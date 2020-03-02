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Formula 1 / Son dakika

2020 Formula 1 sezonu, Hollanda GP ile mi başlayacak?

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2020 Formula 1 sezonu, Hollanda GP ile mi başlayacak?
Ekleyen:
, Editör
Yardımcı Editör: Emir Tanyol Kar
2 Mar 2020 11:29

Son çıkan söylentilere göre F1 yönetimi, Coronavirüs ile ilgili mevcut durumdan ötürü, sezonu Hollanda Grand Prix'sinde başlatmayı gözden geçiriyor.

Dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı ve kısa süre içerisinde dünyadaki pek çok ülkeye yayıldı.

Virüsün özellikle İtalya üzerindeki etkisi her geçen gün artarken, motor sporları dünyasındaki önemli takımlardan bazılarının İtalya'da yer alıyor olması, etkinliklerin durumunu tehlikeye sokuyor.

Çin'de yapılması planlanan Formula E ve Formula 1 yarışları zaten iptal edildi. Dün ise 2020 MotoGP sezonunun ilk yarışı olan Katar Grand Prix'sinin iptal edildiği açıklandı.

Bunun ötesinde Monza'da yapılması planlanan DTM sezon öncesi testi Hockenheim'a alındı.

Ferrari ve AlphaTauri'ye ait bazı çalışanların Barcelona'daki sezon öncesi testine katılamadığı biliniyor ve hatta İtalya'daki riskli bölgelerde yaşayan personelin fabrikalara girmesine izin verilmiyor.

Avustralya bugün aldığı kararla, İtalya'dan gelen tıp ve yaşlı bakım sektörlerinde çalışan insanların 14 gün boyunca karantinada tutulacağını açıklamıştı. Şimdilik İtalya'da yaşayan veya İtalya'dan gelen diğer insanların ülkeye gelişinde bir engel bulunmuyor ancak bu durumun ilerleyen günlerde daha kötü bir hal alabileceği de konuşuluyor.

Sezonun ikinci yarışı ise Avustralya'dan bir hafta sonra Bahreyn'de yapılacak. Fakat Bahreyn Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkede beşi Bahreyn, biri Suudi Arabistan vatandaşı olmak üzere altı kişide daha virüs tespit edildiği ve salgına yakalananların sayısının 47'ye ulaştığı belirtildi. Ülkede salgınla mücadele için eğitim öğretime 26 Şubat'tan itibaren iki hafta ara verilmişti.

Ayrıca Bahreyn, alınan önlemler bağlamında, Irak ve Lübnan'a yapılan karşılıklı tüm uçak seferlerinin bir sonraki emre kadar durdurulduğunu da açıkladı. Açıklamada ayrıca, Uluslararası Bahreyn Havaalanı'na gelen ve virüs taşıdığından şüphelenilen herkesin muayene edileceği ve hastalık belirtileri taşıyanların derhal tedavi altına alınacakları bilgisi paylaşıldı.

Sezonun üçüncü yarışı ise Vietnam'da yapılacak ve Çin'in komşusu konumunda yer alan Vietnam'da çok sayıda virüs vakası olduğu biliniyor. Vietnam'ın hemen yanında bulunan Tayland, MotoGP yarışının ertelenmesine karar vermişti.

Vietnam'da 21 Şubat'ta başlaması planlanan lig maçlarının da virüs nedeniyle 7 Mart'a ertelenmesi, ülkedeki durumun ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne seriyor. Bu bağlamda Formula 1 takımlarının da sağlık koşullarını göz önünde bulundurarak Vietnam'a gitmek istemeyebileceği ihtimaller dahilinde.

Vietnam şu anda İtalya, Kore ve İran'dan gelen yolcuları 14 günlük karantina altına alıyor ve ülkeye girişlerine bu şekilde izin veriyor.

Avustralya, Bahreyn ve Vietnam'ın karantina uygulamaları ve salgının hızla yayılmasından dolayı takvimler ilk Avrupa yarışı olan Hollanda Grand Prix'sini sezonun açılış yarışı olarak gösteriyor.

Hollanda, İtalya'dan gelen 56 yaşındaki Hollandalı bir vatandaş ile ülkedeki ilk Coronavirüs vakasına tanıklık etti ve şu anda ülkede 10 kişide Coronavirüs olduğu teyit edilmiş durumda.

Şu an için Avrupa içi uçuşlarda herhangi bir sorun görünmüyor ancak uçuş talebinin ciddi oranda düşmesi nedeniyle firmalar kendi uçuşlarında azalmaya gidiyor.

Uçakla seyahatlerin yanında Avrupa yarışlarında takımlar kara yoluyla yarışlar arasında malzemelerini taşıyor. Alfa Romeo'nun test pilotu Robert Kubica da daha güvenli olacağını düşündüğü için sezon öncesi testlere kendi arabasıyla geldiğini itiraf etmişti.

Mark Gallagher dün akşam bu konuda bir tweet attı ve F1'in 48-72 saat içerisinde sezona Melbourne'de mi yoksa Zandvoort'ta mı başlayacağına karar vereceğini iddia etti.

 

 

 

4 tekerden 2 tekere geçtiğimizde de durum pek farklı görünmüyor. MotoGP'de Katar Grand Prix'sinin iptal edilmesinden sonra Tayland'ın da ertelenmesiyle birlikte sezonun açılış yarışı 5 Nisan'daki Amerika Grand Prix'si olarak görünüyor.

American Airlines ise yaptığı açıklamada 1 Mart - 25 Nisan tarihleri arasında Milan'dan New York ve Miami'ye yapılacak olan uçuşların gidiş-dönüş olarak tamamının iptal edildiği duyurarak, İtalya ile olan uçuşları kısıtlamaya başladı. American Airlines'a ek olarak Delta Air Lines ve United Airlines da İtalya uçuşlarında kısıtlamaya gitti.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda ise sezonun ilk yarışı geçtiğimiz hafta sonu Phillip Island'da gerçekleştirildi ancak sezonun ikinci yarışı 14-15 Mart tarihlerinde Katar'da gerçekleştirilecek.

Seride yarışan İtalyan ekipler yarıştan hemen sonra fabrikalarına döndüyse 2 hafta sonra gerçekleştirilecek olan Katar yarışına katılamayacaklar. Bundan dolayı takımların 2 haftalık süreçte fabrikalarına uğramadan Avustralya'dan direkt olarak Katar'a geçip yarışı burada bekleyecekleri düşünülüyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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