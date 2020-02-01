2020 Formula 1 kuralları - Neler değişti?

2021 F1 kuralları, geçen seneki kurallara göre devrim değil evrim şeklinde olacak. Aracın dış görüntüsü üzerinde çok aşırı değişikliklerden ziyade 2020 F1 sezonunda genel olarak prosedürlerde değişiklik olacak.

Yarış sonunda fiziki damalı bayrak

2019 F1 sezonunda, geleneksel fiziki damalı bayrağın yerine ışıklı paneller kullanılmaya başlanmıştı. Yarış sonunda damalı bayrak sallanıyordu ancak yarışı resmi olarak sonlandıran şey elektronik tabelada gösterilen damalı bayraktı.

Japonya GP'de yaşanan bir sorun, geleneksel damalı bayrağa dönüşü tetikledi. Japonya GP'nin bitmesine bir tur varken elektronik tabelalarda damalı bayrak gösterildi. Bu olay, yarışın normalden bir tur önce tamamlanmasına neden oldu yani son tur tamamlansa da yarış sonucu bir önceki turun sonucuna göre belirlendi.

Daha fazla yarış, daha az test

Bildiğiniz üzere 2020 F1 takviminde 22 yarış yer alıyor. Bu, tarihin en uzun takviminin gerçekleşeceği manasına geliyor.

FOM ve FIA, artan yarış sayısı karşısında takım personellerinin işlerini kolaylaştırmak ve takımların giderlerini azaltmaya yardımcı olmak için sezon öncesinde gerçekleştirilen 8 günlük testleri 6 güne düşürdü.

Bu değişikliğin ardından testler 19-21 Şubat ve 26-28 Şubat tarihleri arasında Barcelona'da gerçekleştirilecek.

Bir diğer değişiklik ise sezon içi testlerinde oldu ve 2020'de sezon içi testler tamamen kaldırıldı.

Azalan testler karşısında genç sürücüler için iyi bir haber var. Sezon bittikten sonra Abu Dhabi'de gerçekleştirilecek testlerde her takım, en az bir gün deneyimsiz pilot (2 ya da daha az yarış deneyimi olan ya da hiç olmayan) çalıştırmak zorunda.

Bunun dışında antrenman seansına katılan ve sorunsuz bir şekilde 100 km tamamlayan genç pilotlara süper lisans için ekstra 1 puan verilecek.

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Daha uzun çalışma yasağı

2020 F1 kurallarında, mekanikerler için olumlu bir değişiklik bulunuyor. Yarış hafta sonunda perşembeyi cumaya bağlayan gece normalde mekanikerler 8 saat boyunca araç üzerinde çalışamıyorlardı.

2020'de bu kuralda değişiklik yapıldı ve 8 saatlik çalışamama süresi 9 saate çıkarıldı. Yani mekanikerler gece bir saat daha fazla uyuyabilecekler. Takımların sezon boyunca iki defa ceza almadan bu yasağı çiğnemesine izin veriliyor.

Köpek balığı yüzgeci zorunluluğu

2020 F1 kurallarında araçlar üzerinde çok az değişiklik olacak demiştik. Bunlardan birisi motor kapağında olacak. McLaren'ın 2019'un başında motor kapağının arkasında kullandığı yüzgeç şeklindeki çıkıntı, 2020'de zorunlu olacak.

Taraftarların pilotların numaralarını daha rahat görebilmeleri için motor kapağında numaranın ekleneceği bu çıkıntı yer alacak.

Tartı kuralında esneme

Pierre Gasly'nin Azerbaycan GP hafta sonunda 2. antrenman seansında tartı çağrısını görmemesi üzerine kaçırması, Red Bull pilotunun otomatik olarak cezalandırılmasına neden olmuştu.

Sebebi her ne olursa olsun pitte tartıya girme çağrısına cevap vermeyen pilotlara direkt ceza veriliyordu.

