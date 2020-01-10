Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
61 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

2020 Formula 1 yarış saatleri açıklandı!

paylaşım
yorumlar
2020 Formula 1 yarış saatleri açıklandı!
Ekleyen:
, Editör
10 Oca 2020 16:15

Formula 1 bugün yaptığı açıklama ile 2020 yarış saatlerini resmen duyurdu.

2019'la kıyaslandığında hiçbir yarışın başlangıç saati değişmedi ancak bazı seansların başlangıç saatlerinde mümkün olan en yüksek izleyici sayısı için çeşitli değişikler yapıldı.

Suzuka'daki yarışa dair program henüz açıklanmazken, bunun önümüzdeki hafta netleşmesi bekleniyor.

Takvime yeni giren Vietnam'daki yarış TSİ 10:10'da yapılacak. Hollanda GP ise 16:10'da gerçekleştirilecek.

Aşağıda sizler için hazırladığımız TSİ yarış saatlerini bulabilir ve dilerseniz programınızı buna göre ayarlayabilirsiniz.

2020 GP yarış saatleri (Türkiye saati ile):

Grand Prix

Yarış başlangıç saati

Avustralya

08:10

Bahreyn

18:10

Vietnam

10:10

Çin

09:10

Hollanda

16:10

İspanya

16:10

Monaco

16:10

Azerbaycan

15:10

Kanada

21:10

Fransa

16:10

Avusturya

16:10

Büyük Britanya

16:10

Almanya

16:10

Macaristan

16:10

Belçika

16:10

İtalya

16:10

Singapur

15:10

Rusya

14:10

Japonya

Belli değil

Amerika

22:10

Meksika

22:10

Brezilya

20:10

Abu Dhabi

16:10

Hafta sonu programı (Türkiye Saati):

Grand Prix

 FP1

 FP2

 FP3

Sıralama turları

 Yarış

Avustralya

04:00-05:30

08:00-09:30

06:00-07:00

09:00-10:00

08:10

Bahreyn

14:00-15:30

18:00-19:30

15:00-16-00

18:00-19:00

18:10

Vietnam

07:00-08:30

11:00-12:30

08:00-09:00

11:00-12:00

10:10

Çin

06:00-07:30

10:00-11:30

07:00-08:00

10:00-11:00

09:10

Hollanda

12:00-13:30

16:00-17:30

13:00-14:00

16:00-17:00

16:10

İspanya

12:00-13:30

16:00-17:30

13:00-14:00

16:00-17:00

16:10

Monaco

12:00-13:30

(Perşembe)

16:00-17:30

(Perşembe)

13:00-14:00

16:00-17:00

16:10

Azerbaycan

12:00-13:30

16:00-17:30

13:00-14:00

16:00-17:00

15:10

Kanada

18:00-19:30

21:00-22:30

18:00-19:00

21:00-22:00

21:10

Fransa

12:00-13:30

16:00-17:30

13:00-14:00

16:00-17:00

16:10

Avusturya

12:00-13:30

16:00-17:30

13:00-14:00

16:00-17:00

16:10

Büyük Britanya

12:00-13:30

16:00-17:30

13:00-14:00

16:00-17:00

16:10

Almanya

12:00-13:30

16:00-17:30

13:00-14:00

16:00-17:00

16:10

Macaristan

12:00-13:30

16:00-17:30

13:00-14:00

16:00-17:00

16:10

Belçika

12:00-13:30

16:00-17:30

13:00-14:00

16:00-17:00

16:10

İtalya

12:00-13:30

16:00-17:30

13:00-14:00

16:00-17:00

16:10

Singapur

11:30-13:00

15:30-17:00

13:00-14:00

16:00-17:00

15:10

Rusya

11:00-12:30

15:00-16:30

12:00-13:00

15:00-16:00

14:10

Japonya

Belli değil

Belli değil

Belli değil

Belli değil

Belli değil

Amerika

19:00-20:30

23:00-00:30

21:00-22:00

24:00-01:00

22:10

Meksika

19:00-20:30

23:00-00:30

18:00-19:00

21:00-22:00

22:10

Brezilya

 16:00-17:30

 

20:00-21:30

17:00-18:00

20:00-21:00

20:10

Abu Dhabi

12:00-13:30

16:00-17:30

13:00-14:00

16:00-17:00

16:10

*Yaz/kış saati uygulamasından ötürü saatlerde oynama olabilir. Kesin saatler için hafta sonu öncesinde yayınlanan programı takip etmenizi öneririz.

Alakalı video

Sonraki haber
Pirelli: "Formula 1 araçları, Formula 2'den daha yavaş olmayacak"

Önceki haber

Pirelli: "Formula 1 araçları, Formula 2'den daha yavaş olmayacak"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

2020 Formula 1 yarış saatleri açıklandı!

35dk
2
Formula 1

Galeri: F1'de en çok ikinci olan 22 pilot

3
Formula 1

Pirelli: "Formula 1 araçları, Formula 2'den daha yavaş olmayacak"

1s
4
Formula 1

Marko: “Sainz’ı gönderdiğimiz için pişman değiliz”

5
Formula 1

McLaren, Williams ile yollarını ayıran Unilever ile anlaştı

Son Videolar

9 Ocak 2020 F1 ve Motor Sporları Haberleri 08:02
Formula 1

9 Ocak 2020 F1 ve Motor Sporları Haberleri

''Mercedes, Formula 1'den ayrılacak'' - 8 Ocak F1 Gündemi 07:51
Formula 1

''Mercedes, Formula 1'den ayrılacak'' - 8 Ocak F1 Gündemi

7 Ocak 2020 - F1 ve Motor Sporları Haberleri 07:45
Formula 1

7 Ocak 2020 - F1 ve Motor Sporları Haberleri

Mercedes, Ferrari, Red Bull - 6 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri 09:34
Formula 1

Mercedes, Ferrari, Red Bull - 6 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri

Mercedes'in F1'e önem vermesinde, Maldonado etkili olmuş - 5 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri 06:59
Formula 1

Mercedes'in F1'e önem vermesinde, Maldonado etkili olmuş - 5 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri

Son Haberler

2020 Formula 1 yarış saatleri açıklandı!
F1

2020 Formula 1 yarış saatleri açıklandı!

Pirelli: "Formula 1 araçları, Formula 2'den daha yavaş olmayacak"
F1

Pirelli: "Formula 1 araçları, Formula 2'den daha yavaş olmayacak"

Symonds: "2019 F1 aero kuralları muhtemelen hataydı"
F1

Symonds: "2019 F1 aero kuralları muhtemelen hataydı"

McLaren, Williams ile yollarını ayıran Unilever ile anlaştı
F1

McLaren, Williams ile yollarını ayıran Unilever ile anlaştı

Marko, Red Bull'un 2019'daki dayanıklılığından memnun
F1

Marko, Red Bull'un 2019'daki dayanıklılığından memnun

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.