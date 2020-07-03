2020 Avusturya GP 1. antrenman: Mercedes hızlı başladı, Hamilton lider!

2020 Formula 1 sezonu bugün gerçekleştirilen Avusturya GP ile nihayet start aldı. Yedi aylık bir aradan sonra gerçekleştirilen ilk resmi seans olan birinci antrenman seansında sürücüler çok sayıda tur attılar.

Seans başlar başlamaz McLaren pilotu Carlos Sainz piste çıktı ve yeni sezonun ilk turunu atan isim oldu.

Ancak hava sıcaklığı başlangıçta 18 dereceydi ve pist sıcaklığı da ancak 23 dereceyi buldu.

Sabah yağan yağmur nedeniyle pistin çeşitli bölümlerinde ıslaklık vardı. Ayrıca ilk yarım saatte zaman zaman yağmur atıştırdı.

Bu yüzden bazı pilotlar geçiş lastikleriyle tur attılar.

Sürücüler üç kuru zemin lastiğinin üçünü de kullandılar. Seans içerisinde ise çok büyük bir olay yaşanmadı.

Soğuk pistte ilk virajda blokaj yaşayan pilotlar vardı. Max Verstappen ilk virajda, Pierre Gasly ise son virajda spin attı.

Romain Grosjean ise fren sorunu nedeniyle sadece piste çıkış turunu attı ve garaja gelmek zorunda kaldı. Grosjean, seansın bitimine sadece 1 dakika kala piste dönebildi.

Seans içerisinde en hızlı tur sürekli olarak gelişti. Racing Point sürücüleri bir noktada ilk iki sıradalardı ancak Lewis Hamilton, seansın son kısmında 1:05'in altına inmeyi başardı ve 1:04.816'lık derecesiyle en hızlı isim olmayı başardı.

Altı kez dünya şampiyonu, bu sonuçla 2020 sezonunun ilk antrenman seansını ilk sırada tamamlamış oldu.

Valtteri Bottas, Hamilton'ın en yakın takipçisiydi ancak 1:05'in altına inmeyi başaramadı ve 0.356 saniye geride ikinci oldu. Mercedes böylelikle ilk iki sırada yer aldı.

Red Bull pilotu Max Verstappen, seansın son bölümüne doğru 1:05.418 yaptı ve 0.602 saniye geride üçüncü oldu.

McLaren'ın iyi göründüğü ilk seansta Carlos Sainz, Verstappen'in sadece 0.013 saniye gerisinde dördüncü oldu.

Bu hafta sonu güçlü olması beklenen Racing Point'te Sergio Perez 1:05.512 ile beşinci en hızlı zamanı yaptı. Meksikalı pilotun aracından bir ara dumanlar çıksa da, Sainz'ın sadece 0.081 saniye gerisinde kaldı.

Lando Norris, McLaren ile altıncı olmayı başardı ve böylelikle iki McLaren da ilk altıda yer aldı.

Norris'in 0.080 saniye ardında ise Alex Albon yer aldı. Daniel Ricciardo, Renault'nun yeni bir ön kanat denediği ilk seansta sekizinci en hızlı zamanı yaptı.

Kevin Magnussen dokuzuncu olurken, Charles Leclerc, Ferrari ile ancak onuncu olabildi.

Ferrari, diğer takımların aksine seans boyunca hiç yumuşak lastiği denemedi ve sadece orta lastikle zaman turu kaydetti.

Lance Stroll, Racing Point ile ilk ona girmeyi başaramadı ve takım arkadaşı Perez'in 0.6 saniye gerisinde 11. oldu.

Bugün 33. yaşına giren Vettel, takım arkadaşı Leclerc'in 0.1 saniye gerisinde 12. olurken, Esteban Ocon son bölümde garajda kalmayı seçti ve 13. oldu.

Alfa Romeo pilotları Antonio Giovinazzi ile Kimi Raikkonen sırasıyla 14. ve 15. oldular.

AlphaTauri'den Gasly 16. olurken, Daniil Kvyat 19. oldu. Bu ikilinin arasında Williams pilotları George Russell ile Nicholas Latifi yer aldı.

Grosjean ise Haas'la son sırada yer aldı.

Ferrari, Renault, Alfa Romeo ve AlphaTauri sürücüleri en hızlı turlarını orta hamurla kaydettiler.

İkinci antrenman seansı TSI 16:00'da başlayacak.

1. antrenman sonucu: