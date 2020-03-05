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Formula 1 / Özel Haber

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?

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2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?
Ekleyen:
, Şef Editör
5 Mar 2020 17:25

2020 Formula 1 sezonuna artık sadece birkaç gün kalmışken, herkesin merak ettiği konuların başında, 2020 F1 yarışlarını hangi kanalda izleyeceğimiz konusu yer alıyor.

Bildiğiniz üzere Formula 1 son senelerde Saran Holding'in kurmuş olduğu S Sport kanalında yayınlanıyordu. 2020 F1 sezonu için de herhangi bir değişiklik söz konusu değil, yani 2020 F1 yarışları yine S Sport'ta yayınlanacak.

Coronavirüs nedeniyle son dakikada bir erteleme ya da iptal olmazsa, 15 Mart'ta gerçekleştirilecek Avustralya GP ile 2020 Formula 1 sezonu başlayacak.

Geçen senelerde olduğu gibi S Sport kanalı, cumartesi günü gerçekleştirilen 3. antrenman seansını, sıralama turlarını ve yarışları canlı olarak yayınlayacak.

2020 Formula 1 yarışları, Türkiye'nin bu alandaki tartışılmaz ismi Serhan Acar tarafından anlatılmaya devam edecek.

Peki S Sport kanalı, hangi platformlarda yer alıyor?

S Sport kanalı ne yazık ki ücretsiz platformlarda yayınlanmıyor. Ancak eski yıllara göre son senelerde iyi olan bir şey varsa, o da S Sport kanalının tek bir ücretli platformda değil, birden fazla ücretli platformda yer alıyor olması. Yani F1 severler, bir sene bir sisteme, ertesi sene başka bir sisteme üye olmak zorunda değiller.

S Sport üzerinden 2020 F1 yarışlarını aşağıdaki kanallardan izleyebilirsiniz:

  • Digiturk 85. Kanal
  • D-Smart 78. Kanal
  • TV+ 77. Kanal
  • Tivibu 74. Kanal
  • Kablo TV 240. Kanal
  • Vodafone TV 11. Kanal

*Yukarıdaki platformlar için çok farklı ücretlendirme politikası olduğu için, aylık ve yıllık ücretler hakkında kendi internet sitelerinden bilgi alabilirsiniz. 

S Sport'un iyi yanlarından birisi MotoGP, Superbike, Formula E, FIA Dünya Rallycross, W Series gibi önemli başka yarış serilerini de yayınlıyor olması.

S Sport'un olumsuz tarafı ise, yarışların zaman zaman İngiltere Premier League maçları ile çakışması. Bu durumlarda ilgili platformlar diğer spor kanallarından yayın yapıyor. Bu durumda yine çakışma olması halinde ise bu sefer platforma özel yayın yapılmıyor.

S Sport, bu tip durumların önüne geçebilmek için S Sport Plus yani internet üzerinden yayın yaptığı platformu kurdu. Kanal bu servisi ile istediğiniz canlı yayını izleme hakkını size sunuyor. S Sport Plus aylık 13.33 TL, yıllık ise 129.99 TL.

Türkiye'de yasal olarak izleyebileceğiniz bir diğer seçenek ise Formula 1'in kendi F1 TV hizmeti. Bu platformda televizyondan normal bir kanal değil, internet üzerinden Formula 1'in sunmuş olduğu yayını izliyorsunuz.

F1 TV Pro ile F1 yayınlarını ve canlı derecelerini canlı olarak takip edebiliyorsunuz ve bunun yanında sistem içerisinde sunulan bazı özel uygulamalara sahip oluyorsunuz. F1 TV Pro, senelik 64.99 Euro, aylık ise 7.99 Euro. F1 TV Pro'da Türkçe anlatım seçeneği bulunmuyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Abdullah Çelik

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Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
FP1 Başlangıç:
7 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
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 İçerik
FP1
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
21:00
12:00
FP2
Cum 13 Mar
Cum 13 Mar
01:00
16:00
FP3
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
23:00
14:00
Sıralama
Cmt 14 Mar
Cmt 14 Mar
02:00
17:00
Yarış
Paz 15 Mar
Paz 15 Mar
01:10
16:10
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