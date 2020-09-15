2020 Formula 1 Türkiye GP biletleri Biletix'te satışa çıktı!

Formula 1 taraftarları uzun zamandır 2020 Türkiye GP bileti almak için bekliyorlar. Bugün 12:00 itibariyle 2020 Türkiye Formula 1 yarışı biletleri Biletix'te satışa sunuldu.

Türkiye GP organizatörü Intercity, geçtiğimiz günlerde bilet fiyatlarını açıklamıştı. 2020 Formula 1 İstanbul biletleri ilk 24 saat boyunca indirimli olacak. 3 günlük olarak satılacak Formula 1 biletlerinden en ucuzu 90 TL, en pahalısı ise 1900 TL olacak.

İndirimli satış süresi bittikten sonra ise en ucuz F1 bileti 120 TL, en pahalı F1 bileti ise 2750 TL olacak.

2020 Formula 1 biletlerini Biletix internet sitesi üzerinden alabilirsiniz. Ancak 12:00 itibariyle Biletix internet sitesinde aşırı yavaşlama söz konusu.

2020 F1 İstanbul Türkiye GP biletlerini buradan satın alabilirsiniz.

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Formula 1TM DHL Turkish Grand Prix 2020’nin kategori fiyatları şu şekilde;