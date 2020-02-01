2020 Formula 1 kuralları - Neler değişti?

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
39 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
Sıradaki Etkinlik
46 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
Sıradaki Etkinlik
60 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
16 Nis
-
19 Nis
Sıradaki Etkinlik
74 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
Sıradaki Etkinlik
88 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
Sıradaki Etkinlik
95 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
Sıradaki Etkinlik
109 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
Sıradaki Etkinlik
123 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
Sıradaki Etkinlik
130 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
Sıradaki Etkinlik
144 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
Sıradaki Etkinlik
151 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
165 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
Sıradaki Etkinlik
179 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Sıradaki Etkinlik
207 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
214 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Sıradaki Etkinlik
228 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
235 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
249 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
263 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
270 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
284 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
Sıradaki Etkinlik
298 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Özel Haber

2020 Formula 1 kuralları - Neler değişti?

paylaşım
yorumlar
2020 Formula 1 kuralları - Neler değişti?
Ekleyen:
, Şef Editör
1 Şub 2020 12:49

2021'deki radikal kural değişiklikleri öncesinde Formula 1, 2020'de büyük ölçüde 2019 kurallarının devamına sahip olacak ancak yine de 2020 F1 kurallarında ufak tefek bazı değişiklikler olacak. Yeni sezon öncesinde değişikliklere yakından bakmaya ne dersiniz?

2021 F1 kuralları, geçen seneki kurallara göre devrim değil evrim şeklinde olacak. Aracın dış görüntüsü üzerinde çok aşırı değişikliklerden ziyade 2020 F1 sezonunda genel olarak prosedürlerde değişiklik olacak.

Yarış sonunda fiziki damalı bayrak

2019 F1 sezonunda, geleneksel fiziki damalı bayrağın yerine ışıklı paneller kullanılmaya başlanmıştı. Yarış sonunda damalı bayrak sallanıyordu ancak yarışı resmi olarak sonlandıran şey elektronik tabelada gösterilen damalı bayraktı.

Japonya GP'de yaşanan bir sorun, geleneksel damalı bayrağa dönüşü tetikledi. Japonya GP'nin bitmesine bir tur varken elektronik tabelalarda damalı bayrak gösterildi. Bu olay, yarışın normalden bir tur önce tamamlanmasına neden oldu yani son tur tamamlansa da yarış sonucu bir önceki turun sonucuna göre belirlendi.

İlgili haber:

Daha fazla yarış, daha az test

Bildiğiniz üzere 2020 F1 takviminde 22 yarış yer alıyor. Bu, tarihin en uzun takviminin gerçekleşeceği manasına geliyor.

FOM ve FIA, artan yarış sayısı karşısında takım personellerinin işlerini kolaylaştırmak ve takımların giderlerini azaltmaya yardımcı olmak için sezon öncesinde gerçekleştirilen 8 günlük testleri 6 güne düşürdü.

Bu değişikliğin ardından testler 19-21 Şubat ve 26-28 Şubat tarihleri arasında Barcelona'da gerçekleştirilecek.

Bir diğer değişiklik ise sezon içi testlerinde oldu ve 2020'de sezon içi testler tamamen kaldırıldı.

Azalan testler karşısında genç sürücüler için iyi bir haber var. Sezon bittikten sonra Abu Dhabi'de gerçekleştirilecek testlerde her takım, en az bir gün deneyimsiz pilot (2 ya da daha az yarış deneyimi olan ya da hiç olmayan) çalıştırmak zorunda.

Bunun dışında antrenman seansına katılan ve sorunsuz bir şekilde 100 km tamamlayan genç pilotlara süper lisans için ekstra 1 puan verilecek.

İlgil haber:

Daha uzun çalışma yasağı

2020 F1 kurallarında, mekanikerler için olumlu bir değişiklik bulunuyor. Yarış hafta sonunda perşembeyi cumaya bağlayan gece normalde mekanikerler 8 saat boyunca araç üzerinde çalışamıyorlardı. 

