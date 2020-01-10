2020 Formula 1 yarış saatleri açıklandı!
Formula 1 bugün yaptığı açıklama ile 2020 yarış saatlerini resmen duyurdu.
2019'la kıyaslandığında hiçbir yarışın başlangıç saati değişmedi ancak bazı seansların başlangıç saatlerinde mümkün olan en yüksek izleyici sayısı için çeşitli değişikler yapıldı.
Suzuka'daki yarışa dair program henüz açıklanmazken, bunun önümüzdeki hafta netleşmesi bekleniyor.
Takvime yeni giren Vietnam'daki yarış TSİ 10:10'da yapılacak. Hollanda GP ise 16:10'da gerçekleştirilecek.
Aşağıda sizler için hazırladığımız TSİ yarış saatlerini bulabilir ve dilerseniz programınızı buna göre ayarlayabilirsiniz.
2020 GP yarış saatleri (Türkiye saati ile):
|
Grand Prix
|
Yarış başlangıç saati
|
Avustralya
|
08:10
|
Bahreyn
|
18:10
|
Vietnam
|
10:10
|
Çin
|
09:10
|
Hollanda
|
16:10
|
İspanya
|
16:10
|
Monaco
|
16:10
|
Azerbaycan
|
15:10
|
Kanada
|
21:10
|
Fransa
|
16:10
|
Avusturya
|
16:10
|
Büyük Britanya
|
16:10
|
Almanya
|
16:10
|
Macaristan
|
16:10
|
Belçika
|
16:10
|
İtalya
|
16:10
|
Singapur
|
15:10
|
Rusya
|
14:10
|
Japonya
|
Belli değil
|
Amerika
|
22:10
|
Meksika
|
22:10
|
Brezilya
|
20:10
|
Abu Dhabi
|
16:10
Hafta sonu programı (Türkiye Saati):
|
Grand Prix
|
FP1
|
FP2
|
FP3
|
Sıralama turları
|
Yarış
|
Avustralya
|
04:00-05:30
|
08:00-09:30
|
06:00-07:00
|
09:00-10:00
|
08:10
|
Bahreyn
|
14:00-15:30
|
18:00-19:30
|
15:00-16-00
|
18:00-19:00
|
18:10
|
Vietnam
|
07:00-08:30
|
11:00-12:30
|
08:00-09:00
|
11:00-12:00
|
10:10
|
Çin
|
06:00-07:30
|
10:00-11:30
|
07:00-08:00
|
10:00-11:00
|
09:10
|
Hollanda
|
12:00-13:30
|
16:00-17:30
|
13:00-14:00
|
16:00-17:00
|
16:10
|
İspanya
|
12:00-13:30
|
16:00-17:30
|
13:00-14:00
|
16:00-17:00
|
16:10
|
Monaco
|
12:00-13:30
(Perşembe)
|
16:00-17:30
(Perşembe)
|
13:00-14:00
|
16:00-17:00
|
16:10
|
Azerbaycan
|
12:00-13:30
|
16:00-17:30
|
13:00-14:00
|
16:00-17:00
|
15:10
|
Kanada
|
18:00-19:30
|
21:00-22:30
|
18:00-19:00
|
21:00-22:00
|
21:10
|
Fransa
|
12:00-13:30
|
16:00-17:30
|
13:00-14:00
|
16:00-17:00
|
16:10
|
Avusturya
|
12:00-13:30
|
16:00-17:30
|
13:00-14:00
|
16:00-17:00
|
16:10
|
Büyük Britanya
|
12:00-13:30
|
16:00-17:30
|
13:00-14:00
|
16:00-17:00
|
16:10
|
Almanya
|
12:00-13:30
|
16:00-17:30
|
13:00-14:00
|
16:00-17:00
|
16:10
|
Macaristan
|
12:00-13:30
|
16:00-17:30
|
13:00-14:00
|
16:00-17:00
|
16:10
|
Belçika
|
12:00-13:30
|
16:00-17:30
|
13:00-14:00
|
16:00-17:00
|
16:10
|
İtalya
|
12:00-13:30
|
16:00-17:30
|
13:00-14:00
|
16:00-17:00
|
16:10
|
Singapur
|
11:30-13:00
|
15:30-17:00
|
13:00-14:00
|
16:00-17:00
|
15:10
|
Rusya
|
11:00-12:30
|
15:00-16:30
|
12:00-13:00
|
15:00-16:00
|
14:10
|
Japonya
|
Belli değil
|
Belli değil
|
Belli değil
|
Belli değil
|
Belli değil
|
Amerika
|
19:00-20:30
|
23:00-00:30
|
21:00-22:00
|
24:00-01:00
|
22:10
|
Meksika
|
19:00-20:30
|
23:00-00:30
|
18:00-19:00
|
21:00-22:00
|
22:10
|
Brezilya
|16:00-17:30
|
20:00-21:30
|
17:00-18:00
|
20:00-21:00
|
20:10
|
Abu Dhabi
|
12:00-13:30
|
16:00-17:30
|
13:00-14:00
|
16:00-17:00
|
16:10
*Yaz/kış saati uygulamasından ötürü saatlerde oynama olabilir. Kesin saatler için hafta sonu öncesinde yayınlanan programı takip etmenizi öneririz.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
2020 Formula 1 yarış saatleri açıklandı!
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