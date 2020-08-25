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Formula 1 / Özel Haber

2020 Formula 1 araçları, İstanbul Park'ta ne kadar hızlı olacak?

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2020 Formula 1 araçları, İstanbul Park'ta ne kadar hızlı olacak?
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Uzun zamandır Türkiye GP'nin takvime döneceği yönündeki iddiaların resmiyet kazanmasıyla artık 2020 Türkiye GP ile ilgili farklı içeriklere odaklanabiliriz.

En son 2011'de Formula 1'e ev sahipliği yapan Türkiye, 9 yıl aradan sonra koronavirüs pandemisinin yarattığı olumsuzluklar sayesinde yeniden Formula 1 dünyasını misafir edecek.

Intercity İstanbul Park pisti 13, 14, 15 Kasım tarihlerinde Türkiye GP'ye ev sahipliği yapacak.

Peki tarihin en hızlı araçları, Intercity İstanbul Park pistinde ne kadar hızlı olacaklar?

Günümüzde İstanbul Park pistine dair gerçekçi bir tur zamanı verisi olmadığı için eski veriler üzerinden bir çıkarımda bulunacağız.

Bunun için 2011'de yapılan yarışlarla, 2019 ve 2020'de yapılan yarışlar arasındaki farka bakacağız.

Yarış 2011 2019 Fark 2020 Fark
İspanya GP 1:20.981 1:15.406 5.575 1:15.584 -178
Britanya GP  1:30.399 1:25.093 5.306 1:24.303 790
Macaristan GP  1:19.815 1:14.572 5.243 1:13.447 1.125
Belçika GP 1:48.298 1:42.519 5.779    
Japonya GP 1:30.466 1:27.064 3.402    
Brezilya GP 1:11.918 1:7.508 4.410    
Abu Dhabi GP 1:38.481 1:34.779 3.702    
Bahreyn GP 1:32.422 1:27.866 4.556    

 

Son yapılan Türkiye GP'den bu yana Formula 1 çok değişti. Araçlar genişledi ve ağırlaştı, aerodinamik yapıları değişti, V8 motorlardan turbo V6 hibrit motorlara geçildi, lastikler değişti, birçok teknoloji değişti... Tüm bu değişikliklerin ardından tarihin en hızlı Formula 1 araçlarını izliyoruz.

Bu sene 2011'de yarış yapılan pistlerden sadece 3 tanesinde yarış yapıldı. Bunlar Silverstone, Hungaroring ve Katalonya. Red Bull Ring o sene takvimde olmadığı için bir kıyaslama yapamıyoruz. Bunun dışında daha iyi karşılaştırma olabilmesi için 2019'da gerçekleştirilen bazı yarışları da tabloya ekledik. Geçen seneden bu yana araçların ortalama 1 sn geliştiğini dikkate alarak kıyaslama yaparsak ortalama bir sonuca varmış oluruz.

Pistlerin yapısına göre yere basma gücü seviyesi ya da motor gücü öne çıkıyor olsa da, 2011'den bu yana hem motor gücü hem de yere basma gücü seviyesi açısından ilerleme olduğunu dikkate alırsak ve genel olarak derecelere bakarsak araçların 2011 ile 2019 arasında yaklaşık 5 sn, 2019 ile 2020 arasında ise 1 sn yani pist yapısına göre 5 ila 6 sn arasında hızlandığını söyleyebiliriz.

En son Türkiye GP'de pole pozisyonunu 1:25.049 derecesiyle Red Bull pilotu Sebastian Vettel kazanmıştı. Takımlar için Türkiye GP ve İstanbul Park yeni ve bilinmeyen bir pist olacak. 2011 ve öncesine dair veriler olsa da o verilerin günümüz şartları ile tam uyumlu olduğunu söylemek zor. Ancak geçen seneki derecelere baktığımızda, sıralamalar kuru zeminde gerçekleşirse pole pozisyonu derecesinin 1:19.xxx ile 1:20.xxx arasında olabileceğini söyleyebiliriz. Ancak henüz hayata geçmeyen tek motor modu uygulamasının araçları ne kadar etkileyeceğini henüz bilmiyoruz. Bunun etkisini de önümüzdeki haftalarda öğreneceğiz.

Peki sizce 2020 Türkiye GP'de en hızlı tur derecesi kaç olacak?

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Seri Formula 1
Editör Abdullah Çelik

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