2020'de bu kuralda değişiklik yapıldı ve 8 saatlik çalışamama süresi 9 saate çıkarıldı. Yani mekanikerler gece bir saat daha fazla uyuyabilecekler. Takımların sezon boyunca iki defa ceza almadan bu yasağı çiğnemesine izin veriliyor.

Köpek balığı yüzgeci zorunluluğu

2020 F1 kurallarında araçlar üzerinde çok az değişiklik olacak demiştik. Bunlardan birisi motor kapağında olacak. McLaren'ın 2019'un başında motor kapağının arkasında kullandığı yüzgeç şeklindeki çıkıntı, 2020'de zorunlu olacak.

Taraftarların pilotların numaralarını daha rahat görebilmeleri için motor kapağında numaranın ekleneceği bu çıkıntı yer alacak.

Tartı kuralında esneme

Pierre Gasly'nin Azerbaycan GP hafta sonunda 2. antrenman seansında tartı çağrısını görmemesi üzerine kaçırması, Red Bull pilotunun otomatik olarak cezalandırılmasına neden olmuştu.

Sebebi her ne olursa olsun pitte tartıya girme çağrısına cevap vermeyen pilotlara direkt ceza veriliyordu.

Bu kural 2020 F1 sezonu öncesinde yumuşatıldı ve pilotların kasıtlı olarak tartı çağrısını ihlal etmediği durumlarda koşulların değerlendirilmesine izin verildi. Yani tartı çağrısı ihlali, doğrudan ceza ile sonuçlanmayacak.

Aynısı fodepar yani hatalı startlar için de geçerli. Eskiden hatalı kalkış yapan pilotlara 10 sn dur kalk cezası veriliyordu. 2020'de hatanın durumuna göre sadece 5 ya da 10 sn zaman cezası verilecek.

İlgili haber:

Testlerde görüntü engelleyici duvarlar kullanılmayacak

Kış testlerinde yeni parça getiren takımlar, genelde bunu gizlemek için çeşitli yöntemler kullanırdı. Ancak FOM ve FIA, taraftarlar için testleri daha çekici hale getirmek için tür girişimleri yasakladı.

Testlerin gerçekleştirildiği 09:00 ile 18:00 saatleri arasında pitlerde bu tür aracın görüntüsünü engelleme faaliyetleri yasak olacak. Buna karşı aracın tabanı takılı değilse ya da araç pist üstünde durmuşsa ve çekici üzerinde pite getiriliyorsa, o zaman araç örtü ile örtülebilecek.

İlgili haber:

Ön kanatta kullanılan metalde kısıtlama

FIA ön kanatların başka bir aracın tekerleğine yandan temas ettiğinde lastik patlamalarını minimum seviyeye indirmek için kurallarda küçük bir değişiklik yaptı.

2020 kural değişikliğine göre ön kanadın, kenar plakası ve plaka dışında yer alan kısmı dahil 5 cm'lik bölümünde herhangi bir metal parça yer almayacak ve bu bölüm tamamen karbon fiberden oluşacak. Metal parça, kenar plakasının en erken 30 mm iç tarafında koyulabilecek.

Fren kanalı, listelenen parçalar arasına alındı

Formula 1'de "listelenen parça" ya da "listede yer alan parça" olarak sınıflandırılan parçaları her takımın kendisi tasarlaması gerekiyor. Bu parçalar başka bir şirketten ya da takımdan alınamıyor. Listelenen diğer parçalar aracın karoseri, kaza yapısı, ön kaza yapısı ve monokok.

İlgili haber:

Startlarda daha az elektronik destek

Son senelerde sürekli olarak elektronik desteklerin azaltılmasından bahsediyoruz. 2020'de pilotların startlarındaki destekler daha da azaltılacak. Motor torkunun % 90'ı doğrudan debriyaj pedalı ile pilot tarafından yönetilecek.

Stop etmeyi engelleyici sistem yine olacak ancak pilotlar iyi bir kalkış ve iyi kavrama noktası için daha çok çalışmak zorunda olacaklar.

