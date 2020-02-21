2020 Barcelona testi 3. gün: Sabah bölümünde en hızlısı Bottas, Vettel yolda kaldı!

Güneşli havada gerçekleştirilen testlerin üçüncü gününde, sabah bölümünün en hızlı ismi Mercedes'ten Valtteri Bottas'tı.

Seans başlar başlamaz tüm sürücüler piste çıktı ve başlangıçta aero sensörlerle aerodinamik testler yaptılar.

Sabah bölümü diğer iki güne kıyasla daha hareketli geçti ve seans içerisinde iki kez kırmızı bayrak çıktı.

Bunlardan ilki Sebastian Vettel'in motor sorunu yaşayıp seansa erken veda etmesinden ötürü sallandı. İkinci ise düzlükte ilerlerken aniden güç kaybı yaşayan Williams pilotu Nicholas Latifi'nin aracı için sallandı.

Diğer tarafta Max Vestappen de pist dışına taşınca sosis bordürlere temas ederek sağ arka süspansiyonunu kırdı.

Tüm bunların yaşadığı seansta liderlik birkaç kez el değiştirirken, C5 lastikle 1:15.732 yapan Valtteri Bottas en hızlı isim oldu.

Bu, şimdiye kadar testlerde gördüğümüz en hızlı dereceydi.

Fin pilotun en yakın takipçisi, C4 lastikle 1.370 saniye daha yavaş bir tur atan Renault pilotu Esteban Ocon'du. Fransız sürücü yoğun bir sabah bölümü geçirdi ve 76 tur atarken, seansı ikinci sırada noktaladı.

Testlerin dikkat çekici takımı Racing Point'te Lance Stroll 52 tur attığı sabah bölümünü Ocon'un 0.3 saniye gerisinde üçüncü sırada bitirirken, onu da yaklaşık 0.1 saniye geriden AlphaTauri pilotu Daniil Kvyat takip etti.

Rus sürücü sabah bölümünde toplam 62 tur attı.

Red Bull pilotu Verstappen yoğun bir sabah geçirdi. Süspansiyonun tamir edilmesinin ardından uzun sürüşlere odaklanan Hollandalı sürücü, C2 lastikle attığı dereceyle Bottas'ın 1.9 saniye gerisinde beşinci oldu.

Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi, C3 lastikle attığı dereceyle altıncı olurken, onu da C2 lastikle Bottas'ın 2.5 saniye gerisinde kalan McLaren pilotu Carlos Sainz takip etti.

Son üç sırada en hızlı turlarını C3 lastiklerle atan Romain Grosjean, Sebastian Vettel ve Nicholas Latifi yer aldı.

Vettel, yaşadığı motor sorununun ardından seansa erken veda etti ve seansı sadece 40 turla noktaladı. Latifi de motor sorunu yaşamasının ardından sadece 44 tur atabildi.

Barcelone testleri 3. gün sabah bölümü sonuçları: