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Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

2020 Formula 1 Türkiye GP biletleri Biletix'te satışa çıktı!

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2020 Formula 1 Türkiye GP biletleri Biletix'te satışa çıktı!
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15 Kasım'da Intercity İstanbul Park pistinde gerçekleştirilecek Formula 1 Türkiye GP biletleri Biletix üzerinden satışa sunuldu.

Formula 1 taraftarları uzun zamandır 2020 Türkiye GP bileti almak için bekliyorlar. Bugün 12:00 itibariyle 2020 Türkiye Formula 1 yarışı biletleri Biletix'te satışa sunuldu.

Türkiye GP organizatörü Intercity, geçtiğimiz günlerde bilet fiyatlarını açıklamıştı. 2020 Formula 1 İstanbul biletleri ilk 24 saat boyunca indirimli olacak. 3 günlük olarak satılacak Formula 1 biletlerinden en ucuzu 90 TL, en pahalısı ise 1900 TL olacak. 

İndirimli satış süresi bittikten sonra ise en ucuz F1 bileti 120 TL, en pahalı F1 bileti ise 2750 TL olacak.

2020 Formula 1 biletlerini Biletix internet sitesi üzerinden alabilirsiniz. Ancak 12:00 itibariyle Biletix internet sitesinde aşırı yavaşlama söz konusu.

2020 F1 İstanbul Türkiye GP biletlerini buradan satın alabilirsiniz.

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Formula 1TM DHL Turkish Grand Prix 2020’nin kategori fiyatları şu şekilde;

Tribün

Kampanya Fiyatları

Normal Dönem Fiyatları

Platinum

1.900TL

2.750TL

Gold 1

1.500TL

2.200TL

Gold 2

1.500TL

2.200TL

Gold 3

1.300TL

1.900TL

Gold Açık

1.100TL

1.600TL

Silver 1

850TL

1.200TL

Silver 2

550TL

750TL

Silver 3

750TL

1.050TL

Silver 4

750TL

1.050TL

Silver 5

350TL

475TL

Silver 6

250TL

350TL

Silver 7

850TL

1.200TL

Silver 8

850TL

1.200TL

Açık Alan

90TL

120TL
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Editör Abdullah Çelik

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