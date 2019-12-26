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Formula 1 / Son dakika

2019'da en çok Ricciardo ve Vettel ceza puanı aldı

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2019'da en çok Ricciardo ve Vettel ceza puanı aldı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
26 Ara 2019 17:35

2019 Formula 1 sezonunda en çok ceza puanı alan pilotlar Daniel Ricciardo ile Sebastian Vettel oldu.

Hem Vettel hem de Ricciardo, 2019 Formula 1 sezonunda toplamda yedi ceza puanı aldılar. Ricciardo, bu ceza puanlarını üç farklı yarışta, Brezilya, Fransa ve Bakü'de aldı. Vettel de aynı şekilde üç farklı yarışta ceza aldı. Bunlardan ilkini İngiltere'de, ikincisini Kanada'da ve bir diğerini de İtalya'da aldı.

Kurallara göre bir pilot toplamda 12 ceza puanına ulaşırsa, bir yarıştan men cezası alıyor ve bu cezalar için son 12 aylık süreç baz alınıyor.

Vettel, 9 Haziran'daki Kanada GP'den önce beş ceza puanı daha alırsa bir yarıştan men edilecek. Ayrıca Daniel Ricciardo'nun da ceza puanının düşmesi için 28 Nisan'ı beklemesi gerekiyor.

2019 Formula 1 sezonunda sadece Lando Norris ve Valtteri Bottas ceza puanı almadı.

Daniil Kvyat'ın beş, Antonio Giovinazzi, Kevin Magnussen, Max Verstappen ve Lewis Hamilton'ın dört ceza puanı bulunuyor.

Ceza puanları:

Puan Pilot Takım Ceza puanının düşeceği tarih
7 Germany Sebastian Vettel Italy Ferrari 9-6-2020 (2)
Australia Daniel Ricciardo France Renault 28-4-2020 (2)
5 Russian Federation Daniil Kvyat Italy Toro Rosso 14-4-2020 (2)
4 Italy Antonio Giovinazzi Switzerland Alfa Romeo 25-5-2020 (1)
Denmark Kevin Magnussen United States Haas 26-5-2020 (1)
Netherlands Max Verstappen Austria Red Bull 26-5-2020 (2)
United Kingdom Lewis Hamilton Germany Mercedes 29-6-2020 (1)
3 Canada Lance Stroll United Kingdom Racing Point 26-5-2020 (1)
2 France Romain Grosjean United States Haas 30-3-2020 (1)
Poland Robert Kubica United Kingdom Williams 17-11-2020 (2)
Finland Kimi Raikkonen Switzerland Alfa Romeo 29-9-2020 (2)
Monaco Charles Leclerc Italy Ferrari 13-10-2020 (2)
1 United Kingdom George Russell United Kingdom Williams 29-6-2020 (1)
France Pierre Gasly Austria Red Bull/Italy Toro Rosso 25-5-2020 (1)
Mexico Sergio Perez United Kingdom Racing Point  23-6-2020 (1)
Thailand Alexander Albon Italy Toro Rosso/Austria Red Bull 8-9-2020 (1)
Spain Carlos Sainz United Kingdom McLaren 8-6-2020 (1)
Germany Nico Hülkenberg France Renault 17-11-2020 (1)
0 Finland Valtteri Bottas Germany Mercedes -
United Kingdom Lando Norris United Kingdom McLaren -

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Daniel Ricciardo Şimdi al , Sebastian Vettel Şimdi al
Editör Erwin Jaeggi

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

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