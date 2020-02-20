2020 Barcelona testi 2. gün: Sürücü kadroları
Barcelona testinin ikinci günü için sadece Mercedes teste katılacağı sürücüleri açıklamadı.
2020 Formula 1 sezonu öncesinde gerçekleştirilen Barcelona testinin ilk günü dün tamamlanmıştı.
Bugün, bazı pilotlar ilk kez 2020 Formula 1 aracını test edecekler.
Mercedes henüz resmi olarak açıklamasa da sabah bölümünde Lewis Hamilton, öğleden sonra ise Valtteri Bottas'ın piste çıkması bekleniyor.
Ferrari'de sabah Charles Leclerc, öğleden sonra ise dün hastalığı yüzünden piste çıkamayan Sebastian Vettel'in SF1000'i sürmesi planlanıyor.
Red Bull'da Alex Albon yeni aracı ilk kez sürerken, McLaren'da da Lando Norris yeni aracı ilk kez sürecek.
Alfa Romeo'da Kimi Raikkonen'in yeni aracı sürmesi planlanıyor. Renault ise sabah Daniel Ricciardo, öğleden sonra ise Esteban Ocon'la sürüş yapacak.
Diğer tarafta Pierre Gasly, ilk kez AlphaTauri AT01'i kullanacak. Racing Point'te gün boyunca Sergio Perez, Haas'ta Romain Grosjean ve Williams'ta George Russell'ın gün boyunca yeni araçlarıyla test yapmaları planlanıyor.
Sürücü kadroları:
Mercedes: Hamilton/Bottas
Ferrari: Leclerc/Vettel
Red Bull:Albon
McLaren: Norris
Alfa Romeo: Räikkönen
Renault: Ricciardo/Ocon
Alpha Tauri: Gasly
Racing Point: Pérez
Haas: Grosjean
Williams: Russell
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
2020 Barcelona testi 2. gün: Sürücü kadroları
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