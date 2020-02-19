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Formula 1 / Test raporu

2020 Barcelona testleri: İlk günün lideri Hamilton ve Mercedes!

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2020 Barcelona testleri: İlk günün lideri Hamilton ve Mercedes!
Ekleyen:
, Editör
19 Şub 2020 17:01

2020 Formula 1 sezonu öncesinde Barcelona'da gerçekleştirilen ilk testlerin ilk gününde Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk sırada yer aldı.

Formula 1'de 2020 sezonu resmi olarak bugün yapılan sezon öncesi testiyle birlikte başladı.

Sabah olduğu gibi öğleden sonra da hava son derece iyiydi ve takımlar olumlu şartlarda önemli veriler topladılar.

Hem sabah hem de öğleden sonra herhangi bir kırmızı bayrak çıkmadı ve sadece Haas'tan Kevin Magnussen ile Red Bull'dan Max Verstappen spin attı. Ancak hem Magnussen hem de aynı yerde iki spin atan Verstappen, herhangi bir sorun yaşamadan yola devam ettiler.

Seans içerisinde Ferrari pilotu Charles Leclerc bir ara elektrik sorunu yaşadı. Ayrıca aracın uzun ve düşük hızlı virajlarda önden kayma yaşadığından şikayetçiydi.

Tüm bunların yaşandığı günde en hızlı isim son şampiyon ve Mercedes pilotu Lewis Hamilton oldu.

Sabah bölümünde Mercedes'in direksiyonuna geçen Valtteri Bottas, en hızlı isimdi ancak öğleden sonra W11'i Hamilton devraldı ve ilk altı saat geride kalırken liderliği takım arkadaşından devraldı.

Altı kez dünya şampiyonu, dört saatte 94 tur atarken 1:16.976'lık derecesiyle günün en hızlı ismi olmayı başardı. İngiliz pilotun en yakın takipçisi, sabah bölümünde 79 tur atan ve 0.337 saniye gerisinde kalan Bottas'tı.

Racing Point testlerin ilk gününde etkileyici bir performans ortaya koydu. Takımın Meksikalı pilotu Sergio Perez, sabah bölümündeki zaman turuyla iki Mercedes'in gerisinde üçüncü oldu. Perez ile Bottas arasında sadece 0.399 saniye yer aldı. 

Hamilton en hızlı turunu daha sert olan C2 lastiğiyle atarken, Bottas ile Perez C3 lastikle attı.

Günün en çok tur atan ismi Red Bull pilotu Max Verstappen'di. Toplamda 167 tur atan Hollandalı pilot, lider Hamilton'ın 0.540 saniye gerisinde kaldı ve dördüncü sırada kendisine yer buldu.

AlphaTauri'de direksiyona geçen isim Daniil Kvyat'tı ve McLaren pilotu Carlos Sainz'ın önünde beşinci oldu.

Her iki pilot da en hızlı derecesini C2 lastikle attı. Öte yandan Ferrari zaman turu anlamında pek de iyi bir gün geçiremedi.

Sebastian Vettel hastalığı nedeniyle ilk günü kaçırırken, yerini alan Charles Leclerc günü 11. sırada bitirebildi.

Monakolu sürücünün en hızlı zamanı, lider Hamilton'ın en iyi derecesinden 1.3 saniye yavaştı. Leclerc zaman kaybetmesine rağmen günü 131 turla tamamladı.

Renault, programını ikiye bölen takımlardan biriydi. Daniel Ricciardo, öğleden sonraki zaman turuyla takım arkadaşı Esteban Ocon'un 0.131 saniye önünde altıncı oldu.

Ocon'un da hemen ardından Williams'la sabah bölümünde piste çıkan ve 73 tur atan George Russell yer aldı.

Russell, geçen yıla kıyasla çok daha iyi bir başlangıç yaptıkları testte Hamilton'ın turundan 1.1 saniye yavaş kaldı. Williams'ta öğleden sonra direksiyona Nicholas Latifi geçti ve günü 12. sırada bitirdi. Robert Kubica, sabah bölümünde Alfa Romeo ile piste çıkan isimdi ve günü 13. sırada bitirdi.

Öğleden sonra direksiyona geçen Antonio Giovinazzi geçti ve 15. oldu. İkiliyi, Haas'tan Kevin Magnussen ayırdı.

Spain Barcelona testi, 1. gün sonuçları:

Poz. Sürücü Takım Tur Zaman (lastik)
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 94 1:16.987 
2 Finland Valtteri Bottas Mercedes 79 1:17.313 
3 Mexico Sergio Pérez Racing Point 58 1:17.375 
4 Netherlands Max Verstappen Red Bull 168 1:17.516 
5 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 114 1:17.698 
6 Spain Carlos Sainz McLaren 161 1:17.842 
7 Australia Daniel Ricciardo Renault 55 1:17.873 
8 France Esteban Ocon Renault 62 1:18.004 
9 United Kingdom George Russell Williams 73 1:18.168 
10 Canada Lance Stroll Racing Point 52 1:18.282 
11 Monaco Charles Leclerc Ferrari 132 1:18.289 
12 Canada Nicholas Latifi Williams 53 1:18.382 
13 Poland Robert Kubica Alfa Romeo 59 1:18.386 
14 Denmark Kevin Magnussen Haas 106 1:18.466 
15 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 79 1:20.096 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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