iş çıkardı. Bu noktayı sonuna kadar hak ediyor.
7. Carlos Sainz Jr. - 58 Puan
2. Carlos Sainz Jr., McLaren
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
|Ortalama grid pozisyonu
|Ortalama finiş pozisyonu
|8,29
|6,8
Memet'in Sainz yorumu: "Carlos Sainz Red Bull Genç Sürücü Programının Formula 1’e kattığı bir başka yetenek. Toro Rosso’da bir süre geçirdikten sonra Max Verstappen ve Daniel Ricciardo ikilisine ayrılan koltuklardan kendisine yer kalmayınca Carlos, çareyi orta sıralardaki takımlarda yeteneğini göstermekte buldu ve bu sezon da diğer Red Bull ve AlphaTauri sürücülerine karşı klasını gerçekten konuşturdu. McLaren’ın bu sezon yıllar sonra 3.lük elde edebilmesinde de çok büyük payı olan Carlos’a, Scuderia’da önceki sezonları gibi başarılarla dolu 2 sezon diliyorum, umarım devamını da görebiliriz."
8. Pierre Gasly - 42 puan
Podyum: Yarış galibi Pierre Gasly, AlphaTauri
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
|Ortalama grid pozisyonu
|Ortalama finiş pozisyonu
|10,12
|8,3
Nilay'ın Gasly yorumu: "Bence bu sezonun en unutulmaz anı Pierre Gasly’nin Monza'daki galibiyetiydi. Kaos dolu bir yarışı büyük soğukkanlılıkla tamamlayarak bu galibiyeti hak ettiğini düşünüyorum. Sezon boyunca güçlü bir performans sergiledi ve çoğu zaman aracından her şeyi çıkardı."
9. Lando Norris - 36 puan
Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
|Ortalama grid pozisyonu
|Ortalama finiş pozisyonu
|8,24
|7,8
Zeynep'in Norris yorumu: "Kullandığı araçla daha iyi şeyler yapabileceğine inandığım bir isim Norris. Bunu ait olduğu takımla yapabilir çünkü McLaren kendini göstermesi için uygun imkanlara sahip. Sezona iyi başladığını, bu ivmeyi sezon ortasında biraz kaybettiğini ama sona doğru sene başındaki formuna tekrar yaklaştığını düşünüyorum. Bu genç isimde Verstappen hırsı olsa şu an hakkında çok daha farklı şeyler konuşurduk, daha cesur olmalı. Sürüş anlamında istikrarlı ve kendisinden daha atak olan Ricciardo'yla yan yana garajlarda yarışa başlamak onu nasıl etkileyecek gerçekten merak ediyorum. 2021 onun için bir sınav niteliğinde olacak diye düşünüyorum."
10. Valtteri Bottas - 12 puan
Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1, on the grid
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
|Ortalama grid pozisyonu
|Ortalama finiş pozisyonu
|2,29
|4,3
Emir'in Bottas yorumu: "Herkesin kötü dönemleri olabilir, inişli çıkışlı performanslar sergileyebilir, eşinden ayrıldığı için saçmalayabilir, kafa dinlemek isteyebilir, yeni bir sayfa açmak için farklı yöntemler deneyebilir. Bottas mı? Bence bu durumlardan hiçbirine uymuyor. Şampiyonluk yarışına ciddi anlamda dahil olabileceği anlarda vasatın üstüne çıkamadı. Bahreyn'de tüm hafta sonu dizlerinin Russell korkusundan dolayı tir tir titrediğine yemin edebilirim."
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, in the pit lane
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Sergio Perez, Racing Point, 1st position, on the podium with a Mexican flag
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Bu pilotlar dışında Sebastian Vettel 8 puan alırken, Alex Albon 5, Lance Stroll 2 ve Kimi Raikkonen 1 puan aldı.
Editörlerimizin seçimlerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
|Kemal
|Abdullah
|Efe
|İnci
|Emre
|Zeynep
|Memet
|Nilay
|Emir
|Hamilton
|Hamilton
|Verstappen
|Hamilton
|Verstappen
|Hamilton
|Verstappen
|Hamilton
|Hamilton
|Verstappen
|Verstappen
|Russell
|Verstappen
|Hamilton
|Verstappen
|Russell
|Verstappen
|Verstappen
|Ricciardo
|Leclerc
|Ricciardo
|Perez
|Perez
|Ricciardo
|Perez
|Russell
|Perez
|Perez
|Perez
|Hamilton
|Ricciardo
|Ricciardo
|Gasly
|Ricciardo
|Perez
|Ricciardo
|Leclerc
|Ricciardo
|Leclerc
|Sainz
|Gasly
|Leclerc
|Hamilton
|Leclerc
|Leclerc
|Sainz
|Russell
|Perez
|Russell
|Sainz
|Vettel
|Leclerc
|Sainz
|Norris
|Gasly
|Sainz
|Sainz
|Norris
|Leclerc
|Perez
|Sainz
|Bottas
|Gasly
|Norris
|Norris
|Albon
|Leclerc
|Norris
|Norris
|Norris
|Ricciardo
|Sainz
|Russell
|Gasly
|Gasly
|Bottas
|Bottas
|Sainz
|Gasly
|Gasly
|Russell
|Bottas
|Bottas
|Norris
|Stroll
|Albon
|Russell
|Raikkonen
|Norris
|Stroll
Neden bu seçimleri yaptık?
Zeynep: "Listeyi oluştururken altındaki aracı zorlayıp, araç performansına göre en iyi şeyleri yapabilen pilotları düşündüm. Orta sıralar dediğimizde aklımıza gelen Renault'la Ricciardo'nun, AlphaTauri'yle Gasly'nin; gitmeyen aracını ve lastiklerini koruyarak Vettel'in podyum görmeleri onları listede üst sıralarda konumlandırmamın en önemli sebebi. Araçların hakimiyetine tanıklık ettiğimiz 2020 Sezonunda -Mercedes gibi- bu ayrımın ve becerinin dikkate değer olduğuna inanıyorum."
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, with his trophy
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül