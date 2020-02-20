2020 Barcelona testi 2. gün: Sabah bölümünün en hızlısı Perez!

Racing Point'le şimdiye kadar etkileyici bir performans sergileyen Sergio Perez, bu güçlü performansını perşembe sabahında da devam ettirdi.

Gün, tıpkı dün olduğu gibi iyi koşullarda başladı ve dört saatlik bölümde hava hep güneşliydi. Takımlar bu durumdan istifade ettiler ve hemen piste çıktılar.

Henüz ilk dakikalarda AlphaTauri ile piste çıkan Pierre Gasly spin attı, ancak herhangi bir yere çarpmadan piste geri döndü.

Ayrıca hem ilk virajda, hem de sondan bir önceki virajda pist dışına taşan isimler vardı. Bu isimlerden birisi de Ferrari ile sabah bölümünde piste çıkan Charles Leclerc'ti.

Dört saatlik seansta Ferrari, Renault ve McLaren'ın belli bir süre garajda beklemesi dikkatlerden kaçmadı. Ferrari'de aracın arka tarafıyla ilgili bir çalışma yapıldı ve bu esnada Ferrari personeli görüntü vermemek için garaj kapısının önünde durdu.

Tüm bunların yaşandığı seansta liderlik birkaç kez el değiştirdi. Charles Leclerc'in bir noktada liderliğe yükseldiği seansta daha sonra Daniel Ricciardo birinciliğe çıktı ancak son sözü Perez söyledi ve sabah bölümünün en hızlısı oldu.

Sabah bölümünde 48 tur atan Perez, C3 lastiklerle 1:17.347 yaptı ve en yakın rakibi Renault pilotu Ricciardo'nun 0.4 saniye önünde en hızlı isim oldu. Bu iki pilot, 1:18'in altına inebilen iki sürücüydü. Diğer herkes 1:18 ve üzerinde tur attı.

Ricciardo ise C3 lastiklerle Perez'in 0.4 saniye gerisinde kaldı ve attığı 41 turla birlikte seansı ikinci bitirdi.

Red Bull'da RB16'nın direksiyonuna geçen isim Alex Albon'dı ve Taylandlı sürücü 59 tur attığı seansta üçüncü sırada yer aldı. Perez'in 0.8 saniye gerisinde kalan Albon, en hızlı derecesini C2 lastiklerle attı.

Albon'ın sadece 0.010 saniye gerisinde AlphaTauri'den Gasly yer alırken, onu da şimdiye kadar iyi bir görüntü çizen Williams'ta George Russell takip etti.

İki sürücü de en hızlı derecesini C3 lastikle atarken, Gasly 77, Russell 71 tur attı.

Sabah bölümünün en az tur atan isimlerinden birisi olan Ferrari pilotu Charles Leclerc, C3 lastikle attığı 1:18.335'lik turuyla yaklaşık bir saniye geride altıncı oldu.

Mercedes'ten Lewis Hamilton dört saatte 106 tur atarak dikkatleri üzerine çekti. İngiliz pilot, tam bir yarış simülasyonu yaparken, başlarda genel olarak en sert lastik olan C1'le turladı.

Daha sonra yarış simülasyonunda C2 lastiğe geçen İngiliz pilot, en hızlı turunda C1 lastikle 1:18.387 yaparak yedinci oldu.

Haas'ta Romain Grosjean, VF-20'nin direksiyonuna geçti ve 87 turla seansın en çok tur atan ikinci ismi oldu.

Grosjean, Hamilton'ın 0.109 saniye gerisinde kalırken, onu da Alfa Romeo'dan Kimi Raikkonen takip etti. Fin sürücü aynı lastiklerle Grosjean'dan 0.012 saniye yavaş kaldı.

Seansın son sırasında ise C2 lastikle 1:18.537 yapan Lando Norris yer aldı. Genel olarak C1 lastikle çalışan İngiliz sürücünün derecesi lider Perez'den 1.2 saniye daha yavaştı.

Barcelona testi 2. gün sabah bölümü sonuçları: