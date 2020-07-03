2020 Avusturya GP 2. antrenman: Hamilton ve Mercedes rahat şekilde lider

Avusturya'daki ikinci antrenman seansı, ilk seansa kıyasla daha iyi şartlarda yapıldı ve pist sıcaklığı, ilk seansa göre 10 derece daha sıcaktı.

Bir noktada hava 22, pist 36 dereceye kadar çıktı.

Ancak sürücüler araçlarını daha fazla zorlamaya başladıkları için daha fazla olay yaşadılar.

İlk 15 dakika geride kalmak üzereyken Daniil Kvyat ve Nicholas Latifi ilk virajda spin attılar. Kevin Magnussen de aynı saniyelerde ilk virajda spin attı.

Kimi Raikkonen ve Max Verstappen altıncı virajda pist dışına çıktılar.

İlk saat geride kalırken Calros Sainz kerblere fazla çıkarak aracının ön kanadına hasar verdi.

Son 20 dakikaya girilirken Alex Albon spin atarken, Max Verstappen araçta çok fazla arkadan kayma olduğunu söyledi.

Tüm bu olayların yaşandığı ikinci seansta Mercedes rahat bir görüntü çizdi ve Lewis Hamilton, tıpkı ilk seansta olduğu gibi yine en hızlı isim oldu.

Altı kez dünya şampiyonu 1:04.304'lük derecesiyle, en yakın rakibi ve takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın 0.197 saniye önünde ilk sırada yer aldı.

Bottas, Hamilton'la aynı turları atmakta zorlandı ve seansı ikinci sırada noktaladı.

Racing Point güçlü performansını ikinci seansta da devam ettirdi. Meksikalı sürücü Sergio Perez, 0.641 saniye geride en hızlı üçüncü isim oldu.

Ferrari'den Sebastian Vettel, Ferrari'nin bugün ilk kez yumuşak lastikleri denediği seansta 0.657 saniye farkla dördüncü oldu.

Onu da Renault ile 1:04.972 yapan Daniel Ricciardo takip etti. Bu beş pilot, 1:05'in altına inebilen beş isimdi.

McLaren'dan Lando Norris 1:05.087 ile altıncı olurken, takım arkadaşı Carlos Sainz 10. sırada kendisine yer buldu. İspanyol pilotun derecesi 1:05.352 oldu.

Lance Stroll, ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta da takım arkadaşı Perez'in gerisinde kaldı ve yedinci oldu.

Gün boyunca denge problemleri yaşayan Max Verstappen, 1:05.215 ile sekizinci olarak hayal kırıklığı yaşadı.

Onu da Vettel'in 0.3 saniye ardında kalan Charles Leclerc takip etti.

Esteban Ocon, ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta da ilk ona girmeyi başaramadı ve 1:05.415'le 11. oldu.

AlphaTauri'de Daniil Kvyat, ikinci seansta 1:05.443 yaptı ve 12. sırada kendisine yer buldu.

Alex Albon ancak 13. olabilirken, Antonio Giovinazzi 14., Kevin Magnussen 15. ve Romain Grosjean 16. oldu.

Pierre Gasly 17. olabilirken, son üç sırada George Russell, Kimi Raikkonen ve Nicholas Latifi yer aldı.

20 sürücünün 18'i en hızlı turlarını yumuşak hamurla atarken Gasly sert, Raikkonen orta hamurla en hızlı turunu kaydetti.

Üçüncü antrenman seansı cumartesi günü TSI 13:00'te yapılacak.