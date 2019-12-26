2019'da en çok Ricciardo ve Vettel ceza puanı aldı
2019 Formula 1 sezonunda en çok ceza puanı alan pilotlar Daniel Ricciardo ile Sebastian Vettel oldu.
Hem Vettel hem de Ricciardo, 2019 Formula 1 sezonunda toplamda yedi ceza puanı aldılar. Ricciardo, bu ceza puanlarını üç farklı yarışta, Brezilya, Fransa ve Bakü'de aldı. Vettel de aynı şekilde üç farklı yarışta ceza aldı. Bunlardan ilkini İngiltere'de, ikincisini Kanada'da ve bir diğerini de İtalya'da aldı.
Kurallara göre bir pilot toplamda 12 ceza puanına ulaşırsa, bir yarıştan men cezası alıyor ve bu cezalar için son 12 aylık süreç baz alınıyor.
Vettel, 9 Haziran'daki Kanada GP'den önce beş ceza puanı daha alırsa bir yarıştan men edilecek. Ayrıca Daniel Ricciardo'nun da ceza puanının düşmesi için 28 Nisan'ı beklemesi gerekiyor.
2019 Formula 1 sezonunda sadece Lando Norris ve Valtteri Bottas ceza puanı almadı.
Daniil Kvyat'ın beş, Antonio Giovinazzi, Kevin Magnussen, Max Verstappen ve Lewis Hamilton'ın dört ceza puanı bulunuyor.
Ceza puanları:
|Puan
|Pilot
|Takım
|Ceza puanının düşeceği tarih
|7
|Sebastian Vettel
|Ferrari
|9-6-2020 (2)
|Daniel Ricciardo
|Renault
|28-4-2020 (2)
|5
|Daniil Kvyat
|Toro Rosso
|14-4-2020 (2)
|4
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|25-5-2020 (1)
|Kevin Magnussen
|Haas
|26-5-2020 (1)
|Max Verstappen
|Red Bull
|26-5-2020 (2)
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|29-6-2020 (1)
|3
|Lance Stroll
|Racing Point
|26-5-2020 (1)
|2
|Romain Grosjean
|Haas
|30-3-2020 (1)
|Robert Kubica
|Williams
|17-11-2020 (2)
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|29-9-2020 (2)
|Charles Leclerc
|Ferrari
|13-10-2020 (2)
|1
|George Russell
|Williams
|29-6-2020 (1)
|Pierre Gasly
|Red Bull/ Toro Rosso
|25-5-2020 (1)
|Sergio Perez
|Racing Point
|23-6-2020 (1)
|Alexander Albon
|Toro Rosso/ Red Bull
|8-9-2020 (1)
|Carlos Sainz
|McLaren
|8-6-2020 (1)
|Nico Hülkenberg
|Renault
|17-11-2020 (1)
|0
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|-
|Lando Norris
|McLaren
|-
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Pilotlar
|Daniel Ricciardo Şimdi al , Sebastian Vettel Şimdi al
|Editör
|Erwin Jaeggi
2019'da en çok Ricciardo ve Vettel ceza puanı aldı
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