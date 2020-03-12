2020 Avustralya GP, Coronavirüs nedeniyle iptal edilecek!

Formula 1 ve FIA, Coronavirüs tehdidine rağmen yerel makamların da desteğiyle birlikte 2020 Avustralya GP'yi gerçekleştirme kararı almıştı.

Ancak çalışanlarından birinde Coronavirüs tespit edilmesi sonrası McLaren, yarıştan çekilme kararı aldı.

Bunun üzerine perşembe gecesi F1 takım patronları, ne yapacaklarını tartışmak üzere Melbourne'de bir araya geldiler.

Motorsport.com, FIA ve F1 ekipleriyle yapılan görüşmelerde, tarafların çoğunun etkinliğe devam etmek istemediğini öğrendi.

Kaynaklar, FIA'nın takımların çoğunluğunun kararını kabul edeceğini söyledi. Bundan ötürü yarışın iptal edilmesi gerekiyor.

Henüz yarış resmi olarak iptal edilmedi, ancak F1 ve FIA ​​tarafından ortak bir açıklama ile resmen duyurulması planlanıyor.