Ekstra MGU-K

Pilotların normalde sezon boyunca 2 MGU-K kullanmaları gerekiyordu ancak yarış sayısının artmasının sonucunda FIA, 2020'de pilotlara 3'er MGU-K verilmesini onayladı.

2019'da 20 pilotun 9'unun MGU-K sınırını aştığını düşünürsek, bu değişiklik pilotların ve takımların rahatlamalarını sağlayacak.

Bu kural değişikliği ile birlikte pilotlar sezon boyunca güç ünitesinde 3 içten yanmalı motor, 3 turbo, 3 MGU-H ve 3 MGU-K kullanırken 2 Enerji Deposu'na ve 2 Kontrol Elektroniğine sahip olacaklar.

İlgili haber:

Depo dışında daha az yakıt

2019'da F1 araçlarının yakıt hücresi dışında 2 litre daha yakıt olmasına izin veriliyordu. Yakıttan avantaj kazanmak isteyen takımlar, depo dışında daha fazla yakıt bulundurmayı avantajına çevirecek yöntemler arıyorlardı. 2020 F1 sezonu öncesinde bu kuralda değişiklik yapıldı ve yakıt deposu dışında maksimum 250 ml yakıt bulunabileceği belirtildi.

İlgili içerikler:

Sonraki haber
Tost: "22 yarış, F1 personeli için mutlak sınır"

Önceki haber

Tost: "22 yarış, F1 personeli için mutlak sınır"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Abdullah Çelik

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

2020 Formula 1 kuralları - Neler değişti?

37dk
2
Formula 1

Baba Hamilton: "2010/2011'de Lewis'le yaşadığımız şeyler kalbimi kırdı"

3
MotoGP

Aprilia, 2020 motosikletinin ilk fotoğrafını yayınladı

12dk
4
Formula 1

"Virüs bu hızda yayılmaya devam ederse Çin GP'ye kimse gitmez"

5
Formula 1

Renault, 2020 F1 aracını çalıştırdı!

Son Videolar

Racing Point, Aston Martin F1 oluyor! - 31 Ocak Cuma F1 ve Motor Sporları Haberleri 07:36
Formula 1

Racing Point, Aston Martin F1 oluyor! - 31 Ocak Cuma F1 ve Motor Sporları Haberleri

Ferrari, 2020 aracını ilk kez çalıştırdı! - 30 Ocak Perşembe F1 ve Motor Sporları Haberleri 08:17
Formula 1

Ferrari, 2020 aracını ilk kez çalıştırdı! - 30 Ocak Perşembe F1 ve Motor Sporları Haberleri

Alonso: 07:26
Formula 1

Alonso: "Hamilton'ın zayıf yönleri var'' - 29 Ocak Çarşamba F1 ve Motor Sporları Haberleri

Ferrari, 2020'de eskisi kadar güçlü olmayacak - 28 Ocak Salı F1 ve Motor Sporları Haberleri 08:53
Formula 1

Ferrari, 2020'de eskisi kadar güçlü olmayacak - 28 Ocak Salı F1 ve Motor Sporları Haberleri

Motor sporları dünyası Kobe Bryant'ı unutmadı - 27 Ocak Pazartesi F1 ve Motor Sporları Haberleri 08:34
Formula 1

Motor sporları dünyası Kobe Bryant'ı unutmadı - 27 Ocak Pazartesi F1 ve Motor Sporları Haberleri

Son Haberler

2020 Formula 1 kuralları - Neler değişti?
F1

2020 Formula 1 kuralları - Neler değişti?

Tost: "22 yarış, F1 personeli için mutlak sınır"
F1

Tost: "22 yarış, F1 personeli için mutlak sınır"

Calderon, 2020'de Alfa Romeo ile çalışmaya devam etmeyi bekliyor
F1

Calderon, 2020'de Alfa Romeo ile çalışmaya devam etmeyi bekliyor

Chadwick: "F1 için acelem yok"
F1

Chadwick: "F1 için acelem yok"

Toro Rosso, 14 Şubat'ta AlphaTauri adına geçecek
F1

Toro Rosso, 14 Şubat'ta AlphaTauri adına geçecek

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
16 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.