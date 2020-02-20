2020 Barcelona testleri, 2. gün: Raikkonen sorun yaşamasına rağmen en hızlısı!

2020 Barcelona testlerinin ikinci günü, düne benzer koşullarda yapıldı ve bazı isimler 2020 aracını ilk kez kullandı.

Hem sabah hem de öğleden sonra seansında spin atan bazı isimler vardı ancak büyük bir olay yaşanmadı.

Sabah bölümünde AlphaTauri'den Pierre Gasly spin atarken, öğleden sonra Romain Grosjean beşinci virajda spin attı ve aracın arka kanadını bariyerlere çarptı. Buna rağmen pite geri dönmeyi başardı.

Öğleden sonra Mercedes W11'i Lewis Hamilton'dan devralan Valtteri Bottas öğleden sonra bir spin attı ve daha sonra yaşadığı elektrik sorunuyla günü erken kapattı.

Alfa Romeo ile piste çıkan Kimi Raikkonen ise spin attığı günde, bitime yaklaşık 15 dakika kala aracındaki muhtemel bir sorun nedeniyle yolda kaldı. Böylelikle geride kalan iki günde ilk kez kırmızı bayrak çıkmış oldu.

Tüm bunların yaşandığı seansta genel olarak Racing Point pilotu Sergio Perez'in üstünlüğü vardı. Ancak Raikkonen, öğleden sonra tempo yükseltti ve Meksikalı sürücüyü geçerek ilk günü ilk sırada noktaladı.

Günü 134 tur ile tamamlayan Fin pilot 1:17.091'lik bir derece yakalarken, en yakın rakibi Perez'den 0.2 saniye daha iyi bir tur atmayı başardı. Bu da günü lider tamamlaması için yeterli oldu.

Perez günün en çalışkan isimlerinden birisiydi ve toplamda 145 tur attığı günü ikinci sırada tamamlamayı başardı. Böylelikle Racing Point, güçlü performansını ikinci gün de devam ettirmiş oldu.

Sabah bölümünde piste çıkan Daniel Ricciardo, toplamda 41 tur attığı dört saatlik bölümde 1:17.749 yaptı ve günü üçüncü sırada bitirdi.

Red Bull'da yeni RB16'yı ilk kez süren Alex Albon 1:17.912'lik derecesiyle günü dördüncü sırada tamamlarken, toplamda 134 tur attı.

Bu dört isim gün boyunca 1:18'in altına inebilen dört isimdi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01 ile güne yavaş şekilde başlasa da, sonradan iyi bir ritim yakaladı ve 147 turla günün en çok tur atan ikinci ismi oldu.

Fransız sürücü, günü Albon'un 0.2 saniye gerisinde beşinci sırada tamamladı. Öğleden sonra Ferrari'nin direksiyonuna geçen isim Ferrari pilotu Sebastian Vettel'di.

Çarşamba günü hastalığı yüzünden piste çıkamayan Vettel seans boyunca 73 tur atarken, Raikkonen'in bir saniye gerisinde kaldı ve altıncı oldu.

Williams'ta George Russell iyi bir gün geçirdi ve Williams ile 116 tur atmayı başardı. İngiliz pilot 1:18.266 yaparken, Vettel'in 0.1 saniye gerisinde kaldı.

Russell'ı da sabah bölümünde piste çıkan ve toplamda 49 tur atan Charles Leclerc takip etti. Mercedes'le uzun sürüşlere odaklanan Lewis Hamilton, sabah attığı 1:18.387'lik turuyla dokuzuncu, yine uzun sürüşlere odaklanan McLaren pilotu Lando Norris ise 1:18.474'le onuncu oldu.

Son üç sırada Haas'tan Romain Grosjean, Renault'dan Esteban Ocon ve Mercedes'ten Bottas yer aldı.

Grosjean, 158 turla günün en çok tur atan ismi olmayı başarırken, Renault'nun yeni sürücüsü Ocon, takım arkadaşı Ricciardo'dan 0.8 saniye daha yavaş bir tur attı.

Günü elektrik sorunuyla erken kapatan Bottas ise buna rağmen 77 tur attı.