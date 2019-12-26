2019'da en çok Ricciardo ve Vettel ceza puanı aldı

Hem Vettel hem de Ricciardo, 2019 Formula 1 sezonunda toplamda yedi ceza puanı aldılar. Ricciardo, bu ceza puanlarını üç farklı yarışta, Brezilya, Fransa ve Bakü'de aldı. Vettel de aynı şekilde üç farklı yarışta ceza aldı. Bunlardan ilkini İngiltere'de, ikincisini Kanada'da ve bir diğerini de İtalya'da aldı.

Kurallara göre bir pilot toplamda 12 ceza puanına ulaşırsa, bir yarıştan men cezası alıyor ve bu cezalar için son 12 aylık süreç baz alınıyor.

Vettel, 9 Haziran'daki Kanada GP'den önce beş ceza puanı daha alırsa bir yarıştan men edilecek. Ayrıca Daniel Ricciardo'nun da ceza puanının düşmesi için 28 Nisan'ı beklemesi gerekiyor.

2019 Formula 1 sezonunda sadece Lando Norris ve Valtteri Bottas ceza puanı almadı.

Daniil Kvyat'ın beş, Antonio Giovinazzi, Kevin Magnussen, Max Verstappen ve Lewis Hamilton'ın dört ceza puanı bulunuyor.

Ceza puanları: