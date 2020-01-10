2020 Formula 1 yarış saatleri açıklandı!

2019'la kıyaslandığında hiçbir yarışın başlangıç saati değişmedi ancak bazı seansların başlangıç saatlerinde mümkün olan en yüksek izleyici sayısı için çeşitli değişikler yapıldı.

Suzuka'daki yarışa dair program henüz açıklanmazken, bunun önümüzdeki hafta netleşmesi bekleniyor.

Takvime yeni giren Vietnam'daki yarış TSİ 10:10'da yapılacak. Hollanda GP ise 16:10'da gerçekleştirilecek.

Aşağıda sizler için hazırladığımız TSİ yarış saatlerini bulabilir ve dilerseniz programınızı buna göre ayarlayabilirsiniz.

2020 GP yarış saatleri (Türkiye saati ile):

Grand Prix Yarış başlangıç saati Avustralya 08:10 Bahreyn 18:10 Vietnam 10:10 Çin 09:10 Hollanda 16:10 İspanya 16:10 Monaco 16:10 Azerbaycan 15:10 Kanada 21:10 Fransa 16:10 Avusturya 16:10 Büyük Britanya 16:10 Almanya 16:10 Macaristan 16:10 Belçika 16:10 İtalya 16:10 Singapur 15:10 Rusya 14:10 Japonya Belli değil Amerika 22:10 Meksika 22:10 Brezilya 20:10 Abu Dhabi 16:10

Hafta sonu programı (Türkiye Saati):

Grand Prix FP1 FP2 FP3 Sıralama turları Yarış Avustralya 04:00-05:30 08:00-09:30 06:00-07:00 09:00-10:00 08:10 Bahreyn 14:00-15:30 18:00-19:30 15:00-16-00 18:00-19:00 18:10 Vietnam 07:00-08:30 11:00-12:30 08:00-09:00 11:00-12:00 10:10 Çin 06:00-07:30 10:00-11:30 07:00-08:00 10:00-11:00 09:10 Hollanda 12:00-13:30 16:00-17:30 13:00-14:00 16:00-17:00 16:10 İspanya 12:00-13:30 16:00-17:30 13:00-14:00 16:00-17:00 16:10 Monaco 12:00-13:30 (Perşembe) 16:00-17:30 (Perşembe) 13:00-14:00 16:00-17:00 16:10 Azerbaycan 12:00-13:30 16:00-17:30 13:00-14:00 16:00-17:00 15:10 Kanada 18:00-19:30 21:00-22:30 18:00-19:00 21:00-22:00 21:10 Fransa 12:00-13:30 16:00-17:30 13:00-14:00 16:00-17:00 16:10 Avusturya 12:00-13:30 16:00-17:30 13:00-14:00 16:00-17:00 16:10 Büyük Britanya 12:00-13:30 16:00-17:30 13:00-14:00 16:00-17:00 16:10 Almanya 12:00-13:30 16:00-17:30 13:00-14:00 16:00-17:00 16:10 Macaristan 12:00-13:30 16:00-17:30 13:00-14:00 16:00-17:00 16:10 Belçika 12:00-13:30 16:00-17:30 13:00-14:00 16:00-17:00 16:10 İtalya 12:00-13:30 16:00-17:30 13:00-14:00 16:00-17:00 16:10 Singapur 11:30-13:00 15:30-17:00 13:00-14:00 16:00-17:00 15:10 Rusya 11:00-12:30 15:00-16:30 12:00-13:00 15:00-16:00 14:10 Japonya Belli değil Belli değil Belli değil Belli değil Belli değil Amerika 19:00-20:30 23:00-00:30 21:00-22:00 24:00-01:00 22:10 Meksika 19:00-20:30 23:00-00:30 18:00-19:00 21:00-22:00 22:10 Brezilya 16:00-17:30 20:00-21:30 17:00-18:00 20:00-21:00 20:10 Abu Dhabi 12:00-13:30 16:00-17:30 13:00-14:00 16:00-17:00 16:10

*Yaz/kış saati uygulamasından ötürü saatlerde oynama olabilir. Kesin saatler için hafta sonu öncesinde yayınlanan programı takip etmenizi öneririz.

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