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Formula 1 / Son dakika

2020 F1 lastiklerine takımların oylamasıyla karar verilebilir

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2020 F1 lastiklerine takımların oylamasıyla karar verilebilir
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
15 Kas 2019 05:41

Gelecek ay Abu Dhabi’de Pirelli’nin 2020 lastikleri test edildikten sonra, Formula 1 takımlarından bu lastikleri gelecek sene kullanıp kullanmamaları konusunda oy kullanmaları istenebilir.

Eğer yeni lastiklerden memnun kalınmazsa ve oylamada 10 takımdan 7’si olumsuz yönde oy kullanırsa gelecek sene de 2019 lastikleriyle yola devam edilebilir.

Austin’deki cuma antrenmanlarında tüm takımlara ikişer set 2020 lastiği verilmişti.

Sürücüler, yol tutuş eksikliğinden dolayı hayal kırıklığı yaşadılar ve Pirelli’nin doğru yönde olup olmadığını sorguladılar. Bu da 2019 lastikleriyle devam etmenin daha iyi bir seçenek olabileceği düşüncesini ortaya çıkarttı.

Pirelli ise, soğuk şartların ve takımların araç ayarlarının henüz hazır olmaması yüzünden bunun temsili bir test olmadığını açıklamıştı.

Pirelli F1 patronu Mario Isola da 2020 lastiklerinin daha az yol tutuş sağlayacağını ancak daha istikrarlı olmasını beklediğini açıklamıştı.

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Takımlar ilk olarak Austin’deki verilere daha detaylı şekilde göz atmaya karar vermişlerdi, ancak bazı isimler 3-4 Aralık’taki Abu Dhabi testinden önce 2019 lastiklerine bağlı kalınması kararının alınması için baskı yapıyorlardı.

Ancak geçtiğimiz hafta FIA teknik şefi Nikolas Tombazis, tüm takımlarla iletişime geçti ve Abu Dhabi testinin 2020 lastikleriyle yapılması konusunda anlaşıldı.

Verilerin incelenmesinin ardından, bazı takımların 2020 lastikleri hakkındaki şüpheleri devam ederse ertesi hafta bir oylama yapılabilir.

Teoride, FIA teknik yönetmeliklerindeki 12.6.1 maddesi uygulanıyor.

Kuralda şu ifadeler belirtiliyor: “Lastik özellikleri, lastik tedarikçisi tarafından FIA ile anlaşılarak, yapı için en geç 1 Eylül’e ve hamur çeşidi için en geç 1 Aralık’a kadar belirlenir.”

“Bu şekilde belirlendiğinde, lastiklerin özellikleri yarışan takımların %70’i kabul etmeden değiştirilmeyecek. Buna karşılık FIA, sezon boyunca güvenlik nedeniyle duyuru yapmaksızın özellikleri değiştirmeye karar verebilir.”

Özellikle orta sıra takımları bu konuda memnun değil, çünkü belirleme için son tarih olan 1 Eylül uzun süre önce geride kaldı.

Bu belirsizlikle beraber takımlar, 2020 aero programlarını iki farklı lastik şekline göre hareket ediyorlar ve bu, az kaynağa sahip olan takımlar için daha zor bir durum.

Ferrari sürücüsü Sebastian Vettel, 2020 lastiklerini deneyen isimlerdendi ve hâlâ bazı endişeler olduğunu belirtti.

Vettel, “Muhtemelen bir şans daha vermek daha iyi olur. Diğer yandan ise, belirlenen hedeflere muhtemelen ulaşamadık.”

“Barcelona’da bir gün test yaptım, Austin’dekilerle karşılaştırma yaptık. Geri bildirimler olumlu değildi ve ileri bir adım atmaya çalışıyoruz. Neler olacağını göreceğiz.” dedi.

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Seri Formula 1
Editör Adam Cooper

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