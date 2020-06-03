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Formula 1 / Son dakika

2020 F1 takvimini tamamlamak için net bir tarih yok

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2020 F1 takvimini tamamlamak için net bir tarih yok
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik
3 Haz 2020 10:53

Formula 1, 2020 F1 takviminin Avrupa bölümünü açıklamasının ardından kalan bölümü tamamlamak için aceleci davranmayacak.

Formula 1, sezonun ilk 10 yarışının iptal edilip ertelenmesinin ardından yeni sezona dair ilk resmi adımı dün sabah attı ve 8 yarışlık Avrupa takvimini açıkladı.

Mevcut plana göre 5 Temmuz'da Avusturya GP ile başlayacak Avrupa sezonu, 6 Eylül'de İtalya GP ile sona erecek. Böylece sadece 10 haftada 8 yarış gerçekleşecek.

F1'in bu sene aralık ayına kadar uzanacak takvimde 15 ila 18 yarış yapması bekleniyor. Chase Carey, takvimin kalan bölümünü hazırlamak için şu anda bir acelelerinin kalmadığını söyledi.

Carey, "Şu an için takvimin kalanı için son bir tarih vermiyoruz. Mevcut durumun akıcılığında bir tarih belirlememiz, baskı oluşturabilir. İçerisinde bulunduğumuz duruma bakarsak böyle bir hedef koymak doğru ve gerçekçi olmaz."

"Sezonun kalanı için hedefimiz, tamamlayamasak dahi en azından haziran ayının sonuna kadar bir şeyleri belirlemek olacak."

"Ne yapmak istediğimizi biliyoruz. Her şey yolunda gitmezse farklı seçeneklerimiz de var. Takvimde olmasına rağmen olmama durumu olan yarışlar olduğunu biliyoruz. Ancak kesinlikle farklı seçeneklerimiz var." dedi.

Yenilenen takvimde Azerbaycan, Rusya, Vietnam, Çin, Birleşik Devletler, Meksika, Brezilya, Bahreyn ve Abu Dhabi'nin yer alması bekleniyor.

F1, eylül ve ekim aylarında Asya'da yarışlar düzenleyip ardından Amerika'ya gitmeyi, son olarak Orta Doğu'da sezonu kapatmayı hedefliyor. Meksika GP organizatörleri, 1 Kasım tarihinde yani orijinal tarihte yarış yapmayı umduklarını açıkladılar.

Japonya MotoGP yarışının iptal edilmesi, ortak organizatörlere sahip olması nedeniyle F1 yarışının da iptali ile sonuçlanabilir. Bunun dışında takımlara Singapur ve Kanada yarışlarının yapılmayacağı belirtildi.

Carey, "Doğru şeyleri yapmak istiyoruz ancak önceliğimiz güvenlik."

"Doğru şeyleri yapmak ve gelişmeler hakkında mümkün olduğu kadar çok şey öğrenmek istiyoruz. İlgilenmemiz gereken sorunlar neler bunları öğrenmeye çalışıyoruz. Bu yüzden doğru olduğuna inanmadan, aceleci kararlar almak istemiyoruz."

"Alışılmadık bir durum içerisindeyiz. Çok kısa zamana sahip olduğumuz için her şeyi açık göremiyoruz. Tüm organizatörlerimizle yakından aktif bir şekilde çalışıyoruz. Onlar da gelecekte tam olarak ne olacağını göremiyorlar." dedi.

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Editör Luke Smith

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