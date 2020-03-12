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Formula 1 / Avustralya GP / Son dakika

2020 Avustralya GP, Coronavirüs nedeniyle iptal edilecek!

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2020 Avustralya GP, Coronavirüs nedeniyle iptal edilecek!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
12 Mar 2020 16:09

Cuma gecesi Melbourne'de yapılan takım patronları toplantısının ardından 2020 Avustralya GP'nin iptal edilmesine karar verildi.

Formula 1 ve FIA, Coronavirüs tehdidine rağmen yerel makamların da desteğiyle birlikte 2020 Avustralya GP'yi gerçekleştirme kararı almıştı.

Ancak çalışanlarından birinde Coronavirüs tespit edilmesi sonrası McLaren, yarıştan çekilme kararı aldı.

Bunun üzerine perşembe gecesi F1 takım patronları, ne yapacaklarını tartışmak üzere Melbourne'de bir araya geldiler.

Motorsport.com, FIA ve F1 ekipleriyle yapılan görüşmelerde, tarafların çoğunun etkinliğe devam etmek istemediğini öğrendi.

Kaynaklar, FIA'nın takımların çoğunluğunun kararını kabul edeceğini söyledi. Bundan ötürü yarışın iptal edilmesi gerekiyor.

Henüz yarış resmi olarak iptal edilmedi, ancak F1 ve FIA ​​tarafından ortak bir açıklama ile resmen duyurulması planlanıyor.

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Seri Formula 1
Etkinlik Avustralya GP
Editör Jonathan Noble

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