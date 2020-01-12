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Formula 1 / Son dakika

2020 Ferrari çarpışma testlerini geçti!

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2020 Ferrari çarpışma testlerini geçti!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
12 Oca 2020 14:40

Yeni aracını 11 Şubat'ta tanıtacak olan Ferrari, Bollate'deki çarpışma testlerini ilk denemesinde geçmeyi başardı.

Ferrari, yeni Formula 1 aracını 11 Şubat'ta tanıtacak ve Ferrari takım patronu Mattia Binotto, yeni aracı en erken tanıtan takım olacaklarına inandığını söylemişti.

Her sezon öncesinde takımlar şasilerini FIA'nın çarpışma testlerine sokmak zorunda kalıyor ve eğer çarpışma testlerini geçemezlerse FIA'dan resmi onay alamıyorlar.

Daha önce Alfa Romeo, 2020 şasisini çarpışma testine sokmuş ve başarısız olmuştu. Bu yüzden yeni bir şasi hazırlıyorlar ve çarpışma testinden tekrar geçecekler.

Ayrıca Racing Point geçtiğimiz haftalarda çarpışma testine girdi ve bu testlerden başarıyla geçen ilk takım oldu.

Şimdi ise Ferrari'nin Milano'nun hemen dışında bulunan Bollate'de zorunlu çarpışma testine girdiği ve bu testlerden başarıyla geçtiği ortaya çıktı.

Motorsport.com İtalya, Ferrari için her şeyin yolunda ilerlediğini ve artık yeni aracın montajına başlanacağını öğrendi.

Böylelikle şimdiye kadar 10 takımdan sadece 2'si zorunlu çarpışma testini geçmiş oldu.

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Seri Formula 1
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Editör Roberto Chinchero

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