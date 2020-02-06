2020 F1 kış testleri, F1 TV Pro'da canlı yayınlanacak

Formula 1, kış testlerini ilk olarak 2019'da canlı olarak yayınlamaya başlamıştı. Bugün yapılan açıklamada, bu sene 6 gün sürecek olan 2020 F1 sezon öncesi testlerinin de F1 TV Pro'da yayınlanacağını ve buna ek olarak ilk defa test derecelerinin F1 Live Timing, yani canlı F1 dereceleri sayfasında gösterileceğini duyurdu.

Sezon öncesi testler 19 - 21 Şubat ve 26 - 28 Şubat tarihleri arasında İspanya'nın Barcelona - Katalonya pistinde gerçekleşecek. Test günlerinde pist Türkiye saati ile 10:00 - 14:00, 15:00 - 19:00 saatleri arasında açık olacak.

F1 TV Pro'da her gün Tech Talk adlı teknik güncellemelerin analiz edildiği bir program yapılırken, öğle aralarında basın toplantısı yapılacak. Sky F1 UK'nin hazırlayacağı programlar da F1 TV Pro'da yayınlanacak.

Yukarıdan da anlayacağınız üzere sezon öncesi testleri ilk defa resmi F1 organizasyonu olarak gerçekleştirilecek. Geçen senelerde test görüntülerine ve derecelere ulaşmak ancak piste giden basın mensuplarının çalışmalarıyla mümkün olurken, bu sene hem dereceler hem de canlı yayın, F1 yönetimi tarafından - ücretli de olsa - doğrudan yayınlanacak.

F1 canlı derece uygulaması da bu sene geliştirilmiş bir şekilde kullanıcılara sunulacak. Uygulamayı kullananlar, pilotların tur tur derecelerini inceleyebilecek ve başka pilotların dereceleriyle de kıyaslayabilecek.

F1 TV Pro, Türkiye dahil 77 ülkede hizmet veriyor. F1 TV Pro uygulaması, senelik 64.99 Euro, F1 Access yani ücretli canlı derece uygulaması senelik 26.99 Euro olarak açıklandı.