Bu kural 2020 F1 sezonu öncesinde yumuşatıldı ve pilotların kasıtlı olarak tartı çağrısını ihlal etmediği durumlarda koşulların değerlendirilmesine izin verildi. Yani tartı çağrısı ihlali, doğrudan ceza ile sonuçlanmayacak.

Aynısı fodepar yani hatalı startlar için de geçerli. Eskiden hatalı kalkış yapan pilotlara 10 sn dur kalk cezası veriliyordu. 2020'de hatanın durumuna göre sadece 5 ya da 10 sn zaman cezası verilecek.

Testlerde görüntü engelleyici duvarlar kullanılmayacak

Kış testlerinde yeni parça getiren takımlar, genelde bunu gizlemek için çeşitli yöntemler kullanırdı. Ancak FOM ve FIA, taraftarlar için testleri daha çekici hale getirmek için tür girişimleri yasakladı.

Testlerin gerçekleştirildiği 09:00 ile 18:00 saatleri arasında pitlerde bu tür aracın görüntüsünü engelleme faaliyetleri yasak olacak. Buna karşı aracın tabanı takılı değilse ya da araç pist üstünde durmuşsa ve çekici üzerinde pite getiriliyorsa, o zaman araç örtü ile örtülebilecek.

Ön kanatta kullanılan metalde kısıtlama

FIA ön kanatların başka bir aracın tekerleğine yandan temas ettiğinde lastik patlamalarını minimum seviyeye indirmek için kurallarda küçük bir değişiklik yaptı.

2020 kural değişikliğine göre ön kanadın, kenar plakası ve plaka dışında yer alan kısmı dahil 5 cm'lik bölümünde herhangi bir metal parça yer almayacak ve bu bölüm tamamen karbon fiberden oluşacak. Metal parça, kenar plakasının en erken 30 mm iç tarafında koyulabilecek.

Fren kanalı, listelenen parçalar arasına alındı

Formula 1'de "listelenen parça" ya da "listede yer alan parça" olarak sınıflandırılan parçaları her takımın kendisi tasarlaması gerekiyor. Bu parçalar başka bir şirketten ya da takımdan alınamıyor. Listelenen diğer parçalar aracın karoseri, kaza yapısı, ön kaza yapısı ve monokok.

Startlarda daha az elektronik destek

Son senelerde sürekli olarak elektronik desteklerin azaltılmasından bahsediyoruz. 2020'de pilotların startlarındaki destekler daha da azaltılacak. Motor torkunun % 90'ı doğrudan debriyaj pedalı ile pilot tarafından yönetilecek.

Stop etmeyi engelleyici sistem yine olacak ancak pilotlar iyi bir kalkış ve iyi kavrama noktası için daha çok çalışmak zorunda olacaklar.

Ekstra MGU-K

Pilotların normalde sezon boyunca 2 MGU-K kullanmaları gerekiyordu ancak yarış sayısının artmasının sonucunda FIA, 2020'de pilotlara 3'er MGU-K verilmesini onayladı.

2019'da 20 pilotun 9'unun MGU-K sınırını aştığını düşünürsek, bu değişiklik pilotların ve takımların rahatlamalarını sağlayacak.

Bu kural değişikliği ile birlikte pilotlar sezon boyunca güç ünitesinde 3 içten yanmalı motor, 3 turbo, 3 MGU-H ve 3 MGU-K kullanırken 2 Enerji Deposu'na ve 2 Kontrol Elektroniğine sahip olacaklar.

Depo dışında daha az yakıt

2019'da F1 araçlarının yakıt hücresi dışında 2 litre daha yakıt olmasına izin veriliyordu. Yakıttan avantaj kazanmak isteyen takımlar, depo dışında daha fazla yakıt bulundurmayı avantajına çevirecek yöntemler arıyorlardı. 2020 F1 sezonu öncesinde bu kuralda değişiklik yapıldı ve yakıt deposu dışında maksimum 250 ml yakıt bulunabileceği belirtildi.