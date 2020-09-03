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Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?

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2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?
Ekleyen:
, Editör

2020 Formula 1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden ve nasıl satın alacak? Bu sorunun cevabını aradık.

2020 Formula 1 DHL Türkiye (İstanbul) Grand Prix'si bilet fiyatlarını geçtiğimiz günlerde eski yıllardaki İstanbul F1 bilet fiyatlarını baz alarak sizlere tahmini olarak söylemiştik.

Intercity İstanbul Park Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak'ın İstanbul F1 açık alan bilet fiyatını günlük 30 TL olarak açıklanmasının ardından, Türkiye GP F1 biletlerinin bu sene nereden alınacağı merak konusu oldu.

Geçmiş senelerde Türkiye'de F1 biletleri Biletix üzerinden satın alınmıştı.

Bu kapsamda Türk F1 taraftarları 2020 F1 biletlerinin yine Biletix'ten mi satılacağını, Biletix'ten satılmayacaksa F1 biletlerinin nereden alınacağını merak ediyorlar.

Yapılan açıklamalara göre 2020 F1 biletlerinin satışı için iki platform ile görüşmeler sürüyor.

F1 Türkiye Grand Prix'si biletlerinin geçtiğimiz yıllarda gerçekleştiği üzere yine Biletix üzerinden satışa sunulması bekleniyor.

Ülkemizde gerçeklen WRC, MXGP gibi diğer motor sporları etkinliklerinin de biletleri Biletix üzerinden satılması, 2020 Formula 1 biletlerinin Biletix'ten satılacağı iddialarını güçlendiriyor.

020 Türkiye GP biletlerinin aynı zamanda Formula 1'in resmi sitesi üzerinden de satışa sunulması bekleniyor.

F1 biletlerinin, koronavirüs öncesi dönemlerdeki gibi Intercity İstanbul Park gişelerinden satılıp satılmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Tek günlük F1 bileti, kombine (üç günlük) F1 bileti, F1 tribün biletleri ve açık alan F1 biletlerinin fiyatlarını geçtiğimiz gün yayınladığınız haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020 F1 Türkiye GP bilet fiyatlarının 30 TL'den başlayacağı açıklanmıştı. Bu bölgede bilet fiyatı günlük 30 TL olacak.

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